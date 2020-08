Urnengang für abgesagte Landsgemeinde: Bezirks- und Grossrat sollen männlicher werden

Sachvorlagen

Auf kantonaler Ebene wird am 23. August über zwei Gesetzesentwürfe abgestimmt. Einerseits ist dies das Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über Geldspiele. Jenes trat am 1. Januar 2019 in Kraft. Die Kantone müssen nun innert zweier Jahre die nötigen Anpassungen der kantonalen Einführungsgesetzgebung vornehmen.

In Appenzell Innerrhoden ist diese Vorlage unbestritten. Anders sieht es bei der Revision zum Steuergesetz aus. Die Gruppe für Innerrhoden (GFI), die SP wie auch die SVP empfehlen, diese Vorlage abzulehnen. Die SP argumentiert mit sozialer Gerechtigkeit, die ausbleiben würde. Sie spricht von «Steuergeschenken» für Reiche und Aktionäre, die mit der Vorlage eingeführt würden. Die SVP sieht währenddessen das traditionelle Familienmodell benachteiligt. Bei einem Nein hätte der Grosse Rat laut SVP die Möglichkeit, das Gesetz nochmals zu diskutieren und die Abzüge für alle Kinder zu erhöhen und jene für Drittbetreuung realistisch zu gestalten. Die CVP, die Arbeitnehmervereinigung (AVA) und der Gewerbeverband sprechen sich hingegen für die Annahme der Steuergesetzrevision aus.

Mit der Gesetzrevision will Appenzell Innerrhoden die auf Bundesebene angenommene Staf-Vorlage umsetzen. Diese hat international nicht mehr akzeptierte Steuerprivilegien für Statusgesellschaften abgeschafft, dafür neue Möglichkeiten für die Kantone realisiert, damit die Schweiz als Unternehmensstandort attraktiv bleiben kann. Innerrhoden will die Firmensteuern so weit senken, dass der Kanton im Ostschweizer Vergleich einen Spitzenplatz einnehmen würde. Als sozialer Ausgleich sollen die maximalen Drittbetreuungskosten je Kind von 6000 auf 18000 Franken erhöht werden. Rechnung und Steuerfuss auf Bezirksebene In Appenzell, Rüte, Schwende, Gonten und Schlatt-Haslen kommen weiter die Genehmigung der Rechnung 2019 wie auch die Festlegung des Steuerfusses 2020 an die Urne.

Zusätzlich können die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger in Appenzell über den Verkauf des Grundstücks an der St. Antonstrasse zum Preis von 37500 Franken befinden. In Oberegg finden indes nur die kantonalen Abstimmungen statt. (asz)