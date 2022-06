13. Appenzeller Kantonalmuskifest in Heiden ist eröffnet

Blasmusik Mit viel Regen, aber ohne Fanfaren – so war die Eröffnung des 13. Appenzeller Kantonalmusikfests in Heiden Am Freitagabend hat das Appenzeller Kantonalmusikfest «Heiden 2022» begonnen. 47 Musikvereine aus 14 Kantonen machen mit. In seiner Festansprache überbrachte Ständerat Andrea Caroni musikalische Grüsse aus Bundesbern. Mea McGhee Jetzt kommentieren 24.06.2022, 20.52 Uhr

Claudia Frischknecht, Präsidentin des Appenzeller Kantonalmusikverbandes, während der Fahnenübergabe am Eröffnungsakt. Bild: Benjamin Manser

Eigentlich hätten die Kirchturmbläser mit ihren Fanfarenklängen um 17.15 Uhr den musika­lischen Startschuss zum Appenzeller Kantonalmusikfest in Heiden geben sollen. Doch das Wetter machte den Organisatoren um OK-Präsident Norbert Näf am Freitag einen Strich durch die Rechnung.

Festumzug wurde abgesagt

Auch der Festumzug mit einer Parade der Biedermeier Heiden und historischen Fahrrädern des Velomuseums Rehetobel fiel dem starken Regen zum Opfer. Der Vorfreude auf das 13. Appenzeller Kantonalmusikfest tat dies aber alles keinen Abbruch. Statt die Seeallee zu säumen, strömten die Gäste ins grosse Festzelt, wo bereits die Mitglieder des Tambourenvereins Lüchingen aufspielten.

Mit Schirmen statt mit Musikinstrumenten: Das Wetter spielte am Freitag nicht mit. Bild: Benjamin Manser

Zündschnur musste mehrmals gestoppt werden

Unter Applaus und zu den Klängen des 1.-Klass-Vertreters Musikgesellschaft Harmonie Appenzell marschierten die Fähnriche der Musikvereine aus dem Appenzellerland ein und sorgten für einen ersten optischen Farbtupfer des Anlasses unter dem Motto «Ä Fäschtwochenend voller Füürwerk».

Die Fähnriche der Musikvereine aus dem Appenzellerland beim Einmarsch ins Festzelt. Bild: Benjamin Manser

Zwei Jahre später als geplant könne das Kantonale endlich stattfinden, freute sich Claudia Frischknecht, Präsidentin des Appenzeller Blasmusikverbandes. Sie sagte: «Die Zündschnur musste mehrmals gestoppt werden, doch beim OK loderte das Feuer stets weiter.» Für die Musikvereine sei die Pandemiezeit eine schwierige gewesen, das Proben war kaum möglich.

«Es war still in den Dörfern, doch nun brennen die Vereine darauf, zu zeigen, was sie können.»

So wies Claudia Frischknecht auf die kommenden Darbietungen von über 1750 Musizierenden aus 47 Vereinen aus 14 Kantonen hin. Am Samstag und Sonntag werden die Musikvereine am Wettspiel- und am Parademusikwettbewerb zeigen, was sie geübt haben. Verschiedene Vereine werden mit Platzkonzerten zwischen den Wettspielen unterhalten. Der Eintritt zum Fest ist frei.

Das Dorf habe sich in einen Festplatz verwandelt, lobte Heidens Gemeindepräsident Gallus Pfister die Organisierenden und die rund 400 Helferinnen und Helfer. Es sei das Fest der kurzen Wege

«Z Hääde bini loschtig gse ...»

Ständerat Andrea Caroni überbrachte musikalische Grüsse aus Bern. Bild: Benjamin Manser

Ständerat Andrea Caroni erklärte der Festgemeinde, warum es ihm nicht gelungen ist, eine Vertretung des Bundesrates ans Appenzeller Kantonalmusikfest zu locken. Alle hätten wichtige Aufgaben/Termine zu erledigen, hätten aber musikalische Grüsse mitgegeben.

Bundespräsident Cassis etwa, der im Zug nach Brüssel unterwegs sei, «Es fährt ein Zug nach Nirgendwo» und Karin Keller-Sutter würde den Appenzellern für dieses Wochenende den «St.Galler Marsch» ausleihen, wo sie doch keinen Marsch hätten, wie andere Kantone. Er hoffe, Gäste wie Mitwirkende könnten alle singen «Z Hääde bini loschtig gse», schloss Caroni seinen launigen und musikalischen Gruss.

OK-Präsident Norbert Näf. Bild: Benjamin Manser

Es folgten als erste Höhepunkte des Festes Fahnengruss und -übergabe, umrahmt vom Fahnenmarsch, gespielt von der Jugendmusik Heiden, die für das Fest verantwortlich zeichnet. Um 18.36 Uhr erklärte Norbert Näf das Fest Heiden 2022 für eröffnet. Es folgten musikalische Unterhaltung und – so der Regen denn endete – das Feuerwerk am Nachthimmel.

Die Bläser des Tambourenvereins Lüchingen. Bild: Benjamin Manser

Das Festzelt war am Eröffnungsabend gut besucht. Bild: Benjamin Manser

Das Appenzeller Kantonalmusikfest bietet auch was für die Kleinsten . Bild: Benjamin Manser

