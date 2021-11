Bildungswesen «Die Schule geht gestärkt aus der Krise»: Wie die Coronapandemie das Ansehen der Lehrpersonen aufgewertet hat Seit Monaten prägt Corona unseren Alltag. Auch die Schule ist in verschiedener Hinsicht betroffen. Wie geht es den Ausserrhoder Schulen nach eineinhalb Jahren der Pandemie? Der Digitalisierungsschub wird positiv gewertet. Nach dem Fernunterricht zeigte sich aber auch, wie wichtig das Miteinander im Klassenzimmer ist. Mea McGhee Jetzt kommentieren 01.11.2021, 05.00 Uhr

In einigen Ausserrhoder Schulen werden regelmässig serielle Tests durchgeführt. Bild: Reto Martin

Fernunterricht, Maskentragpflicht, serielle Tests, Digitaloffensive: Die Pandemie hat auch Auswirkungen auf die Schule. Ingrid Brühwiler, Leiterin Abteilung Regelpädagogik im Amt für Volksschule und Sport AR, sowie Michael Weber, Präsident des Verbandes Ausserrhoder Lehrerinnen und Lehrer (LAR), äussern sich zu Herausforderungen und Veränderungen, welche die Schule in der Coronakrise zu bewältigen hat.

Den durch Corona ausgelösten Digitalisierungsschub sieht Weber, der selber als Lehrer unterrichtet, als positive Auswirkung. Allerdings sei die Schere bei den Lernenden aufgegangen, da nicht alle über die nötige Infrastruktur und Unterstützung verfügten. Insgesamt sei der Umgang mit technischen Mitteln bei Lernenden und Lehrenden besser geworden. Bei der Rückkehr aus dem Fernunterricht habe sich aber der Wert des physischen Kontaktes gezeigt. Weber sagt:

Michael Weber, Oberstufenlehrer und Präsident des Ausserrhoder Lehrerverbandes. Bild: David Scarano

«Der direkte Austausch im sozialen Umfeld ist unerlässlich für die Persönlichkeitsentwicklung der Lernenden.»

Weber spürt eine grössere Wertschätzung seitens der Bevölkerung gegenüber seinem Berufsstand. «Ich komme wieder gerne zur Schule», hätten sich viele Schülerinnen und Schüler geäussert. Und: «Lehrerinnen und Lehrer konnten der Öffentlichkeit zeigen, was den Lehrerberuf ausmacht, was sie drauf haben.» Weber ist überzeugt: «Die Schule geht gestärkt aus der Krise. Es hat sich gezeigt, dass Unterrichten mehr ist als Wissensvermittlung.»

Der Präsident des Lehrerverbandes fordert dennoch bessere Rahmenbedingungen für die Lehrkräfte. In Ausserrhoden müssten Einstiegslohn, Altersentlastung oder Anzahl Pflichtlektionen für Lehrkräfte ans Niveau der umliegenden Kantone angepasst werden. Ansonsten drohten Schwierigkeiten, freie Stellen besetzen zu können.

Infrastruktur und Kompetenzen auf unterschiedlichem Niveau

Da alle selbst einmal die Schule besucht haben, reden bei Diskussionen zu schulischen Themen entsprechend viele Leute mit. Oft wird der Unterricht vergangener Tage als «der richtige Weg» bezeichnet, doch es braucht auch Offenheit für Neues. Ingrid Brühwiler, Leiterin Abteilung Regelpädagogik, nennt als Beispiel die Digitalisierung.

Über die Gestaltung und den Nutzen des Lerninhaltes Medien und Informatik seien vor Corona oft Grundsatzdiskussionen geführt worden. Die Pandemie, welche im Frühling 2020 auch in Ausserrhoden mehrere Wochen Fernunterricht zur Folge hatte, habe diese Diskussionen gestoppt. Ingrid Brühwiler nennt als grundlegende Veränderung, welche die Pandemie für die Schule gebracht hat, denn auch: «Das Bewusstsein über die Wichtigkeit von Medien und Informatik ist gestiegen.»

Ingrid Brühwiler, Leiterin Abteilung Regelpädagogik. Bild: PD

Infrastruktur und Kompetenz seien in den Gemeinden auf unterschiedlichem Niveau: Allgemein sei die Volksschule im Kanton diesbezüglich aber insgesamt gut aufgestellt. Viele Lehrpersonen seien medienaffin.

«Wichtig ist, dass die Schülerinnen und Schüler das Werkzeug kennen und damit arbeiten können.»

Im Einsatz von Computern im Unterricht seien die Lehrpersonen angehalten, Inhalte zu generieren, die einen pädagogischen Mehrwert haben. Reihen üben am PC oder eine Geschichte im Word schreiben, nennt Brühwiler zwei Beispiele.

Selbstständigkeit der Kinder wurde gefördert

Auch die Leiterin der Abteilung Regelpädagogik hat festgestellt, dass der Präsenzunterricht nach all den Monaten mit dem Coronavirus mehr geschätzt wird als zuvor. Den Lehrpersonen werde mehr Wertschätzung entgegengebracht. «Wir sind froh, dass die Kinder in die Schule gehen dürfen», sei in Gesprächen mit Eltern ein oft gehörter Satz. Brühwiler sagt:

«Corona hat zudem aufgezeigt, wie selbstständig bereits junge Kinder arbeiten können.»

Weiter habe sich gezeigt, dass ältere Lernende gewisse Aufgaben im Selbststudium zu Hause erledigen können. Trotz aller digitalen Möglichkeiten gebe es aber auch Projekte, die zwingend das Miteinander im Klassenzimmer erforderten.

Insbesondere während des Fernunterrichts und in Quarantänesituationen, aber auch im täglichen Unterricht, seien Lehrpersonen sowie die Fachkräfte der Sonderpädagogik gefordert. Sie müssten spüren, welche Kinder in ihrem Lernen besondere Unterstützung durch die Schule benötigen. Hier attestiert Brühwiler den Pädagogen gute Arbeit. Es gelte, die individuellen Ressourcen der Kinder zu erkennen und zu fördern.

Ganz wichtig sei in diesem Zusammenhang der Austausch aller Gremien; Lehrpersonen, Schulleitungen, Schulpräsidien sowie das Departement für Bildung und Kultur. Diesen Austausch sowie die kurzen Wege im Kanton lobt LAR-Präsident Weber. Die heterogene Lehrerschaft trage die Massnahmen mit, auch weil situationsbezogen reagiert werde.

Müdigkeit und Polbildung sind spürbar

Ingrid Brühwiler findet, die Ausserrhoder Schulen seien bisher gut durch die Pandemie gekommen, alle Beteiligten hätten einen riesigen Mehraufwand geleistet. Jammern möchte sie nicht, wenn sie mit anderen Branchen vergleicht. Jedoch: Eine Müdigkeit und eine Polbildung sei spürbar. Viele hätten die Situation als Chance wahrgenommen, für manche war sie aber eine Bürde. «Es ist wichtig, die Balance zwischen nötigen Massnahmen und der psychischen Gesundheit der Lernenden und Lehrenden zu finden.» Zudem sei die Pandemie noch nicht ausgestanden.

Stufenkonferenz traditionell an Allerheiligen

Am. 1. November halten die Lehrerinnen und Lehrer der Ausserrhoder Schulgemeinden jeweils ihre Stufenkonferenzen ab. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr werden diese mit Ausnahme des Zyklus 3 (Oberstufe) als physischer Präsenzanlass vor Ort durchgeführt.

Die einzelnen Stufen haben im Vorfeld grosse Anstrengungen unternommen. Es gilt die 3G-Pflicht. Das Amt für Volksschule und Sport stellt die Infrastruktur für Coronatests zur Verfügung und übernimmt sämtliche Kosten, die im Zusammenhang mit den Tests anfallen. Abklärungen seitens des Ausserrhoder Lehrerverbandes LAR hätten einen Testbedarf für rund 100 Personen ergeben, so Ingrid Brühwiler, Leiterin Abteilung Regelpädagogik beim Amt für Volksschule und Sport. Insgesamt zählt der LAR knapp 800 Mitglieder. Personen, die ein Zertifikat benötigen, haben mehrere Möglichkeiten, sich testen zu lassen. Am Samstag war dies in den Testzentren in Herisau und Heiden möglich, an Allerheiligen im Testzentrum Teufen sowie durch die mobile Testequipe in Wolfhalden.

Die Gestaltung der Konferenzen ist den einzelnen Stufen überlassen, so Michael Weber, Präsident des Verbandes der Ausserrhoder Lehrerinnen und Lehrer (LAR). Nebst Referaten zu stufen- und fächerspezifischen Inhalten sei der Austausch zwischen den Mitgliedern der verschiedenen Schuleinheiten sehr wertvoll.