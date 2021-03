Bestätigungswahlen Standeskommission Zwei Innerrhoder Bürger wollen Angela Koller in der Standeskommission – diese zeigt sich erstaunt und lehnt vehement ab Ohne ihr Wissen wird Angela Koller als Gegenkandidatin für Roland Inauen und Monika Rüegg Bless vorgeschlagen. Weil sie vom Amtszwang befreit ist, könnte sie eine Wahl ausschlagen. Alessia Pagani 06.03.2021, 05.00 Uhr

Während der Landsgemeinde in Innerrhoden werden immer wieder Namen von Kandidierenden im Ring gerufen. Bild: Hanspeter Schiess (28. April 2019)

Als Angela Koller vergangenen Freitag von Ratsschreiber Marcel Dörig telefonisch kontaktiert wurde, fühlte sie sich wohl im falschen Film. Dörig teilte ihr mit, dass sie von einem Stimmbürger zur Wahl in die Standeskommission vorgeschlagen wurde – ohne ihr Wissen. Am Montag wiederholte sich das Ganze. Ein weiterer Bürger hat sie als Kandidatin vorgeschlagen. Rücktritte liegen allerdings keine vor.

Im Visier standen einerseits der Sitz von Landammann Roland Inauen, andererseits jener von Frau Statthalter Monika Rüegg Bless. Angela Koller sagt: «Ich war beide Male sehr überrascht, weil ich vorgängig nicht angesprochen wurde.» Zudem seien sowohl Monika Rüegg Bless als auch Roland Inauen Mitglieder in der Arbeitnehmervereinigung Appenzell (AVA), die sie präsidiere. Koller sagt:

Angela Koller, Grossrätin Bezirk Rüte. Bild: APZ

«Der Vorstand der AVA steht klar hinter Monika Rüegg Bless und Roland Inauen.»

Dass sie als AVA-Präsidentin als Gegenkandidatin aus der Arbeitnehmerschaft vorgeschlagen wird, irritiert sie. «In dieser Konstellation gegen amtierende Mitglieder der Standeskommission zu kandidieren, ist für mich ausgeschlossen. Ich stehe für das Amt nicht zur Verfügung», sagt Koller bestimmt.

Wer gewählt wird, muss Wahl annehmen

Angela Koller hat damit eine Eigenheit ihres Wohnkantons am eigenen Leib zu spüren bekommen. In Innerrhoden sind überraschende Nominationen bei Wahlen – beziehungsweise während der Landsgemeinde – zwar selten, aber sie kommen immer mal wieder vor. Namen möglicher Kandidaten können bis zum Schluss im Ring gerufen werden – ob diese nun wollen oder nicht, ob sie vorgängig davon gewusst haben oder nicht.

Hinzu kommt, dass Innerrhoden noch heute einen Amtszwang kennt. Wird man vom Volk gewählt, muss man das jeweilige Amt für mindestens vier Jahre annehmen. Allerdings sieht die Kantonsverfassung eine Ausnahme vor. Demnach hat den Amtszwang erfüllt, wer mindestens acht Jahre ein politisches Amt ausübte, beispielsweise in der Standeskommission, dem Kantonsgericht, dem Grossen Rat oder einem Bezirksrat.

2015 beispielsweise wurden in Schlatt-Haslen zwei neue, unter Amtszwang stehende Personen wider Willen in den Bezirksrat gewählt. Eine dieser Personen war krankheitsbedingt abwesend und hatte sich vor Ort nicht gegen die Wahl wehren können. 2019 traf es bei den Ständeratswahlen Thomas Rechsteiner. Obwohl er sich eigentlich gegen eine Kandidatur ausgesprochen hatte, wurde er vom Komitee «Bürger mit Weitsicht» per Zeitungsinserat als Kandidat vorgeschlagen.

Zwar findet in diesem Jahr coronabedingt wiederum keine Landsgemeinde, sondern ein Urnengang, statt. Das Grundsystem bleibt gleich: Kandidaturen können von jedermann und ohne Einverständnis des Kandidaten eingebracht werden.

Koller ist gegen Ein-Personen-Regel bei Urnenabstimmungen

1994 hat sich die Landsgemeinde klar für die Beibehaltung des Amtszwangs ausgesprochen. Angela Koller hat aber Glück. Wegen ihrer langjährigen behördlichen Tätigkeit hat sie diesen bereits erfüllt. Koller ist seit 2013 Grossrätin und seit 2014 Bezirksrätin von Rüte. Für diese Ämter stehe sie auch weiterhin zur Verfügung, so Koller.

Sie ist überzeugt, dass, auch wenn sie trotz allem hätte zur Wahl antreten müssen, sowohl Monika Rüegg Bless als auch Roland Inauen klar und deutlich in ihren Ämtern bestätigt würden.

«Es versteht sich von selbst, dass Exekutivmitglieder auch unpopuläre Entscheide fällen müssen, aber die ganz grosse Mehrheit der Stimmberechtigten sieht meines Erachtens, wie sorgfältig und gewissenhaft beide ihr Amt ausführen.»

Anfang Februar kritisierte Angela Koller im Grossen Rat das Innerrhoder Nominationsprozedere. Im Rahmen der Diskussion über die Verordnung über ausserordentliche Urnenabstimmungen plädierte Koller für eine Mindestanzahl von zehn Personen für einen Gegenvorschlag – so wie es beim Urnengang im August 2020 gehandhabt wurde.

Der Aufwand sei – im Gegensatz zu den Versammlungen, an denen innert Sekunden ausgemehrt werde – bei Urnenabstimmungen gross, wenn Einzelpersonen Vorschläge einreichen könnten, so ihre Argumentation. Der Präsident der Staatswirtschaftlichen Kommission legte den Mitgliedern des Grossen Rates jedoch nahe, auf diese Änderung zu verzichten. Die Ein-Personen-Regel entspreche der politischen Kultur Innerrhodens. In der Abstimmung wurde der Änderungsantrag von Koller denn knapp mit 24 zu 22 Stimmen abgelehnt.

Das Innerrhoder System kritisiert Angela Koller nicht per se. Bezüglich des Amtsantritts wünscht sie sich jedoch eine Anpassung. Dieser erfolgt an der Landsgemeinde jeweils per sofort; beim Urnengang am Folgetag. «Im Rahmen der Totalrevision der Kantonsverfassung ist dieser Punkt ernsthaft zu prüfen. Er ist vor allem für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sehr schwierig.»

Gegenvorschläge bis am 12. März möglich

Monika Rüegg Bless, Frau Statthalter. Bild: Philipp Griesemer Photography

Monika Rüegg Bless und Roland Inauen haben den Gegenvorschlag zur Kenntnis genommen.

«Es gehört zu den Spielregeln der Landsgemeinde-Demokratie, dass bei Bestätigungswahlen Namen von Gegenkandidatinnen und

-kandidaten gerufen werden können. Das gilt es zu akzeptieren.»

Noch können die Innerrhoder Bürgerinnen und Bürger Wahlvorschläge einbringen. Wird bis 12. März kein Gegenvorschlag mehr eingereicht, gelten die bisherigen Mitglieder der Standeskommission als in stiller Wahl im Amt bestätigt.