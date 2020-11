«Bin ich als nächstes dran?»: Schülerin im Appenzellerland fordert Fernunterricht für Sekundarstufe 2 – aus Sorgen um Corona Eine Kantischülerin aus Trogen hat eine Petition gestartet. Gerichtet ist die Forderung, den Unterricht der Sekundarstufe 2 in Appenzell Ausserrhoden vom Präsenzunterricht zum Fernunterricht umzustellen, an den Ausserrhoder Gesundheitsdirektor Yves Noël Balmer. Smilla Bühler 04.11.2020, 05.00 Uhr

Die Petitionäre fordern die Umstellung auf Fernunterricht für Klassen ab der Sekundarstufe 2. Symbolbild: Keystone

Domenica Haldemann besucht seit drei Jahren das Gymnasium an der Kantonsschule Trogen. Die 19-Jährige geht gerne zur Schule, jetzt wäre sie aber lieber zu Hause. Vergangenen Donnerstag hat sie eine Petition gestartet, die vorschlägt, den Unterricht der Sekundarstufe 2 in Appenzell Ausserrhoden vom Präsenzunterricht zum Fernunterricht umzustellen. Betroffen wären Gymnasien, Mittel- und Berufsschulen. Abgesehen vom Berufsbildungszentrum in Herisau befinden sich die übrigen Schulen alle an der Kanti Trogen.

Die 19-Jährige Domenica Haldemann besucht das Gymnasium an der Kantonsschule Trogen. PD

Domenica Haldemann hat nach St.Galler Vorbild gehandelt: Dort haben Schülerinnen und Schüler die gleiche Petition gestartet. Diese wurde bisher über 9000 Mal unterzeichnet. Die Ausserrhoder Variante wird bisher von 312 Leute unterstützt. Insgesamt sollen 400 Unterschriften zusammen kommen.

Einheitliche Lösung ohne kantonale Zusammenarbeit

Nachdem die Petition aus St.Gallen freigeschaltet wurde, fragte sich Domenica Haldemann, ob dies nicht auch für Ausserrhoden gelten könnte. Sie sagt: «An der Kanti Trogen hat es Schülerinnen und Schüler aus Ausserrhoden, Innerrhoden und St.Gallen. Eine einheitliche Lösung wäre ideal.»

«Trotzdem war mir schnell klar, dass die Kantone hier nicht zusammen arbeiten werden.»

So beschloss die 19-Jährige, selbst tätig zu werden, und initiierte die Petition online. Sie könne verstehen, dass die Sekundarstufe 1 und die Basisstufen weiterhin Präsenzunterricht haben, da diese auch obligatorisch seien.

Dies sei anders bei weiterführenden Schulen, zudem habe der erste Lockdown im Frühjahr gezeigt, dass Fernunterricht eine realistische und funktionierende Alternative sei. «Wir müssen einfach jetzt handeln», sagt die Schülerin. Die rasch ansteigenden Fallzahlen in beiden Appenzell beunruhigen Haldemann. Zudem reicht die Maskenpflicht ihrer Meinung nach nicht aus.

«Die öffentlichen Verkehrsmittel nach Trogen sind oft völlig überfüllt.»

Natürlich trägen die meisten Maske, sie kenne aber Leute, die diese wochenlang nicht waschen oder wechseln würden.

Hygieneschutzmassnahmen nicht konsequent durchgeführt

Die Hygieneschutzmassnahmen seien nach wie vor in Kraft, würden allerdings nicht mehr konsequent durchgeführt, sagt Haldemann. So seien die Tische zu Beginn des Schuljahres nach jeder Schulstunde von den Schülerinnen und Schülern geputzt worden, jetzt nähmen das viele nicht mehr so ernst.

Für Domenica Haldemann ist klar, dass die Massnahmen nur nützen, wenn man sich auch privat daran hält.

«Es bringt doch nichts, wenn ich mir in der Schule mal die Hände desinfiziere aber am Abend eine ‹geheime› Party besuche und generell viele Leute treffe.»

Die Massnahmen müssten schon konsequent umgesetzt werden.

Auch der Wirtschaft, von der immer alle sprächen, würde nicht arg zugesetzt, wenn eine Kantonsschule in Ausserrhoden ins Homeschooling versetzt würde, meint Haldemann. Für Schüler, die sich in Quarantäne begeben müssen, sei der Fernunterricht auch nur von Vorteil. Momentan müssen isolierte Schüler den Stoff selber nachholen. Zehn Tage lang auf Notizen von Mitschülern angewiesen zu sein, sei nicht optimal, sagt Haldemann.

Eine ganze Klasse in Quarantäne



Derzeit befindet sich eine ganze Klasse in Quarantäne, denn vier Schüler waren positiv auf das Virus getestet worden. Es bestehe immer die Möglichkeit, dass eine weitere Klasse in Quarantäne müsse. Dies sorge für Unbehagen innerhalb der Schülerschaft, so Haldemann.

«Wir fragen uns fast täglich: Bin ich als nächstes dran? Was ist, wenn ich positiv bin oder neben jemandem gesessen habe, der es sein könnte?»

Die Kanti Trogen ist verhältnismässig klein und sehr familiär. Jeder kenne jeden und man komme schnell mit anderen in Kontakt.

Grosse Ansteckungsgefahr sieht Domenica Haldemann beim Sportunterricht und beim Aufenthalt in der Mensa. Die 19-Jährige sagt: «Meist müssen wir lange warten, bis wir die Garderobe betreten können, damit nicht zu viele gleichzeitig drin sind.» Natürlich werde desinfiziert, trotzdem würden alle die gleiche Türfalle anfassen und sich im Sportunterricht nahe kommen. In der Mensa herrsche nach wie vor Gedränge zu den Stosszeiten.

Viele Schüler würden lieber zu Hause bleiben

Den einzigen Grund gegen die Petition und für ein weiteres Durchführen des Präsenzunterrichts sieht Haldemann bei den Lehrkräften:

«Für die Lehrpersonen kann Fernunterricht teilweise Stress und mehr Aufwand bedeuten.»

Doch auch sie seien dann nicht mehr einer potenziellen Ansteckung ausgesetzt.

Die Stimmung innerhalb der Schülerschaft sei einheitlich. Fast niemand sei gegen die Petition, sagt Domenica Haldemann. Viele hätten Angst, sich mit dem Virus zu infizieren und würden lieber zu Hause bleiben. Natürlich gebe es aber auch diejenigen, die einfach daheim bleiben wollen und nicht gross an Corona denken. Domenica Haldemann und die über 300 Unterzeichnenden der Petition fordern nun die sofortige Umstellung auf den Fernunterricht.

«Die Zeit rennt und die Fallzahlen steigen weiter. Lasst uns von zu Hause aus lernen.»