Bildung «Vielleicht ist der Kanton auch einfach zu klein»: Kanti Trogen stellt Wirtschaftsmittelschule ein – nun äussern sich Politik und Rektorin dazu Seit Jahren besuchen immer weniger Lernende die Wirtschaftsmittelschule an der Kanti Trogen. Der Regierungsrat hat nun entschieden, das Angebot schrittweise zu beenden. Für die verbliebenen Jahrgänge bleibt das Angebot bis 2026 bestehen. Selina Schmid Jetzt kommentieren Aktualisiert 15.06.2022, 18.14 Uhr

Mit der WMS wird eine von vier Abteilungen der Kanti Trogen geschlossen. Bild: PD

Die Wirtschaftsmittelschule (WMS) an der Kantonsschule Trogen kämpft seit Jahren mit tiefen Lernendenzahlen. Nun hat der Ausserrhoder Regierungsrat beschlossen, das Angebot schrittweise abzuschaffen. Ab dem Schuljahr 2023/2024 werden keine neuen Lehrgänge der WMS angeboten. Jene Lernenden, die gegenwärtig den Lehrgang besuchen oder sich für diesen Sommer angemeldet haben, können ihre Ausbildung bis 2026 beenden.

Alfred Stricker, Vorsteher des Departements Bildung und Kultur, sagt:

«Die Politik muss dafür sorgen, dass Nachfrage und Angebot in der Bildung zueinander passen. Die Zahl der Lernenden hat uns zur Schliessung der WMS gezwungen.»

In den vergangenen fünf Jahren ging die Anzahl der Lernenden an der Wirtschaftsmittelschule stetig zurück. Die Mindestzahl von acht Lernenden pro Jahr wurde mehrfach unterboten. Für die Schuljahre 2021/2022 und 2022/2023 hatten sich je fünf Lernende angemeldet. Stricker sagt, auf dieser Basis sah sich Regierungsrat zur Schliessung gezwungen.

«Vielleicht ist der Kanton zu klein»

Rektorin Elisabeth Steger sagt: «Die Entscheidung, die WMS abzuschaffen, schmerzt, denn wir sind nach wie vor vom Angebot überzeugt.» Wenn man aber die Entwicklung in der Bildungslandschaft und der Lernendenzahlen anschaut, ist die Entscheidung eine logische Konsequenz. Über die Jahre war die Nachfrage sukzessive zurückgegangen, heute ist die 1898 gegründete WMS die kleinste der vier Abteilungen der Kanti Trogen.

Die WMS, die frühere Handelsmittelschule, richtete sich an Jugendliche am Ende der Volksschule, die die Vorteile einer Mittelschule mit jenen eines Lehrabschlusses kombinieren wollten. Doch sie hatte gleich von mehreren Seiten starke Konkurrenz bekommen, sagt Steger. Mit der Einführung der Fachmittelschule im Jahr 2005 wurde das Angebot diversifiziert. Steger vermutet, dass viele der heutigen FMS-Schülerinnen und -Schüler früher die WMS besucht hätten. Die WMS könnte auch unter einem Marketingproblem leiden. Steger sagt:

«Vielleicht stellt man sich unter dem Namen Wirtschaftsmittelschule etwas Falsches vor.»

Alfred Stricker, Vorsteher des Departements Bildung und Kultur. Bild: Donato Caspari

Obwohl es Unterschiede zur kaufmännischen Lehre mit Berufsmatura gibt, seien die Abschlüsse vergleichbar, so Steger. «Allerdings nimmt auch die Nachfrage für die KV-Ausbildung ab», sagt Steger.

Gerade die Berufsmaturität wurde in den vergangenen Jahren gestärkt, welche in Kombination mit der Berufslehre erlangt werden kann. «Heute ist es möglich, mit einer kaufmännischen Lehre und der Berufsmaturität einen der WMS sehr ähnlichen Abschluss zu erlangen.» Beides seien sinnvolle Entwicklungen, jedoch hatte die WMS darunter gelitten, so Steger.

«Vielleicht ist der Kanton auch einfach zu klein, um beide Angebote zu führen.»

Aufwendige KV-Reform umgangen

Das Ende der WMS hatte sich abgezeichnet. Darum hatte die Kanti Trogen einiges unternommen, um das Angebot zu erhalten. 2018 wurde ein neues Modell eingeführt, welches mehr Praxisnähe durch zwei Jahre Unterricht und zwei Jahre Praktikum geschaffen hatte. Die Resonanz seitens der Praxisbetriebe sei hervorragend gewesen, so Steger. «Auch darum lassen wir die WMS ungern los.»

Elisabeth Steger, Rektorin der Kanti Trogen. Bild: PD

Intern hatte die Kanti als Reaktion auf die tiefen Schülerzahlen reagiert und jeweils zwei WMS-Jahrgänge zusammengelegt, sagt Stricker. Doch der Zeitpunkt kommt der Schule gelegen. Die Reform der kaufmännischen Grundbildung Kauffrau/Kaufmann EFZ hätte auch die Ausbildung an der Kanti betroffen.

Damit hätte die Kanti die Lehrpersonen weiterbilden, die Lehrpläne überarbeiten und sich einem neuen Anerkennungsverfahren stellen müssen. Steger sagt: «Dieser aufwendige Prozess hätte sich nur gelohnt, wenn wir uns sicher gewesen wären, dass die WMS eine Zukunft hat.» Dafür hätte man 15 bis 20 Lernende gebraucht.

Keine Kündigungen vorgesehen

Die fünf Lernenden, die ab diesem Sommer die WMS besuchen werden, werden somit der letzte Jahrgang der Wirtschaftsmittelschule sein. Selbst wenn jemand ein Jahr wiederholen müsste, bleibt das möglich, sagt Alfred Stricker. Danach steht Ausserrhoder Mittelschülerinnen und Mittelschülern die FMS und das Gymnasium zur Verfügung. Die Eltern der WMS-Lernenden und die Lehrpersonen wurden am Dienstag informiert.

Zu Entlassungen wird es voraussichtlich nicht kommen, sagt Steger. Einerseits, weil das Schliessen der WMS schrittweise über drei Jahre ab 2023 erfolgen wird. Andererseits seien nur wenige Lehrpersonen hochprozentig in der WMS beschäftigt. Da aber die Schülerzahlen in der FMS und dem Gymnasium steigen, werden sie vermutlich dort ihr Pensum kompensieren können.

