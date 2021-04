Loch in Kasse Fast ein Drittel weniger: Besucherschwund in den Museen wegen Corona Rund 90 Tage mussten im vergangenen Jahr die Museen aufgrund der Coronamassnahmen ihre Tore schliessen. Im Jahresendergebnis zeigt sich denn auch ein dickes Minus bei den Besucherzahlen. Astrid Zysset 26.04.2021, 05.00 Uhr

Pandemiebedingt mussten die Museen im vergangenen Jahr fast

drei Monate schliessen. Bild: APZ

Ein «stetiges Auf und Ab» sei das vergangene Jahr gewesen, sagt Sandra Nater, Geschäftsführerin des Appenzeller Volkskunde-Museums Stein. Coronabedingt musste der Betrieb vom 26. März bis 15. Mai und wieder ab dem 20. Dezember geschlossen werden – eine nervenaufreibende Zeit. «Wir wussten nie, wann wieder Normalbetrieb herrschen wird», erinnert sich Nater. Vorübergehend war das Museum auch nur zu reduzierten Öffnungszeiten zugänglich, das Personal stand auf Abruf bereit.

Unter dem Strich gab es im Coronajahr ein dickes Minus bei den Besucherzahlen: Wurden 2019 noch 11620 gezählt, waren es 2020 nur 8500. Die erste Zeit nach den Öffnungen verlief harzig, erinnert sich Nater.

«Die Anweisung des Bundesamtes für Gesundheit, dass man vermehrt zu Hause bleiben sollte, zeigte Wirkung.»

Die Besucherzahlen waren im Frühsommer klein. Im Herbst jedoch strömten wieder Menschenmassen ins Museum. Besonders gross war der Zustrom aus der Westschweiz und dem Wallis. «Viele verspürten einen Nachholbedarf was Kulturelles betrifft», so Nater. Doch gereicht, um ähnliche Zahlen wie im Vorjahr zu erreichen, hat es für das Museum nicht. Finanziell mussten Einbussen hingenommen werden. Hilfreich in dieser Situation sei gewesen, dass die Investitionen in die sanitären Anlagen, welche für 2020 vorgesehen waren, zurückgestellt wurden, Kurzarbeit für die Mitarbeitenden bewilligt wurde und der Kanton Appenzell Ausserrhoden eine Ausfallentschädigung sprach.

Sandra Nater ist Geschäftsführerin des Appenzeller Volkskunde-Museums Stein.

Auf einen Nachholbedarf hofft die Geschäftsführerin des Museums nun auch in diesem Jahr. «Viele sind das Homeoffice leid, oder Auslandreisen sind nur bedingt möglich; so freuen sich bestimmt viele darauf, wieder mal ins Museum nach Stein zu gehen.»

Dunant-Museum war «existenziell unter Druck»

Von den Auswirkungen der Pandemie hart getroffen wurde auch das Henry-Dunant-Museum in Heiden. Waren 2019 noch 3200 Besucherinnen und Besucher gezählt worden, schrumpfte die Zahl letztes Jahr auf 2200. Zwar konnten die Einbussen durch die kantonale Ausfallentschädigung in Grenzen gehalten werden, doch das Minus im Shop wie auch bei den Veranstaltungen wiegt schwer. «Wenn wir nicht auf dem Weg zu einer Neupositionierung und neuen Projekten gewesen wären, hätte uns die Pandemie wohl existenziell unter Druck gesetzt», sagt Kaba Rössler. Der Kanton hat nun aber auch die Druckkosten für die Flyer für Veranstaltungen, die nicht stattfinden konnten, für aufgegleiste Projekte und die Aufwendungen für Umdisponierungen übernommen. Denn Kosten verursachte beispielsweise auch das Verschieben des Museums- wie auch des Kinderliteraturtages.

Rössler leitet seit 2019 zusammen mit Nadine Schneider das Museum. Und seitdem wird eine grundlegende Neupositionierung verfolgt. Neues Konzept, neue Formate, neue Kommunikation. Ein entscheidender Schritt: Der Lockdown wurde genutzt, um eine neue Website zu lancieren und damit den Weg hin zu einem digitalen Museumsrundgang einzuläuten. Dass das Museum als physischer Ort aber nach wie vor geschätzt wird, habe der erste Tag im vergangenen Frühling gezeigt, nachdem das Museum wieder seine Tore öffnen durfte. «Wir wurden regelrecht überrannt!», so Schneider.

Die Schliessung zu Silvester traf vor allem das Brauchtumsmuseum hart

Monika Steingruber, Geschäftsführerin des Brauchtumsmuseums Urnäsch, legt ebenfalls eindrückliche Zahlen vor. Gegenüber dem «sehr gut gelaufenen Jahr» 2019 mit 12'000 Besucherinnen und Besuchern wirkt das Coronajahr mit 8000 einschneidend. Mehr als 12 Wochen stand der Betrieb insgesamt still, und dies ausgerechnet zu Silvester, wo jeweils sehr viele Eintritte gezählt werden. Juli bis Oktober war das Museum dann dafür wieder gut gefüllt. Gemäss Steingruber sei das auch auf die Appenzeller Ferienkarte von Appenzellerland Tourismus zurückzuführen gewesen. «Noch nie hatten wir so viele Eintritte aufgrund dieser Karte verzeichnen können.» Finanziell schlage sich vor allem ein Minus aufgrund der nicht durchgeführten Jodelkurse, Workshops und Führungen nieder. Um diese Einbussen zu überbrücken, hat der Kanton eine Ausfallentschädigung zugesichert. Auch für 2021 steht diese in Aussicht. Die Lockerungen stimmen Steingruber zudem optimistisch:

«Die Hoffnung ist da, dass es in diesem Jahr besser läuft.»

Bessere Zahlen in Appenzell Innerrhoden

In Innerrhoden bietet sich ein ähnliches Bild: Im Museum Appenzell spricht Co-Leiterin Martina Obrecht von einem «aufreibenden Jahr», das hinter ihnen liegt – und einem, das ein hohes Mass an Flexibilität erforderte. Denn die eigentlich für 2020 geplante Spielsachenausstellung wurde kurzfristig um ein Jahr verschoben. «Wir mussten umdisponieren», erinnert sich Obrecht. «Die Spielsachenausstellung lebt von den vielen interaktiven Stationen. Doch die waren aufgrund der Coronamassnahmen nicht zulässig.» Die Lücke im Ausstellungsprogramm wurde schliesslich mit der Verlängerung der Fotoausstellung, die vorgängig zu sehen war, geschlossen.

Gemäss Obrecht hat diese Programmänderung gut funktioniert. Viele Besucherinnen und Besucher wurden den Sommer über verzeichnet. Auch hier kamen sie vor allem aus der Westschweiz. Der Andrang in den Sommermonaten konnte das Minus aufgrund der Schliessungen jedoch nicht wettmachen. Eintritte und Führungen fehlten. Genaue Angaben zu den Zahlen macht Obrecht nicht, doch regulär verzeichnet das Museum Appenzell rund 9000 Besucherinnen und Besucher pro Jahr. 2020 dürfte «leicht tiefer ausfallen». Die Mindereinnahmen fallen jedoch nicht schwerwiegend ins Gewicht, da das Museum von der kantonalen Stiftung Pro Innerrhoden, die über Reserven verfügt, getragen wird.

Nur ein leichtes Minus im Kunstmuseum

Im Kunstmuseum Appenzell und der Kunsthalle Ziegelhütte spricht man wider Erwarten sogar von einem guten Geschäftsjahr, das hinter ihnen liege. 16'000 Eintritte wurden im Kunstmuseum gezählt, 12'000 in der Kunsthalle. Diese Zahlen befinden sich nur leicht unter dem Vorjahresergebnis. Die Gründe, warum das Minus nur marginal ausfällt, sind gemäss Geschäftsführer und Kurator Roland Scotti vielfältig: «Die verordneten Schliesszeiten korrespondierten ungefähr mit den Umbauzeiten in unseren Häusern. Dadurch gingen nicht so viele Wochen verloren.» Hinzu komme der veränderte Tourismus: «Insgesamt hatte Appenzell viele Touristen aus der Schweiz selbst, die den Ort, die Landschaft und das dortige Kulturangebot entdeckten.» Allerdings, betont Scotti weiter, sei in den Kunstbetrieben ein grosses Mass an Flexibilität und Improvisationslust vonnöten gewesen. So habe man in der Konzertreihe denn auch eingeführt, dass aufgrund der begrenzten Anzahl an Zuhörenden Konzerte teils mehrfach aufgeführt wurden.