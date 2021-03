Bevölkerungsstatistik Warum Teufen wächst und Herisau schrumpft: So haben sich die Ausserrhoder Zentrumsgemeinden in den letzten fünf Jahren entwickelt Der Kanton hat die neuesten Einwohnerzahlen veröffentlicht. Dabei zeigt sich, dass zuletzt von den drei grossen Gemeinden nur eine zulegen konnte. Alessia Pagani, Astrid Zysset und

Jesko Calderara 02.03.2021, 19.03 Uhr

Von den grösseren Ausserrhoder Gemeinden konnte nebst Speicher vor allem Teufen neue Einwohnerinnen und Einwohner gewinnen. Bild: Urs Bucher

Die Jahre mit steigenden Einwohnerzahlen scheinen in Appenzell Ausserrhoden vorbei zu sein – vorerst zumindest. Dies zeigt die soeben veröffentlichte neueste Bevölkerungsstatistik des Kantons. Demnach lebten Ende des vergangenen Jahres 56’296 Personen im Kanton. Gegenüber dem Vorjahr ist dies ein Minus von 0,2 Prozent. Interessant ist ein Fünfjahresvergleich der grössten Gemeinden in Ausserrhoden. Gemäss dem Raumkonzept ist Herisau das kantonale Zentrum, Teufen, Speicher und Heiden wiederum gelten als grössere Gemeinden mit Zentrumsfunktion. Diese Gemeinden sollen gestärkt werden und in erster Linie wachsen.

Kurt Geser, Gemeindepräsident von Herisau. Benjamin Manser

Die Realität sind allerdings anders aus. So ist die einwohnerstärkste Gemeinde, Herisau, im vergangenen Jahr gar um 113 Personen auf 15'659 geschrumpft – Wochenaufenthalter nicht mitgezählt. Gemäss Gemeindepräsident Kurt Geser sind jährliche Veränderungen der Einwohnerzahlen in diesem Umfang keine Besonderheit. Als Hauptgründe für einen Wohnortwechsel nennt er insbesondere die Arbeitsstelle und damit verbunden den Arbeitsweg oder private Veränderungen, wie etwa eine Trennung, ein Zusammenzug oder der Wunsch nach einem Eigenheim. «Auch eine aussergewöhnliche Sterblichkeitsrate kann Einfluss haben. Eine solche war 2020 im Hinterland allerdings nicht festzustellen», so Geser.

Herisau will jährlichen Zuwachs von 50 Einwohnerinnen und Einwohner

Die Gemeinde Herisau strebt gemäss Geser ein jährliches «moderates» Wachstum von um die 50 Personen an. Auf diesen Zahlen beruht auch der Aufgaben- und Finanzplan. Trotzdem bezeichnet der Gemeindepräsident den letztjährigen Rückgang als unproblematisch. Auswirkungen habe er aber:

«Veränderungen der Bevölkerung sind bei den Steuererträgen der natürlichen Personen spürbar. Und die Verschuldung verteilt sich bei mehr Einwohnerinnen und Einwohnern auf mehr Köpfe.»

Als mögliche Massnahme gegen den Bevölkerungsschwund nennt Geser unter anderem die Schaffung neuer Arbeitsflächen. «Arbeitsplätze können neue Einwohnerinnen und Einwohner anziehen oder Einheimische im Dorf behalten», so Geser. In Herisau trage etwa die Metrohm AG mit ihren Entwicklungsschritten dazu bei. Die Gemeinde treibt die Realisierung von Arbeitsflächen in der Nordhalden oder dem Bahnhofsareal voran. Wichtig sei, dass mit der Ortsplanungsrevision die Gemeindeentwicklung der nächsten 15 Jahre festgelegt werden kann. Auch bezüglich Wohnraum nennt Geser Ansatzpunkte: «Die Gemeinde will einer geeigneten Genossenschaft Boden im Baurecht zur Realisierung einer Wohnanlage für günstigen Wohnraum zur Verfügung stellen.» Zudem sei die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sehr wichtig.

Überraschend ist für Geser der Blick auf die vergangenen fünf Jahre. In diesem Zeitraum verzeichnete die Gemeinde Herisau ebenfalls einen Rückgang der Bevölkerungszahl. Im Jahr 2016 lebten noch 15'777 Einwohnerinnen und Einwohner in Herisau und damit 118 mehr als im Jahr 2020. «Dies obwohl ein grösseres Wohnangebot vorhanden ist und der Leerstand im vergangenen Jahr gesunken ist», so Geser. Diese Entwicklung müsse man im Auge behalten.

Heiden hat Zielgrösse von 4500 Einwohnerinnen und Einwohnern

Gallus Pfister, Gemeindepräsident Heiden. PD

Etwas besser sieht die Situation in Heiden aus. Im Biedermeierdorf hat die Einwohnerzahl 2020 um 29 Personen auf 4243 abgenommen, darunter sind allerdings 14 Wochenaufenthalter. Im Fünfjahresvergleich ist die Entwicklung dagegen stabil. Damit zeigt sich Gemeindepräsident Gallus Pfister jedoch nicht ganz zufrieden. Er sagt:

«Aufgrund der regen Bautätigkeit hätten wir uns ein Wachstum gewünscht.»

Immerhin: Für Familien scheint die Vorderländer Zentrumsgemeinde attraktiv zu sein, wie die steigenden Schülerzahlen zeigen.

Weil in den Quartieren Nord und Sonnenberg sowie an der Bergstrasse neues Bauland erschlossen wurde, erwartet Pfister in den nächsten Jahren ein leichtes Bevölkerungswachstum. Demnach soll Heiden dereinst rund 4500 Einwohnerinnen und Einwohner zählen. Der Gemeinderat erhofft sich dadurch zusätzliche Steuereinnahmen. Die Behörden haben allerdings einen begrenzten Spielraum, um Zuzüger anzulocken. «Wir können nur die Rahmenbedingungen festlegen», sagt Pfister. Dazu gehören unter anderem gute Schulen, die Schaffung eines familienfreundlichen Betreuungsangebots, möglichst tiefe Steuern und die Unterstützung von privaten Bauprojekten. Ob jemand nach Heiden zieht, sei dann eine individuelle Entscheidung, betont der Gemeindepräsident.

Teufen wird wohl künftig noch grösser

Das Wachstum findet primär im Mittelland statt. So leben beispielsweise in Speicher heute etwa 200 Personen mehr als noch vor fünf Jahren. Und auch Teufen ist kontinuierlich gewachsen. Wurden 2016 noch 6284 Einwohnerinnen und Einwohner gezählt, waren es im vergangenen Jahr bereits 6437. Für Gemeindepräsident Reto Altherr ist diese Tendenz erfreulich, zeuge sie doch davon, dass Teufen «eine lebendige Gemeinde ist». Das Ziel eines grossen Wachstums sei aber nicht vordergründig. «Wichtig ist, dass es den Bewohnerinnen und Bewohnern gut geht und wir auf ein funktionierendes Dorfleben zählen dürfen.»

Reto Altherr ist Gemeindepräsident von Teufen. Bild: PD

Dass Teufen stetig wächst, sieht der Gemeindepräsident in der Strategie der inneren Verdichtung begründet. Ältere Häuser werden vermehrt abgerissen und an deren Stelle neue Mehrfamilienhäuser erstellt. Auch grössere Bauvorhaben wie beispielsweise das Untere Gremm würden dereinst dafür sorgen, dass die Bevölkerungszahlen weiter steigen. So gesehen, ist das Wachstum Teufens noch nicht abgeschlossen. Altherr weiter:

«Wir rechnen auch in Zukunft damit, dass die Gemeinde wächst; kontinuierlich, aber auf geringem Niveau.»

Doch das zieht auch grössere Investitionen in der Infrastruktur nach sich. Das Wasser- und Abwasserleitungssystem muss laufend erneuert wie auch ausgebaut werden. Die grössten Investitionen erfordern aber den Ausbau der Schulanlagen. Aktuell wird die Schulanlage in Niederteufen saniert, sodass ab Sommer zusätzliche Räume für den Unterricht zur Verfügung stehen werden. Und im Gebiet Landhaus ist der Bau eines neuen Sekundarschulhauses vorgesehen. Im Vergleich zum ersten Vorschlag, dessen Projektierungskredit 2015 an der Urne abgelehnt wurde, beinhaltet das jetzige Gestaltungskonzept Platz für noch mehr Schulzimmer. So kann auch noch weiteres Wachstum der Gemeinde aufgefangen werden.