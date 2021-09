Bilanz «Diese Saison war eine der schlechtesten seit Jahren»: Sommer enttäuscht die Appenzeller Bademeisterinnen und Bademeister Die Appenzeller Freibäder wurden diese Saison unterdurchschnittlich besucht. Nicht die Pandemie, sondern das Wetter hielt die Gäste vom Baden ab. Selina Schmid Jetzt kommentieren 09.09.2021, 05.00 Uhr

Nur an wenigen Tagen lud das Wetter dieses Jahr in die Badi wie hier im Freibad Sonnenberg in Herisau. Bild: Lilli Schreiber

Der Sommer 2021 war kalt und nass und lud kaum in die Appenzeller Freibäder ein. Immer wieder zogen Gewitter und Hagel auf, die Sonne durchbrach nur gerade etwa eine Woche pro Monat die Wolkendecke. Die Bilanz der Freibäder sei ernüchternd bis enttäuschend, erzählen die Bademeisterinnen und Bademeister.

In der Badi Heiden dauert die Saison noch bis Sonntag. Werner Rüegg, Präsident der Schwimmbadgenossenschaft, schaut auf den Sommer zurück:

«Diese Saison war eine der schlechtesten seit vielen Jahren.»

Ausgerechnet über die Ferien, als viele verreisten, lud das Wetter in die Badi ein. Das wirkte sich stark auf die Besucherzahlen aus. Verzeichnete die Badi Heiden 2020 trotz strenger Coronamassnahmen noch 24'000 Besucherinnen und Besucher, so zählt Rüegg bisher nur etwa 20'000.

In Heiden blieb die Pandemie spürbar, obwohl kaum Einschränkungen vorhanden waren. Rüegg stellte eine gewisse Zurückhaltung und Vorsicht bei den Menschen fest. Einige Veranstaltungen waren trotzdem möglich wie das Public Viewing der Europameisterschaft. Rüegg sagt:

«Besonders viele Besucher hatten wir beim Vierteilfinal zwischen Spanien und der Schweiz.»

Albert Müller ist Bademeister in Teufen und bezeichnet die Saison als «kurz und enttäuschend». Er nennt ähnliche Zahlen wie Rüegg. Waren es 2019 noch knapp 25'000 Besucher in der Badi, zählte er dieses Jahr nur gerade über 20'000. Müller zählte nur 38 Schönwettertage.

Werner Rüegg, Präsident der Schwimmbadgenossenschaft in Heiden. Bild: PD

Bei schönem Wetter hingegen strömten die Besucher in die Badi. Albert Müller lobt ihre Disziplin: Die wenigen Schutzmassnahmen, die in den Freibädern galten, hielten die Besucher ein. Auch sonst gab es wenig zu tun: «Diesen Sommer haben wir wie immer ein paar Meter Pflästerli verteilt.» Müller hat die Türen vergangenen Sonntag geschlossen und ärgert sich nun etwas darüber. Die Sonne in den letzten Tagen hätte zum Baden eingeladen.

Verpflegung fürs gute Gemüt

In Walzenhausen erzähle man sich, die Badi Ledi hätte einen der schlechtesten Sommer der letzten 20 Jahre gesehen, sagt die Bademeisterin. Auch hier trägt das Wetter Schuld: Bei Regen blieb die Badi zu, das Wasser war unbeheizt. So blieb etwa viel Zeit für die Rasenpflege. Die Bademeisterin in Walzenhausen musste neben der Wasseraufsicht auch zahlreiche Gäste auf die Maskenpflicht auf den Toiletten und den Garderoben hinweisen. «Ich glaube, die Leute hatten keine Lust mehr auf die Pandemie.» Die Saison in der Ledi Badi ging am vergangenen Sonntag zu Ende.

Kathrin Weber, Abteilungsleiterin Sport in Herisau. Bild: Di Cristo & Ruggiero

Kathrin Weber ist Abteilungsleiterin Sport der Gemeinde Herisau und sagt, die Saison hatte schon schlecht begonnen: «Bei der Öffnung im Mai machten uns der Regen und das kalte Badewasser einen Strich durch die Rechnung.» Für die neuen Pächter des Beizlis gab es viel Lob. Weber sagt: «Die gute Verpflegung hat auch bei mässigem Wetter die Gemüter erhellt.» Weber in Herisau hofft, das Wetter bleibt in den kommenden Tagen sonnig. Das Freibad Sonnenberg bliebe dann noch bis am 19. September offen. Ansonsten schliesst sie früher.

Annelise Kuratli leitet den Kiosk in der Badi in Waldstatt. Die ganze Saison sei unterdurchschnittlich gewesen. Allerdings weniger schlecht, als sie erwartet hatte: «Hat das Wetter mitgemacht, lief viel bei uns.» Noch bis Samstag bleibt die Badi Waldstatt offen.

In der Badi Forren in Appenzell wechselte das Wetter rasch von Frühlingsschnee auf 30 Grad und Sonne, sagt Bademeister Karl Inauen. Lange sei es ungewöhnlich kalt geblieben. Inauen sieht einen weiteren Grund dafür, dass die Besucherzahlen unter jenen des Vorjahres blieben: Manche Stammgäste blieben der Badi Forren vermutlich wegen der Pandemie fern.

«Wenn sie sich hier nicht wohlfühlen würden, ist das verständlich.»

Bademeister Karl Inauen Bild: Lilli Schreiber

Karl Inauen sagt, dass die Sportschwimmer dagegen einen fantastischen Sommer hatten. «Sie waren jeden Tag da und haben die Wassertemperatur von 23 Grad genossen.» Die Badi Forren ist noch bis Sonntag geöffnet.

Nicht alle sind enttäuscht

In Rehetobel ist die Badesaison schon seit dem 29. August vorbei. Bademeister Michael Grum ist insgesamt zufrieden: Das Schutzkonzept habe sich bewährt, ihre Präsenz in den sozialen Medien sei gut angekommen und überhaupt habe Grum positive Rückmeldungen bekommen.

Grum erinnert sich besonders gerne an das Vollmondschwimmen im August: «Ein perfekter Sommertag, an dem die Badi bis spät am Abend voll prallem Sommerleben war.» Aber auch in der Badi Rehetobel war die Saison durch die Wetterkapriolen geprägt. Die Besucherzahlen seien leicht rückläufig.

«Wir hätten uns sicher ein stabiles Hoch statt der vielen Regentage gewünscht.»

Auch Bademeister Heinz Bucher in Gais ist optimistischer als seine Berufskollegen. Dieses Jahr seien zwar weniger Besucher in die Bad Rotenwies gekommen als im Vorjahr, doch finanziell war diese Saison «gar nicht so böse». Viele hätten ein Saisonabo gekauft und das Restaurant hätte gute Umsätze erarbeitet. «Die Gäste sind anderer Meinung, ihnen hat die Sonne und die Wärme gefehlt.» Die Pandemie habe man in der Badi Gais nicht mehr bemerkt. Die Gemeinde hat sich gegen eine Maskenpflicht in den Innenräumen entschieden. Bucher sagt: «Die Gäste haben das sicher geschätzt, denn sie spürten die Normalität.»

Bucher erlebte diesen Sommer eine Premiere. Während der ersten drei Wochen der Sommerferien fand in der Badi ein Schwimmkurs statt. Das kalte Wetter und der Regen schreckten die Kinder nicht ab, im Gegenteil: «Sie waren unglaublich motiviert und hatten eine Menge Spass.» Während der ersten Woche trugen die Kinder zum Schwimmen Neoprenanzüge, damit sie nicht zu sehr froren. Bucher sagt: «Ich glaube, nur die zuschauenden Eltern haben etwas unter der Kälte gelitten.» Heinz Bucher schliesst am Sonntag die Badi und damit seine 14. Saison als Bademeister in Gais ab. Er hofft, die Saison sonnig und gemütlich ausklingen lassen zu können.