Biedermeierdorf Eine Stunde Geschichte mit süssem Abschluss: Die Führung durch das Biedermeierdorf Heiden bringt viel Überraschendes zum Vorschein Berühmte Ärzte, Gäste aus ganz Europa und ein Henry Dunant, der seinen Lebensabend hier verbringt. Wer denkt, solches gibt es in Wien oder Mailand, irrt sich. Heiden heisst der Ort, der all diese Dinge und noch etwas mehr vereint. Damian Allenspach 12.07.2021, 05.00 Uhr

Walter Graf erklärt den zwei Frauen aus Essen das Wirken des Henry Dunant. Bild: Mea McGhee

13.30 am Bahnhof in Heiden. Es ist ruhig, das Wetter bewölkt mit gelegentlichem Regen. Wenige Leute hat es auf dem Bahnsteig und wenn welche da sind, warten sie auf den Zug. Augenscheinlich gibt es zunächst niemanden, der sich an diesem Nachmittag am Treffpunkt eingefunden hat, um an der Führung teilzunehmen. Kurz vor Beginn jedoch treffen zwei Frauen aus dem Ruhrgebiet ein, welche sich spontan für einen Abstecher nach Heiden entschieden haben und bei der Führung mitmachen wollen. Ein kleines Publikum ist gekommen. Was nun noch fehlt, ist der Redner. Dieser ist kein Geringerer als das Heidler Urgestein Walter Graf. Seit gut 15 Jahren gibt der ehemalige Mittelstufenlehrer mit Leidenschaft Dorfführungen.

Bevor der Rundgang startet, erzählt Graf etwas über den Bahnhof und sein Schienensystem. Das Spezielle sei, sagt er, die Kombination aus Zahn- und normalen Rädern. So ist es möglich, dass auch gewöhnliche SBB-Wagen die Strecke nach Heiden passieren können.

Der Dorf- und der Dunantplatz

Die kleine Gruppe befindet sich nun auf dem Dorfplatz – dort, wo die Postautos ankommen. Hier erfährt man einiges über den Baustil der Gebäude und dass Biedermeier kein Baustil im eigentlichen Sinn ist. Auch hier gibt er wieder lustige und interessante Anekdoten zum Besten. So weiss der langjährige Lehrer, warum es neben der Heidler Kirche in unmittelbarer Nähe noch eine in Wolfhalden gibt und was zum Grossbrand im Jahr 1838 geführt hat. Es erstaunlich, erzählt er, dass nur zwei Jahre nach dieser Katastrophe bereits wieder mehrere Dutzend Häuser standen.

Weiter geht es zum Hotel Heiden gleich neben dem Dunantplatz. Von dort habe man die schönste Aussicht – auf das österreichische Ufer. Was zunächst verwirrend klingt, macht nach etwas Überlegen durchaus Sinn. Der Alte Rhein ist die Grenze zwischen Österreich und der Schweiz. Und alles, was man von der Schweizer Seite von hier aus sieht, ist der Flughafen Altenrhein.

Auf dem Dunantplatz steht das Denkmal für den Namensgeber des Platzes Henry Dunant. Dieser hat bis zu seinem Tod rund zwei Jahrzehnte in Heiden gelebt, nachdem er aus Genf vertrieben wurde. Ihm und vier seiner Freunde ist die Gründung des Roten Kreuzes zu verdanken.

Kursaal, Freihof und Albrecht von Graefe

In unmittelbarer Nähe befindet sich der Kursaal Heiden, welcher früher prunkvoller ausgesehen haben muss. Graf erinnert sich gerne an die Zeiten, als die Bar im Kursaal ein beliebter Treffpunkt für die Region war.

In der Kurve, in der es zur Raiffeisenbank geht, bleibt er stehen. Die Häuser in dieser Strasse seien schon etwas mehr im Appenzeller Baustil gehalten. An einem Gebäude, welches direkt in der Kurve steht, erklärt er das Prinzip der Zugläden, welches etwas speziell ist.

Vor dem Haus Freihof ist der nächste Halt. Albrecht von Graefe, der erste Augenarzt, der den Star operieren konnte, hatte seine Praxis in diesem Gebäude. Er lockte zahlungswillige Patienten aus ganz Europa nach Heiden. Zur Blütezeit seien in den Häusern der Einwohner rund 1200 Betten für die Gäste bereitgestanden.

Was beim Flanieren deutlich wird: Walter Graf ist bekannt und beliebt. Immer wieder heisst es: «Hoi Walter!» Es scheint fast so, als ob ihn jeder im Ort mit Namen kennt.

Die Harmonie, die standhielt, und ein Bijou zum Abschluss

Das Haus der Harmonie. Dies ist das einzige Gebäude, welches den Brand von 1838 überlebt hat. Zum Glück, kann man fast denken, denn der Gemeindepräsident und die Akten der Gemeinde waren dort untergebracht. Eine Tafel an der Fassade erinnert an dieses Unglück.

Der Gang durch das Dorf neigt sich dem Ende entgegen. In der Weinhandlung Sonderegger, ein kleines, kunstvoll gestaltetes Geschäft, geführt in der fünften Generation, wartet zum Abschluss eine süsse Überraschung.

Und wie war die Führung durch das Biedermeierdorf nun? «Ich fand es schön, locker erzählt», sagt eine der beiden Frauen. «Die Führungen, die man nicht auf dem Schirm hat, sind oft die Besten», fügt die andere hinzu.

Wer nun auch nachmittags um 13.30 Uhr kostenlos seinen Horizont mit Walter Graf und seinen spannenden Geschichten erweitern oder ein anderes Programm des Kultursommers ausprobieren möchte, findet weitere Infos unter appenzellerland.ch.