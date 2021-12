Bildungswesen Junge Berufsleute in der Region halten: Die neue Berufsmaturität im Appenzellerland wartet mit einigen Besonderheiten auf Die Bildungslandschaft im Appenzellerland wird um ein Angebot reicher: Ab August 2022 wird erstmals eine Berufsmaturität für Erwachsene in zwei Ausrichtungen angeboten. Die sogenannte BM2 richtet sich an Lernende, welche die Berufsmaturität berufsbegleitend oder Vollzeit nach der Lehre absolvieren möchten. Unterrichtsort ist das Berufsbildungszentrum Herisau. Mea McGhee 21.12.2021, 05.00 Uhr

Die neuen Lehrgänge zur Berufsmaturität im Appenzellerland umfassen Präsenzunterricht und Selbststudium. Bild: Christian Beutler / Keystone

«Mit dem Lehrgang zur Berufsmaturität wollen wir vermehrt junge Berufsleute im Appenzellerland halten», nennt Lukas Sutter den Hauptgrund für das neue Bildungsangebot in Innerrhoden und Ausserrhoden. Im August 2022 nehmen die ersten Studentinnen und Studenten den Lehrgang zur Berufsmaturität im Appenzellerland in Angriff.

Seit einem Jahr ist Sutter, Schulleitungsmitglied des Berufsbildungszentrums Herisau (BBZ), als Projektleiter verantwortlich für den Aufbau des Lehrgangs. Beteiligt am Bildungsangebot sind das BBZ, die Kantonsschule Trogen sowie das Gymnasium Appenzell. Den Auftrag dazu haben die Bildungsdepartemente von Innerrhoden und Ausserrhoden gegeben.

Zwei Lehrgänge werden angeboten

Die Appenzeller Berufsmaturität wird Studiengänge in den Ausrichtungen Gesundheit und Soziales (GESO) sowie Technik, Architektur und Live Sciences (TALS) anbieten. Erstere, mit Schwerpunkt Natur- und Sozialwissenschaften, ergänzt die beruflichen Grundbildungen des Gesundheits- und Sozialbereichs. Die Technische BM2 (TALS) ergänzt die beruflichen Grundbildungen in den technischen, industriellen und handwerklichen Bereichen. Die Schwerpunktbereiche dieser Ausrichtung sind Naturwissenschaften und Mathematik. Ergänzend kommen in beiden Ausrichtungen Geschichte, Politik und Wirtschaft sowie Recht dazu. Lukas Sutter sagt:

Lukas Sutter, Projektleiter BM2. Bild: PD

«Für diese beiden Ausrichtungen gibt es im Appenzellerland gemäss unserer Analyse einen grossen Pool an möglichen Absolventinnen und Absolventen.»

Er denkt dabei zum Beispiel an Fachpersonen Gesundheit, Fachpersonen Betreuung, Medizinische Praxisassistentin, Polymechaniker, Konstrukteure, Fachleute von Hoch- und Tiefbau sowie Chemie- und Physiklaboranten.

Berufsbegleitend zur Berufsmaturität

Als Besonderheit im Vergleich zu anderen Möglichkeiten, die Berufsmaturität zu erlangen, kann die neue BM2 im Appenzellerland berufsbegleitend in drei Semestern erlangt werden. Dies werde gemäss Evaluationen von verschiedenen Firmen in der Region begrüsst und unterstützt.

Lernenden mit Teilzeitstudium wird eine Berufstätigkeit von 60 Stellenprozenten empfohlen. Diese Variante biete den Studierenden gute Anschlusslösungen, etwa an die Rekrutenschule. Ab Februar 2023 soll zusätzlich ein Vollzeitstudium in zwei Semestern angeboten werden. Ab dann soll der Teilzeitlehrgang zweimal im Jahr starten.

Studierende können Räume in Trogen, Appenzell und Herisau nutzen

Der Unterricht basiert gemäss Projektleiter Sutter auf dem Konzept von «blended learning», wobei die Lernformen Präsenzunterricht und E-Learning miteinander verknüpft werden. AM BBZ Herisau findet an rund 1,5 Tagen pro Woche der Präsenzunterricht statt. Die Vorbereitung für die Unterrichtseinheiten erfolgt im geführten Selbststudium und umfasst etwa einen Drittel der Lernzeit. An der Kantonsschule Trogen, am Gymnasium Appenzell und am BBZ Herisau stehen den Lernenden Räume für Gruppenarbeiten, den gegenseitigen Austausch, gemeinsames oder selbständiges Lernen zur Verfügung.

Prüfungsfreier Eintritt möglich

Für Studierende im Wohnsitz im Appenzellerland entstehen keine Kurskosten. Eine weitere Besonderheit: Der Eintritt erfolgt prüfungsfrei, wenn der Notenschnitt einer abgeschlossenen Berufslehre EFZ mindestens 4,8 beträgt und der Abschluss nicht länger als zwei Jahre zurückliegt. Weshalb prüfungsfrei zum Lehrgang? Lukas Sutter erklärt:

«Mit ihrer Leistung haben die jungen Leute in der Lehre bewiesen, dass sie motiviert und auf einem guten Leistungs-Level sind.»

Die Zulassung erfolgt auch nach Bestehen einer Aufnahmeprüfung. Weiter sei die prüfungsfreie Anmeldung vor Abschluss der Berufslehre möglich mit entsprechendem Notenschnitt in der Berufsfachschule. Lukas Sutter hofft, im August 2022 einen ersten Lehrgang mit 25 Studierenden starten zu können. Er sagt: «Ideal ist, wenn sich die Interessierten früh einschreiben.» Die Aufnahmeprüfungen wird im März stattfinden.

Am Mittwoch, 12. Januar findet von 19.30 bis 21 Uhr in der Cafeteria des BBZ Herisau, eine Informationsveranstaltung statt. Anmeldungen sind bis 7. Januar zu richten an: sekretariat@berufsschule.ch.