Bessere Fahrplananschlüsse im Rotbachtal: Die FDP Teufen ist gleichzeitig dafür und dagegen Die Interpellation von Kantonsrat Matthias Tischhauser für bessere Abfahrtszeiten im Rotbachtal, um den Anschluss in St. Gallen an den Fernverkehr zu gewährleisten, unterschrieben fast alle FDP-Kantonsräte in Teufen. Eine bessere Fahrplanverbindung geht nur mit einer Doppelspur. Die Partei selbst jedoch kämpft in Teufen für einen Tunnel. Astrid Zysset 05.11.2020, 05.00 Uhr

Mit dem Fahrplanwechsel 2018 kam es für die Pendler im Rotbachtal zu einer Verschlechterung des Fahrplans. Und dieser hat sich bis heute nicht verbessert. Bild: APZ

Eine Interpellation von FDP-Kantonsrat Matthias Tischhauser forderte, dass die Regierung ihren Einfluss geltend macht, um eine Verbesserung des Fahrplans im Rotbachtal zu erzielen. Als Mitunterzeichner finden sich auch zahlreiche Kantonsräte der FDP Teufen. Doch diese wiederum macht sich in Teufen für die Tunnelabstimmung stark. Und ein Tunnel würde gemäss Aussage des kantonalen Departements Bau und Volkswirtschaft besseren Anschlüssen zuwiderlaufen. Ein Zielkonflikt? «Nein», sagt Kantonsrat und Präsident der FDP Teufen, Oliver Schmid. «Man muss hier unterscheiden zwischen der Meinung der Partei und meiner als Privatperson.» Er selbst befürwortet die Doppelspur und lehnt somit den Tunnel ab. Die meisten seiner Parteimitglieder legen hingegen Wert darauf, dass in Teufen die Abstimmung über den Tunnelprojektierungskredit stattfinden kann. «Diese Meinung kann ich nachvollziehen», so Schmid.

«Die Absage der Abstimmung entspricht nicht dem demokratischen Grundgedanken. Die Menschen fühlten sich fremdbestimmt. Und das möchten sie verständlicherweise nicht einfach hinnehmen.»

Schmid macht deutlich, dass die FDP Teufen in erster Linie nicht für den Tunnel, sondern für die Durchführung der Abstimmung ist. Für dieses Anliegen setzt sich die Partei kommende Woche mit dem Gewerbe, der SVP und der IG Tüüfner Engpass, welche an vorderster Front für den Tunnelbau in Teufen kämpft, zusammen. «Bei diesem Treffen geht es um einen gegenseitigen Austausch. Mehr nicht», so Schmid. Als Tanz auf zwei Hochzeiten empfindet er seine Rolle als Parteipräsident, der sich in Teufen für die Tunnelabstimmung starkmachen muss, und als Privatperson, welche die Doppelspur befürwortet und dem Rotbachtal bessere Anschlüsse verschaffen will, daher nicht.

Nicht überall dieselben Interessen

Teufens Gemeinderätin Pascale Sigg-Bischof hat als Einzige die Interpellation nicht unterzeichnet. Bild: PD

Anders sieht dies Pascale Sigg-Bischof. Sie ist das einzige Teufner Kantonsratsmitglied, welches die Interpellation nicht unterschrieb. In ihren Augen lassen sich nicht alle Interessen gleichzeitig verfolgen. Besonders heikel empfand sie die Frage an die Regierung, ob diese bereit wäre, einen 20-Minuten-Takt für das Rotbachtal zu prüfen. In Teufen fahren die Appenzeller Bahnen heute zu den Stosszeiten im Viertelstundentakt.

«Die Gefahr bestand, wäre dem Interpellationsanliegen entsprochen worden, dass sich die Situation für Teufen verschlechtert hätte.»

Zudem habe Pascale Sigg-Bischof als Mitglied der Projektoberleitung in Sachen Ortsdurchfahrt Teufen viel über die Komplexität der Fahrplanerstellung erfahren, was sie unter anderem ebenfalls dazu bewog, die Interpellation nicht zu unterzeichnen.

Fahrplanangebot ist abhängig von der Doppelspur

Wie eng das Fahrplanangebot im Rotbachtal mit der geplanten Doppelspur in Teufen zusammenhängt, wurde vergangenen Montag deutlich. Die Interpellation von Matthias Tischhauser wurde im Kantonsrat behandelt. Regierungsrat und Vorsteher des Departementes Bau und Volkswirtschaft, Dölf Biasotto, machte in seinen Ausführungen deutlich, dass kurzfristig keine Verbesserung des Fahrplanangebots erzielt werden kann. Diese sei frühstens ab dem Fahrplan 2022 mit der Eröffnung der neuen Linienführung im Güterbahnhof St. Gallen in einem ersten Schritt möglich. «Für weitere Optimierungen braucht es dann aber die Doppelspur in Teufen», so Biasotto.

Für Tischhauser selbst sind die Ausführungen der Regierung «sehr, sehr ernüchternd». «Plötzlich hängt alles an der Doppelspur.» Für ihn ist das ein vorgeschobener Grund. Mit der Realisierung der Durchmesserlinie 2018 wurden Verbesserungen im Fahrplan versprochen. Eingetreten ist gemäss Tischhauser jedoch eine Verschlechterung. «Es kam in den zwei Jahren aber nichts Neues hinzu, was damals nicht schon bekannt gewesen wäre.» Dass nun alles von der Doppelspur abhängt, ist für Tischhauser nicht nachvollziehbar. Ändern lässt sich die Situation derzeit jedoch nicht. Er hofft jetzt, dass mit dem Fahrplan 2022 tatsächlich Verbesserungen eintreten. «Den Druck für eine attraktive Anpassung des Fahrplanangebots will ich zumindest aufrechterhalten.»