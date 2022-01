Erweiterte Blockzeiten in der Innerrhoder Volksschule

Bildung Wiedereinstieg in Erwerbstätigkeit erleichtern: Innerrhoden erweitert Blockzeiten in der Volksschule An den Innerrhoder Schulen werden die Blockzeiten in der Primarschule und im Kindergarten erweitert. Dies soll Eltern mit schulpflichtigen Kindern eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen. 07.01.2022, 15.00 Uhr

Mit Blockzeiten wird der Unterricht auf das Leben der Berufstätigkeit der Erziehungsberechtigten abgestimmt. Bild: SGT

Blockzeiten an den Volksschulen entsprechen heute einem gesellschaftlichen Bedürfnis. Mit ihnen wird gemäss Medienmitteilung des Innerrhoder Erziehungsdepartement erreicht, dass die Unterrichtszeiten in erhöhtem Mass auf das Leben der Familie und namentlich auf die Berufstätigkeit der Erziehungsberechtigten abgestimmt sind. «Mit klaren Zeitstrukturen leisten die Volksschulen in allen Schulgemeinden des Kantons einen wichtigen Beitrag zur Vereinfachung der Organisation des Familienalltags und der Kindererziehung in der Familie», schreibt das Departement.

Eine breit abgestützte Arbeitsgruppe aus Vertreterinnen und Vertretern der Schulgemeinden erarbeitete unter der Führung des Volksschulamts einheitliche Rahmenbedingungen und die gesetzlichen Grundlagen zur Umsetzung der erweiterten Blockzeiten. Ein besonderes Augenmerk lag darauf, die heutige gute Schulqualität auch mit erweiterten Blockzeiten zu wahren.

Reine Unterrichtszeit im Kindergarten wird erhöht

Mit der Erweiterung der Blockzeiten werden die Stundentafeln vom Kindergarten bis zur zweiten Klasse angepasst. Das führe dazu, dass sich die reine Unterrichtszeit für die Lehrpersonen im Kindergarten um eine Lektion erhöht werde, teilt das Departement mit. Die Standeskommission hat eine entsprechende Anpassung des Standeskommissionsbeschlusses zum Schulgesetz beschlossen. Die Erhöhung der Lektionenzahl werde in den Schulgemeinden zu einem moderaten finanziellen Mehraufwand führen.

Die Landesschulkommission hat entschieden, die erweiterten Blockzeiten auf das kommende Schuljahr 2022/23 in allen Schulgemeinden flächendeckend umzusetzen. Die Schülerinnen und Schüler werden somit an den Vormittagen von Montag bis Freitag zu je vier Lektionen in der Schule unterrichtet. Heute trifft dies nur auf drei Vormittage zu. Die erweiterten Blockzeiten gelten für den obligatorischen Schulbereich ab dem zweiten Kindergarten bis zur sechsten Klasse der Primarstufe, einschliesslich der Einführungs-, Vorschul- und Kleinklassen. Für das freiwillige erste Kindergartenjahr findet der Unterricht an drei Vormittagen zu je vier Lektionen und an zwei Nachmittagen statt.

«Die Erweiterung der Blockzeiten in allen Schulgemeinden soll unter anderem dazu beitragen, dass der Kanton Appenzell Innerrhoden für Familien mit schulpflichtigen Kindern als Wohn- und Schulort weiterhin attraktiv ist», heisst es in der Mitteilung. Die erweiterten Blockzeiten sollen aber auch einen spürbaren Beitrag zur Reduktion des Fachkräftemangels leisten, da sie insbesondere Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteigern die Rückkehr in die Erwerbstätigkeit erleichtern. (pd)