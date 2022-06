Berufsmaturität: der erste Appenzeller Lehrgang ist ausgebucht

Bildung Der erste Lehrgang zur Berufsmatura ist ausgebucht: Das Appenzeller Modell stösst auf reges Interesse 30 junge Berufsleute aus dem Appenzellerland nehmen nach den Sommerferien am Berufsbildungszentrum Herisau die Ausbildung zur Berufsmatura in Angriff. Der Lehrgang erweitert die Lernlandschaft von Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden. Mea McGhee Jetzt kommentieren 10.06.2022, 05.00 Uhr

Lukas Sutter, Projektleiter des Lehrgangs BM2. Bild: Mea McGhee

Nicht alle, die sich für den ersten Appenzeller Lehrgang zur Berufsmatura, kurz BM2, angemeldet haben, konnten berücksichtigt werden. 30 junge Berufsleute aus dem Appenzellerland jedoch starten im August am Berufsbildungszentrum Herisau (BBZ) mit der neuen berufsbegleitenden Ausbildung. Nach drei Semestern werden sie die Berufsmatura erlangen. Ab Februar 2023 soll auch ein Vollzeitlehrgang in zwei Semestern angeboten werden. Speziell für Absolvierende der Rekrutenschule biete sich der Studienbeginn im Frühlingssemester an, heisst es seitens des BBZ. Anmeldungen sind unter www.berufsschule.ch bereits möglich. Es entstehen keine Schulgeldkosten für Teilnehmende, die im Appenzellerland wohnen.

Lukas Sutter vom BBZ Herisau ist Projektverantwortlicher für die BM2. Er freut sich, dass das Appenzeller Modell derart gut ankommt. Der Prorektor nennt Besonderheiten des Angebots:

«Es ermöglicht eine Kombination aus Distance-Learning und Präsenzunterricht. Zudem kann die Ausbildung berufsbegleitend absolviert werden.»

Die Kantone Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden sind die Auftraggeber für den Lehrgang BM2.

Alfred Stricker, Vorsteher des Departementes Bildung und Kultur, bezeichnet den Lehrgang BM2 als Instrument gegen den Brain Drain, die Abwanderung von jungen Berufsleuten aus dem Appenzellerland. Er sagt: «Von der Kooperation mit den Betrieben kann das Gewerbe profitieren.» Als sich zeigte, dass viele Lernende aus dem Appenzellerland die Berufsmatura ausserkantonal absolvieren, habe man 2019 das Projekt ins Leben gerufen und von Grund auf erarbeitet, so der Ausserrhoder Regierungsrat. In Zusammenarbeit mit Appenzell Innerrhoden entwickelt, sei die BM2 aus politischer Sicht eine Erfolgsgeschichte. Ausserrhoden finanzierte zwei Drittel der Projektkosten, Innerrhoden übernahm einen Drittel. In der Betriebsphase bildet Ausserrhoden die Trägerschaft. Den Innovationsgehalt des Lehrgangs macht Alfred Stricker im selbst organisierten Lernen der Absolventen aus.

Neue Schulräume in Herisau

Für den Präsenzunterricht werden an der Kasernenstrasse 5 in Herisau Schulzimmer eingerichtet. Räumlichkeiten, welche die Studierenden für gemeinsames Lernen oder zum geführten Selbststudium nutzen können, sind zudem an der Kantonsschule Trogen und am Gymnasium Appenzell vorgesehen. Aktuell würden die Lehrpersonen das Material und die Arbeitsaufträge für das «Blended Learning», die Mischung aus Präsenzunterricht und E-Learning, vorbereiten, so der Projektleiter.

Lernende aus diversen Berufen

Die Berufsmaturität nach der Lehre kann im Appenzellerland in zwei Richtungen erlangt werden: Gesundheit und Soziales (Geso) sowie Technik, Architektur und Life Sciences (Tals). Ergänzend kommen in beiden Ausrichtungen die Fächer Geschichte/Politik sowie Wirtschaft/Recht hinzu. Der Lehrgang öffnet die Tür zu den Fachhochschulen oder mittels Passerelle zu den universitären Hochschulen. Es hätten sich Studierende aus diversen Berufen angemeldet, auch aus Sparten, die den Berufsschulunterricht nicht am BBZ besucht haben, sagt Sutter und nennt als Beispiel einen Produktionsmechaniker. Die jungen Berufsleute würden es schätzen, dass es ein Angebot in der Region gibt, und auch die Möglichkeit des Selbststudiums werde sehr begrüsst.

