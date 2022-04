Bildung Comeback nach vier Jahren: Am Wochenende steigt die Gewerbeausstellung in Walzenhausen – das Motto: «Beste Aussichten» Am 29. April kann die Gewerbeausstellung in Walzenhausen nach vier Jahren wieder durchgeführt werden. Daniel Frunz, OK-Präsident, gibt einen Einblick in die Vorbereitungen. Felicitas Markoff 27.04.2022, 12.00 Uhr

Die Vorbereitungen für die Gewa 2022 laufen auf Hochtouren. Hier sieht man die Bestuhlung im Bühnenzelt vor der Mehrzweckanlage in Walzenhausen. Bild: PD

Nach vier Jahren findet dieses Wochenende die Gewerbeausstellung, kurz Gewa 2022, in der Mehrzweckanlage in Walzenhausen statt. Die Gewa 2022 könne man sich wie eine Olma in einem kleineren Rahmen vorstellen, erklärt der OK-Präsident. Diesen Freitag ab 16 Uhr wird die Ausstellung für den Einlass der Gäste geöffnet werden. Offiziell beginnt der Event aber erst um 17 Uhr und ist bis um 21 Uhr geöffnet. Am Samstag ist sie von 10 Uhr bis 19 Uhr geöffnet und am Sonntag von 10 Uhr bis 17 Uhr.

Es werden etwa 40 Ausstellerinnen und Aussteller mitmachen. Die Teilnehmenden kommen aus Dienstleistungsberufen wie zum Beispiel der Logistik, dem Detailhandel und aus der Gastronomie und präsentieren ihren Betrieb. «Das Wichtigste ist, dass das Gewerbe in und rund um Walzenhausen den Besucherinnen und Besuchern nähergebracht werden kann und dass wir unsere wiedergewonnenen Freiheiten nach zwei Jahren Coronapandemie an einem Dorffest zelebrieren können», sagt Daniel Frunz, OK-Präsident. Ausstellen dürfen jene Personen, die ein Mitglied des Vereins sind oder die vom OK zusätzlich zu jenen zugelassen werden. «Wir freuen uns auf eine super Stimmung», sagt Frunz.

OK-Präsident wünscht sich 2000 bis 3000 Gäste

Daniel Frunz, OK-Präsident. Bild: PD

Was die Gewa 2022 zu einer speziellen Ausstellung macht, sei das Gewerbe in Walzenhausen an sich, erklärt Frunz. Denn es gebe rund 112 Arbeitsplätze in Walzenhausen, dabei spiele es keine Rolle, ob es zum Beispiel um Handwerksbetriebe, Industrie, Heimbetriebe oder Reha gehe. Der OK-Präsident sagt:

«Wir haben in Walzenhausen alles, was das Gewerbe und die Industrie hergibt. Die Ausstellung lebt natürlich von dieser Diversität.»

Der OK-Präsident hofft, dass die Ausstellung gut besucht wird. Und er sagt: «Schön wäre es, wenn genauso viele Gäste kommen würden, wie in Walzenhausen leben.» Also etwa zwischen 2000 und 3000 Menschen.

Das Gewa Motto lautet in diesem Jahr «Beste Aussichten»

Die Gewa 2022 hat jedes Jahr ein neues Motto. In diesem Jahr lautet es «Beste Aussichten». Die Verantwortlichen wollen mit diesem Motto zeigen, dass sie privilegiert sind und über den ganzen Bodensee bis hin zu den Nachbarländern sehen können. Dadurch würden sich im Gewerbe interessante Möglichkeiten anbieten. Aber es sei auch für die Kundinnen und Kunden, die im Dorf einkaufen, interessant.

Was die Verpflegungsmöglichkeiten betrifft, kommen die Besucherinnen und Besucher in einen ganz besonderen Genuss. Frunz sagt:

«Wir haben eine der besten Festwirtschaften, die man an einer Ausstellung haben kann. Die kochenden Männer werden sich um das leibliche Wohl der Gäste kümmern.»

Während der Ausstellung gibt es ein spezielles Rahmenprogramm. «Das grösste Einhorn» alias Peter Löhmann, wird die Besucherinnen und Besucher unterhalten. Am Freitag und Samstag können sich die Gäste sowie die Ausstellerinnen und Aussteller auf eine Abendunterhaltung freuen. Frunz sagt: «Steven Bailey, ein super Solomusiker, wird uns durch den Abend begleiten.»

Coronapandemie war eine Herausforderung

Die Planung für die Gewerbeausstellung habe bereits vor zwei Jahren angefangen. Darum sei die zwei Jahre andauernde Coronapandemie eine Herausforderung gewesen. Bis im Februar wusste das OK nicht, ob die Gewa 2022 mit Schutzauflagen veranstaltet werden muss oder nicht. Auch wussten sie nicht, ob es überhaupt möglich sein würde, die Ausstellung durchzuführen. Frunz sagt: «Wir haben aber ein grossartiges OK, das einen super Job gemacht hat.»

Auf diesem Bild werden die Stände für die Ausstellung vorbereitet. Bild: PD

Wenn alles gut geht, findet die nächste Ausstellung vier Jahre später, also 2026 statt. Weitere Informationen unter: gewerbeverein-walzenhausen.ch.