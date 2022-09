Corina Schlumpf verleiht Kleider für das Biedermeierfest Heiden

Biedermeier Hier werden die Kleider für das Biedermeierfest hergestellt: Zu Besuch in der Schneiderstube von Corina Schlumpf Das weit über die Landesgrenzen bekannte Biedermeierfest in Heiden findet dieses Wochenende, am 3. und 4. September, zum 8. Mal statt. Dabei kleiden sich Teilnehmende wie in der Zeit von 1815 bis 1848. Viele der Kostüme kommen aus dem Biedermeierkleiderverleih von Corina Schlumpf. Malena Widmer Jetzt kommentieren 01.09.2022, 12.00 Uhr

Es könnte der Kleiderschrank einer Biedermeierprinzessin sein: der Kleiderverleih von Corina Schlumpf. Bilder: Tobias Hug

Dieses Wochenende ist es wieder so weit: In Heiden wird mit einem Dorffest die Biedermeierzeit gefeiert. Das beliebte Fest ist auf ein Unglück im Jahr 1838 zurückzuführen. Heiden brannte damals während weniger Stunden fast komplett nieder, woraufhin sich die Bewohnerinnen und Bewohner zusammentaten und das Dorf in der klassizistischen Architektur der Biedermeierzeit wieder aufbauten.

Das Vorderländler Dorf bildet heute somit die perfekte Kulisse für das Biedermeierfest, das seit 1996 alle vier Jahre stattfindet. Damen, Herren und Kinder flanieren dabei in Biedermeierkostümen durch das Dorf und Gäste aus nah und fern werden empfangen. Die Heidlerin Corina Schlumpf hat deswegen schon seit Wochen viel zu tun: Sie verleiht die Kostüme für das Fest.

Ins Biedermeierbusiness reingerutscht

Für Corina Schlumpf ist das Schneidern der Biedermeierkostüme ein Hobby, das sie mit Leidenschaft pflegt. Dies seit über 20 Jahren. Wie es ursprünglich dazu kam? «Ich bin da reingerutscht», so Schlumpf. Ihr verstorbener Ehemann war Gründungsmitglied des Vereins Biedermeier Heiden, so kam auch sie in Kontakt mit der längst vergangenen Zeit.

Corina Schlumpf in ihrem Biedermeierkleiderverleih in Heiden.

Als sie zum ersten Mal an einem Biedermeieranlass teilnahm, sei die Begeisterung für die Zeit im 19. Jahrhundert auf sie übergesprungen, sagt Schlumpf. Sie erinnert sich: «Auf die Schnelle wurde damals ein Kleid für mich angepasst. Der Biedermeierumzug, an dem ich damit teilnahm, hat mir sehr gefallen. Für mich stand fest, dass ich mich weiterhin mit dieser Zeit beschäftigen möchte.» Kurz darauf habe sie sich an die Arbeit für ein eigenes Kleid gemacht:

«Ich liess mich in der Bibliothek im Textilmuseum St.Gallen inspirieren. Dort habe ich Modezeitschriften studiert, Gemälde betrachtet und über die Biedermeierzeit gelesen.»

Die Biedermeierschneiderlust hat die gelernte Coiffeuse daraufhin gepackt. Genäht habe sie immer schon gerne, sagt sie. Von Rosmarie Graf habe sie dann den Biedermeierkleiderverleih in Heiden übernommen und ausgebaut, mittlerweile umfasst das Angebot desselben 63 Damenkleider, diverse Herren- und Kinderkostüme sowie eine Auswahl an Biedermeiermarktkleidern.

Mindestens 30 Stunden Arbeit für ein Kleid

Die Damenkleider näht Schlumpf selbst. «Um ein Kleid zu schneidern, brauche ich rund 30 Stunden», sagt sie dazu. Die Arbeit sei damit aber noch nicht getan, zu jedem Kleid gehören nämlich auch Kopfbedeckung und Accessoires. «Bis ich alles zusammenhabe, sitze ich oft bis tief in die Nacht an einem Kostüm», meint sie. Aber die Arbeit gefalle ihr, sie nähe gerne und habe die Zeit dafür.

Das 8. Biedermeierfest in Heiden 1996 wurde der Verein Biedermeier Heiden gegründet und kurz darauf fand das erste Biedermeierfest statt. Für die 8. Ausgabe davon, die dieses Wochenende stattfindet, ist viel geplant. Am Handwerker-, Gewerbe- und Nostalgiemarkt in der Seeallee kann man Andenken an das Fest ersteigern, traditionelle Handwerke bestaunen oder sich die Haare im Biedermeierstil frisieren lassen. Zudem wird es Kutschenfahrten und diverse Verpflegungsmöglichkeiten geben. Ein Höhepunkt des Festes wird der Umzug durch Heiden am Sonntag von 14.00 bis 15.00 Uhr sein, wobei die imposanten Kostüme nochmals alle gesehen werden können. Mehr Informationen zu dem Fest und das komplette Programm sind auf der Website des Vereins zu finden. (maw.)

Bei den Damenkleidern arbeitet sie mit einem Grundschnittmuster, das sie immer wieder weiterentwickelt: Hier ein bisschen Spitze, da eine neue Kragenform. Auch bei der Stoffauswahl lasse Schlumpf ihrer Kreativität freien Lauf. Sie verrät:

«Ich verwende oft Vorhangstoffe, die haben die unterschiedlichsten Farben und Muster und lassen sich gut verarbeiten.»

Spitzenhandschuhe und Beutelchen gehören zum Damenoutfit.

Aber grundsätzlich arbeite sie mit allen möglichen Stoffen «von Baumwolle bis Satin». Auch die Farben kombiniere Schlumpf nach Lust und Laune. Früher, während der Biedermeierzeit, sei man diesbezüglich weniger engstirnig gewesen, erzählt sie: «Da hat man auch mal ein rosa Kleid mit einem schwarzen Hut getragen.» Von diesen heutzutage selteneren Kombinationen lasse sie sich bei ihren Entwürfen inspirieren. So wirke die Gesamterscheinung viel frischer, erklärt Schlumpf mit Begeisterung.

Zu jedem Damenkleid gehören auch Handschuhe, Knickschirm, Beutelchen und Schute. Dieselben stimmt Schlumpf allesamt auf die Farbe und den Stoff des Kleides ab.

Gehrock und Zylinder für die Herren

Auch die Herren werden in Corina Schlumpfs Kleiderverleih fündig. In der Biedermeierzeit trugen die Männer üblicherweise Gehröcke und bunte Westen. «Mit den bunten Westen freunden sich viele Herren heutzutage nicht mehr an, es braucht meist viel Überredungskunst, sie an die männliche Kundschaft zu bringen», erzählt Schlumpf lachend. Auch Halsbinde, Spazierstock und Zylinder dürfen bei den Männerkostümen nicht fehlen.

Die Herren trugen in der Biedermeierzeit bunte Westen.

Die Schneiderin hat eine umfangreiche Sammlung an Zylindern, und doch sehe sie sich beim Verleih derselben oft vor Schwierigkeiten gestellt. «Die Männer haben heute einfach zu grosse Köpfe», sagt Schlumpf. Die älteren ihrer Zylinder seien für die meisten Kunden zu klein. Doch Schlumpf weiss sich zu helfen: Notfalls finde sich ein neueres Modell aus Filz anstatt Biberfell.

Vorfreude aufs Fest: Kleider «in action»

Corina Schlumpf wird am Biedermeierfest dieses Wochenende auch anzutreffen sein, sie wird dort einen eigenen Marktstand haben. Es werde viel los sein, aber trotzdem freue sie sich auf das Wochenende: Viele ihrer Kleider werde Schlumpf dann nämlich zum ersten Mal «in action» sehen. «Es ist eine Freude, wenn ich Leute in meinen Kleidern vorbeilaufen sehe», findet die Hobbyschneiderin.

