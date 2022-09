In welchen Ausserrhoder Gemeinden wie viele Ausländer wohnen

Bevölkerungsstatistik Überdurchschnittlich viele Deutsche und Österreicher, aber weniger Kosovaren und Franzosen leben in Ausserrhoden Jeweils Ende August veröffentlicht das Bundesamt für Statistik die Zahlen zur ständigen ausländischen Wohnbevölkerung der Schweiz. Ausserrhoden weicht davon in einigen Punkten ab. Karin Erni Jetzt kommentieren 14.09.2022, 05.00 Uhr

Ein Blick in die Bevölkerungsstatistik von Appenzell Ausserrhoden zeigt verschiedene Abweichungen zum Rest der Schweiz: So machen Ausländerinnen und Ausländer lediglich 16,6 Prozent der Ausserrhoder Wohnbevölkerung aus. Das ist weniger als im gesamtschweizerischen Schnitt, der bei rund einem Viertel liegt. Den höchsten Ausländeranteil mit 17,7 Prozent weist das Vorderland aus, den tiefsten mit 13,7 Prozent das Mittelland.

Vorderland bei Deutschen beliebt

Auch die Zusammensetzung der Ausländergruppen weicht vom Rest der Schweiz ab. Während die Italiener gesamtschweizerisch die grösste Gruppe stellen, sind es in Appenzell Ausserrhoden die Deutschen. Sie verweisen die Italiener auf den zweiten Tabellenplatz. Nur wenige italienische Staatsangehörige hat es in Schwellbrunn und Stein, dort kommen sie nicht unter die Top 5. Am besten vertreten sind die Deutschen in Walzenhausen mit zehn Prozent. Als mögliche Gründe nennt Gemeindepräsident Michael Litscher unter anderem die 1400 Arbeitsplätze, die geografische Lage im Dreiländereck, ein breites Immobilienangebot in allen Preisklassen sowie den tiefen Steuerfuss. Und er ergänzt:

«Die kulturellen und gesellschaftlichen Unterschiede zwischen Deutschland und der Schweiz sind zudem kleiner als bei manch anderen Nationen.»

Gesamthaft machen die Deutschen im Vorderland 7,2 Prozent der Wohnbevölkerung aus. Im Mittel- und Hinterland sind es 4,5 beziehungsweise 3,4 Prozent.

Überproportional viele Österreicher

Staatsangehörige aus Portugal bilden – wie in der ganzen Schweiz – die drittgrösste Ausländergruppe. Den vierten Platz belegen die Österreicher, die schweizweit nur an zehnter Stelle liegen. Wahre Österreicher-Bastionen sind die Gemeinden Lutzenberg, Reute, Wolfhalden und Walzenhausen. Emigranten aus Serbien stellen die fünftgrösste Ausländergruppe.

Frankreich als Heimatland nennen schweizweit am viertmeisten Personen. Die in Ausserrhoden wohnhaften 45 Französinnen und Franzosen schaffen es aber nicht in die vorderen Ränge. Bewohner, die aus dem Kosovo stammen, kommen gesamtschweizerisch auf Platz 5. In Ausserrhoden tauchen sie nur in vier Gemeinden vorne auf. Die Spanier als sechstgrösste Bevölkerungsgruppe der Schweiz schaffen es einzig in Teufen unter die ersten fünf Plätze.

Bühler ist multikulturell

Die Ausserrhoder Gemeinde mit dem höchsten Anteil an Ausländern an der Wohnbevölkerung ist Bühler. Zu den möglichen Gründen befragt, sagt Gemeindepräsident Jürg Engler: «Bühler ist schon sehr lange ein Industrie- und Gewerbedorf. Das bedeutet, dass schon immer viele Menschen für die Arbeit hierherkamen. Ein zweiter Einflussfaktor für den hohen Ausländeranteil dürfte sein, dass es noch vergleichsweise günstigen Wohnraum gibt.» Was auffällt: Hier machen die Deutschen für einmal nicht die grösste Gruppe aus, sondern die Portugiesen. Gemäss Engler geht die Gemeinde nicht spezifisch auf einzelne Herkunftsländer ein. «Das wäre auch wenig integrativ. Die portugiesische Gemeinschaft im Bühler hat aber beispielsweise einen Treffpunkt gegründet, der für alle offen ist.»

Der hohe Anteil an Ausländern zeige sich auch in der Schule, so Engler weiter. «Die Schule Bühler ist sich aber den Umgang damit gewohnt. In der Gemeinde besteht ein buntes Miteinander, welches immer wieder auch neue Impulse bringt und gut neben und mit dem Traditionellen bestehen kann.» Dafür gebe es viele Beispiele, so Engler. «Ein Blick in die Geschichte zeigt beispielsweise, dass der FC Bühler damals von italienischstämmigen Bewohnenden gegründet wurde.»

Die Gemeinde fokussiere sich bei der Integration vor allem auf die Kinder im Kindergarten und der Schule, soagt JürgEngler.

«Anschluss ist aber auch für alle im Dorfleben erwünscht und möglich. Dies wird aufgrund der offenen Bühlerer Art auch oft wahrgenommen – sei es privat oder beruflich.»

Zudem bestehe regional die Möglichkeit von Sprachkursen und auch weitere Ideen wie ein Sprachtreff würden derzeit geprüft, so der Gemeindepräsident.

