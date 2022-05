Appenzell «Hallo ich heissen Timyr und bin zehn Jahre alt»: So integriert die Schule Hofwies ukrainische Kinder und Jugendliche in das Schweizer Bildungssystem Die ersten ukrainischen Schülerinnen und Schüler sind in der Schule Hofwies in Appenzell Ende März eingeschult worden. Schulleiter Oliver Menzi spricht über die Ziele und Herausforderungen, die mit der Integration der ukrainischen Kinder und Jugendlichen einhergehen. Felicitas Markoff Jetzt kommentieren 13.05.2022, 05.00 Uhr

Der Ukrainische Schüler Timyr steht jedes mal kerzengerade auf, wenn er etwas vor der Klasse sagen möchte. Bild: Felicitas Markoff

Die Schule Hofwies in Appenzell hat am 28. März die ersten ukrainischen Kinder und Jugendlichen in die Schule aufgenommen. Schulleiter Oliver Menzi sagt: «Die Arbeit ist zwar herausfordernd, aber es wird immer klarer, was es braucht. Darum wird das System immer wieder neu angepasst und optimiert. Wichtig ist auch, den Kindern eine Tagesstruktur anbieten zu können.»

Die Integration der ukrainischen Schülerinnen und Schüler erfolgt in einem Vier-Phasen-Modell, in welchem sie Schritt für Schritt lernen, sich an die neue Kultur, an die neue Sprache und an das neue Bildungssystem zu gewöhnen. Diese Situation ist für alle Beteiligten eine Herausforderung.

Schule muss pensionierte Lehrpersonen zurückholen

Oliver Menzi, Schulleiter. Bild: Felicitas Markoff

Bis jetzt sind im ganzen Kanton Appenzell Innerrhoden 27 ukrainische Kinder eingeschult worden. Für die Lehrpersonen sei dies zu Beginn herausfordernd gewesen, denn für die einheimischen Kinder und Jugendlichen muss der reguläre Unterricht wie gewohnt weitergehen. Der Schulleiter sagt:

«Wir können nicht einfach ein neues Konzept für die Beschulung von so vielen ukrainischen Schülerinnen und Schülern aus der Schublade ziehen.»

Dazu kommt, dass der Schulleiter unter Zeitdruck ein neues Konzept erarbeiten musste, damit die ukrainischen Schülerinnen und Schüler bestmöglichst in ihrer Schulbildung unterstützt werden können. Damit das gelingt, musste die Schule bereits pensionierte Lehrpersonen rekrutieren, damit der dringend benötigte Personalbedarf abgedeckt werden konnte. Zu Beginn seien es noch zwei pensionierte Lehrpersonen gewesen, aktuell sind es bereits fünf.

Das Vier-Phasen-Modell

In Phase eins werden die ukrainischen Kinder und Jugendlichen entweder vom Asylzentrum in Appenzell oder von der Fachstelle Integration für den Schulunterricht angemeldet. Die Anmeldeformulare werden an die Schulleitungen weitergereicht, und parallel dazu läuft die Anmeldung beim Einwohneramt sowie auf der Schulverwaltung.

In Phase zwei werden sie jeweils am Montag nach Anmeldung in der Willkommensklasse empfangen. Seit nach den Frühlingsferien werden zwei Willkommensklassen in der Primarschule geführt und eine zweite für die Oberstufe. Der grosse Lernstandunterschied sei dabei nicht einfach zu betreuen. In der Willkommensklasse geht es zuerst einmal darum, dass die Kinder und Jugendlichen ankommen und sich gegenseitig kennen lernen können. Die meisten Eltern und Kinder haben sich vor der Ankunft in Appenzell noch nicht gekannt.

Ukrainische Schüler besuchen die Willkommensklasse in der Schule Hofwies in Appenzell. Bild: Felicitas Markoff

Erste Deutschkenntnisse werden in der Willkommensklasse gelernt. So üben sie, wie man sich begrüsst und vorstellt oder wie man Farben und Alltagsgegenstände benennt. Zusätzlich arbeiten die Lehrpersonen mit zusätzlichen Hilfestellungen aus bekannten DaZ-Lehrmitteln. DaZ bedeutet Deutsch als Zweitsprache. Auch Mathematik kommt zur Anwendung, denn in dieser Phase wird der Lernstand eruiert.

Aber auch die Einschätzung der persönlichen Situation werde erfasst, wie zum Beispiel wenn ein Kind traumatisiert ist. Gemäss Schulleiter konnten bisher aber keine ukrainischen Schülerinnen und Schüler beobachtet werden, die aufgrund ihres Verhaltens auf eine Traumatisierung hingewiesen haben. Oliver Menzi sagt:

«Die Kinder und Jugendlichen können sich relativ schnell auf neue Situationen einlassen.»

Es geht aber auch darum, die Schulkultur kennen zu lernen und sich im Ort Appenzell orientieren zu können. Diese Phase dient dazu, die Empfehlung und Einschätzung für die Klasseneinteilung der ukrainischen Kinder und Jugendlichen so gut wie möglich mit dem Geburtsdatum in Einklang zu bringen. Die Kinder und Jugendlichen besuchen während der Willkommensphase jeweils am Vormittag den Unterricht. Am Nachmittag werden sie entweder im Asylzentrum oder zu Hause bei einer der Gastfamilie betreut.

Um die ukrainischen Schülerinnen und Schüler zu begrüssen, hat die Schule Hofwies Friedenstauben aufgehängt. Bild: Felicitas Markoff

In Phase drei werden die Kinder in die Regelklasse zugeteilt und kehren zeitweise als Entlastung zurück in die Willkommensklasse, da sie zu Beginn der Klasseneinteilung besonders in deutschorientieren Lektionen überfordert sind und in der Folge eine grosse Unterstützung seitens der Lehrperson benötigen. Hier steht die partielle Integration in den Regelschulbetrieb im Vordergrund. Seit neustem erhalten die Kinder zusätzlichen DaZ-Unterricht, um den Erwerb der deutschen Sprache möglichst optimal zu fördern. Die Teilnahme am Unterricht in ihrer Regelklasse wie zum Beispiel in den Fächern Mathematik, Englisch, Musik, Gestalten und Sport ist dabei besonders wichtig. Jedes ukrainische Kind erhält einen persönlichen Stundenplan, in welchem ersichtlich ist, wann es in der Willkommens-, wann in der Regel- und wann in der DaZ-Klasse ist.

In Phase vier gehen die Kinder und Jugendlichen in den Regelbetrieb über und kehren nicht mehr in die Willkommensklasse zurück. Das Ziel ist hier die vollständige Integration in die Schule sowie die Gleichbehandlung der Kinder mit ähnlichem Migrationshintergrund. Der DaZ-Unterricht in bereits bestehenden Gefässen wird in dieser Phase weiterhin angeboten.

Zwei ukrainische Kinder lernen Deutsch. Bild: Felicitas Markoff

Einige Fächer haben in der Ukraine einen anderen Stellenwert

Einen Einblick in die Willkommensklasse gibt die pensionierte Lehrerin Christa Wild. Sie unterrichtet Timyr und Marfa Melana. Hier lernen sie spielerisch und handelnd Deutsch. Sie malen, kneten und spielen gemeinsam. Durch Handeln, Tasten und Bewegung möchte die Lehrerin den Kindern beibringen, wie sie ihre aktuelle Befindlichkeit ausdrücken können. Die Lehrerin fordert den Schüler auf, sich vorzustellen und er antwortet mit ukrainischem Akzent:

«Hallo ich heissen Timyr und bin zehn Jahre alt. Ich gehen ins Schulhaus Hofwies zur Schule.»

Der Lehrerin sei aufgefallen, dass die Kinder und Jugendlichen Mühe hätten, mit der Schere umzugehen oder einen Neocolorstift richtig zu halten. Und das kommt auch nicht von ungefähr, denn das Bildungssystem in der Ukraine unterschiedet sich von jenem der Schweiz. So schildern die ukrainischen Eltern, dass Fächer wie Gestalten, Sport und Musik in der Ukraine einen kleineren Stellenwert einnehmen. Dafür seien Fächer wie Mathematik, Physik und Chemie wichtig.

Ein weiterer Unterschied lässt sich im Erziehungsstil der ukrainischen Lehrpersonen feststellen. Die Umgangsformen in der Ukraine seien weit strenger und autoritärer als wir es uns in der Schweiz gewöhnt sind. «Der ukrainische Erziehungsstil würde leicht an das Militär erinnern,» teilt der Schulleiter mit. So steht der ukrainische Schüler Timyr jedes Mal kerzengerade auf, wenn er vor der Klasse etwas sagen möchte sagt. Das habe die einheimischen Schülerinnen und Schüler verwundert. Auch werden Lehrpersonen in der Ukraine praktisch nie von ihren Schülerinnen und Schülern kritisiert, da sie allwissend und unantastbar seien.

Die Lehrerin hilft der ukrainischen Schülerin beim Schreiben. Bild: Felicitas Markoff

Die ukrainischen Kinder sind in der Schule Hofwies willkommen

Da die ukrainischen Schülerinnen und Schüler von heute auf morgen ihre Heimat verlassen mussten, brauchen sie zuerst einmal Zeit, um sich in das neue Bildungssystem einzufinden. Oliver Menzi sagt:

«Grundsätzlich werden die ukrainischen Kinder und Jugendlichen wegen des deutschen Sprachvermögens ein Jahr zurückgestuft, um ihnen Zeit für dessen Erwerb zu geben.»

Dieses Vorgehen können nicht alle Eltern nachvollziehen. Sie beharren teils auf der ukrainischen Klasseneinteilung. Da sich weitere Fragen gehäuft haben, veranstalteten die Schulleitungen einen Informationsanlass für sämtliche ukrainischen Eltern. Mit einem Dolmetscher wurde über das Schweizer Bildungssystem, die obligatorische Volksschule und die Rahmenbedingungen des Kantons AI orientiert.

Für die älteren Schülerinnen und Schüler wurde auch der Schritt in die Berufswelt thematisiert. «Wir spüren, dass ihre Kinder bei uns an der Schule sehr willkommen sind», durften die Schulleiter den ukrainischen Eltern mitteilen. Viele Klassen hätten bei ihren Lehrpersonen nachgefragt, ob denn bei ihnen auch ein Kind eingeteilt würde.

Eine neue Sprache zu lernen, braucht Zeit. Dieser ukrainische Schüler löst konzentriert seine Schularbeiten. Bild: Felicitas Markoff

