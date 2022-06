Mitwirkung beim Entwicklungskonzept Dorfkern Appenzell

Mitwirkungsverfahren Einkaufsmöglichkeiten an der Hauptgasse, verkehrsfreier Landsgemeindeplatz: Bevölkerung bringt sich bei der Gestaltung des Dorfkerns Appenzell In Innerrhoden wird zurzeit ein Entwicklungskonzept zum Dorfkern Appenzell erarbeitet. An einer Standaktion haben die Verantwortlichen über den aktuellen Stand informiert und Anliegen eingeholt. 26.06.2022, 11.36 Uhr

Beim Entwicklungskonzept für den Dorfkern Appenzell geht es auch um die Einkaufsmöglichkeiten in der Hauptgasse.

In zwei vorbereitenden Workshops diskutierte die breit aufgestellte Begleitgruppe die vorbereiteten Grundlagen und erarbeitete Entwicklungsziele und ein Zielbild 2037 für den Dorfkern Appenzell. Kürzlich war es gemäss einer Medienmitteilung der Ratskanzlei an der Zeit, die Resultate der Bevölkerung zu präsentieren und mit ihr zu diskutieren. Die Projektverantwortlichen und das beauftragte Planungsbüro standen den Interessierten für Fragen und inhaltliche Diskussionen zur Verfügung. Dabei wurde der Entwurf des Entwicklungskonzepts erläutert und die Bevölkerung eingeladen, ihre Rückmeldung mittels ausgefüllter Fragebogen einzureichen.

Der bislang erarbeitete Stand zeigt mit sechs Entwicklungszielen und einem Zielbild auf, wie sich der Dorfkern im Jahr 2037 präsentieren soll. «Der Landsgemeindeplatz bildet das Herz des Dorfkerns», so lautet beispielsweise eines der Entwicklungsziele. Angesprochen werden auch das Dorf als Einkaufs- und Begegnungsort, der Umgang mit dem Verkehr, die Funktion des Gebietsziel sowie Übergänge über die Sitter als verbindende Elemente.

Breite Zustimmung zur Stossrichtung

Eine wichtige Basis für die Zukunftsvorstellung bildet eine Einschätzung zur heutigen Situation im Dorfkern.

Die Bevölkerung hat die Möglichkeit zur Mitwirkung rege genutzt. Die zahlreichen intensiven Diskussionen während des gesamten Vormittags zeigen, dass die Entwicklung des Dorfkerns die Appenzellerinnen und Appenzeller mobilisiert. Der gesamtheitliche Blick auf die Zukunft des Dorfkerns ist richtig und wichtig, so der Tenor aus den meisten Rückmeldungen. Auch die grundsätzliche Stossrichtung des Entwicklungskonzepts wird in den meisten Fällen geteilt.

Die Stossrichtung des Entwicklungskonzepts stiess am Stand auf Zustimmung. Bild: PD

Konzept soll bis im Spätherbst fertig sein

Die Bedürfnisse an die künftige Nutzung und Gestaltung des Dorfkerns als Zentrum des ganzen Kantons sowie als Wohn- und Arbeitsort seien hingegen wie zu erwarten nicht immer deckungsgleich, heisst es in der Mitteilung. Diverse Themen werden aber von der Mehrheit der Interessierten als besonders bedeutsam hervorgehoben: eine attraktive und möglichst verkehrsfreie Gestaltung und Nutzung des Landsgemeindeplatzes, die Möglichkeit einer unterirdischen Parkierung im Ziel oder der Erhalt von vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten in der Hauptgasse auch für die Einheimischen.

Die Erarbeitung des «Entwicklungskonzeptes Dorfkern Appenzell» läuft seit dem Frühjahr. Ziel des Projekts ist es, eine Vorstellung zum Dorfkern von Appenzell in den nächsten 15 Jahren und einen Umsetzungsplan zu entwickeln. Als Nächstes werden die Rückmeldungen ausgewertet. Auf dieser Grundlage werden das Zielbild 2037 und die sechs Entwicklungsziele weiter ausgearbeitet und in Form von konkreten Entwicklungsvorstellungen präzisiert. Eine letzte Sitzung der 20-köpfigen Begleitgruppe wird am 31. August stattfinden. Anschliessend wird das Entwicklungskonzept bis im Spätherbst fertiggestellt. Die in der Begleitgruppe diskutierte Analyse und die Entwürfe können unter www.ai.ch/dorfkern eingesehen werden. (rk)