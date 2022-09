Freizeitsport Mountainbiken auf gelenkten Routen am St.Anton Im Gebiet St. Anton sind zwei Hauptroutennetze für Mountainbike-Begeisterte entstanden. Dafür wurden bestehende Wanderwege angepasst. 16.09.2022, 17.00 Uhr

Die Routen sind nun naturschonender. Bild: PD

Im Gebiet St.Anton hat der Verein MTB Rheintal in Zusammenarbeit mit dem Bezirk Oberegg zwei Mountainbike-Hauptrouten erstellt. Von Altstätten kommend geht die erste Route bei der Kapelle über einen natürlich belassenen Wanderweg hinunter ins Rheintal. Die zweite Route führt ebenfalls von Altstätten kommend beim Skilift St.Anton über den Gratweg in Richtung Naturfreundehaus und über die Fegg via Lüchingen nach Altstätten.