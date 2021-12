Wie Jesusjünger aus Herisau den Advent erleben

Besondere Wohngemeinschaft Besuch im Openhouse Herisau: Wie Jesusjünger die Adventszeit leben Sechs junge Leute sehen sich als Nachfolger von Jesus Christus und wollen so leben wie er. Dazu gehört auch, stets ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der Mitmenschen zu haben. Karin Erni Jetzt kommentieren 20.12.2021, 05.00 Uhr

Die WG-Bewohnenden und einige Besucher am Stubentisch. Bild: Karin Erni

«Openhouse» nennt sich die Wohngemeinschaft an der Degersheimerstrasse in Herisau. Der Name ist Programm, denn in diesem Haus steht die Türe stets offen, wenn die Bewohner zu Hause sind. Es sind sechs junge Leute, die ihr Leben ganz in den Dienst von Jesus gestellt haben. «Ich habe bis vor knapp zwei Jahren in einem Openhouse in Gossau gelebt. Weil wir die Wohnung aufgeben mussten, ist ein Teil der Mitglieder nach Flawil gezogen und hat dort ein neues Openhouse gegründet», erklärt Christoph Frischknecht. Er hat mit seiner Frau Lorena-Joy das Zehnzimmerhaus in Herisau gemietet. Die Liegenschaft gehört dem Verein Visionja, der in Herisau eine christliche Schule betreibt.

Ein gutes Dutzend solcher Wohngemeinschaften gibt es in der Schweiz, und es sollen gemäss Frischknecht noch mehr werden.

«Wir leben den Auftrag von Jesus, hinaus in die Welt zu gehen und den Menschen von ihm zu erzählen.»

Die verschiedenen Openhouses der Schweiz hätten Kontakt untereinander. «Es gibt regelmässige Treffen, und einmal pro Monat haben wir eine gemeinsame Gebetsnacht, doch eine Organisation mit festen Strukturen soll es nicht werden. Wir sind alle gleichgestellt, und jeder muss Verantwortung übernehmen», sagt Frischknecht. Das gilt auch in der Wohngemeinschaft. Es gibt einen Ämtliplan. Wer Küchendienst hat, geht mit der hauseigenen Kontokarte einkaufen und kocht für alle. «Das gemeinsame Abendessen ist ein wichtiger Bestandteil unserer Gemeinschaft.»

Die Bibel ist immer zur Hand

Als aus der Küche das Signal kommt, dass das Essen fertig ist, nimmt Christoph Frischknecht eine Kuhglocke und kündigt mit lautem Gebimmel an, dass Essenszeit ist. Im Nu sind alle Plätze besetzt. Heute ist eine Nachbarsfamilie mit fünf Kindern zu Besuch. Jemand spricht ein kurzes Gebet, dann wird gegessen. Schnell entspinnen sich Gespräche und Diskussionen über alles Mögliche. Bibeln sind im Haus omnipräsent. Kommt das Gespräch auf eine Bibelstelle, wird nachgeschaut und eifrig diskutiert.

«Wir haben fast jeden Abend Gäste am Tisch, das können Freunde oder Angehörige, aber auch unbekannte Leute sein, die sich für unser Leben interessieren», sagt Frischknecht. Der 27-Jährige hat beim ISTL in Zürich Theologie studiert. Er hat den Bachelor absolviert, und bis zum Beginn des Masterlehrgangs arbeitet er wieder Teilzeit in seinem erlernten Beruf als Gärtner. Doch im klassischen Sinne zu predigen, kommt für ihn nicht in Frage.

«Wir wollen den Glauben nicht nur am Sonntag und in der Kirche leben, sondern jeden Tag, 24 Stunden.»

Das Leben in der WG sei dem Wirken von Jesus nachempfunden, sagt Frischknecht. «Er hat mit seinen Jüngern zusammengelebt und empfing Menschen, die Rat und Heilung suchten.» Derzeit sind in der Wohngemeinschaft ein bis zwei Zimmer frei. Wer hier wohnen will, muss bereit sein, ein aktiver Jesus-Nachfolger zu sein.

Nach dem Essen geht die Nachbarsfamilie nach Hause, und die WG-Bewohner beschliessen, im offenen Wohnzimmer mit dem grossen Kamin gemeinsam in der Bibel zu lesen. Jeder trägt eine Passage vor und sagt anschliessend, was das Gelesene gerade für das eigene Leben bedeutet. Mit dabei sind auch zwei Iraner, die in der Schweiz zum christlichen Glauben gefunden haben. Sie lesen die Bibeltexte in ihrer Muttersprache von den Handys ab.

Nicht jeder Abend verlaufe so, sagt Lorena-Joy Frischknecht, die an der Pädagogischen Hochschule studiert. «Wir beten, lobpreisen oder diskutieren je nachdem, wie es sich gerade ergibt. Manchmal machen wir auch einen Spielabend.»

Zeit für ein Gespräch ist immer

«Für uns ist grundsätzlich jeder Tag ein Tag, an dem wir uns auf die Wiederankunft von Jesus freuen», antworten sie auf die Frage, was die Adventszeit für die Gemeinschaft bedeutet. «Wir merken aber, dass die kürzeren Tage und die Weihnachtsstimmung dazu beitragen, Zeiten der Ruhe mit Gott zu haben.»

Ein offenes Haus zu pflegen, liegt Christoph Frischknecht, der in einem Gastronomiebetrieb in Urnäsch aufgewachsen ist, am Herzen. «Jedermann ist herzlich eingeladen, vorbeizukommen», sagt er. «Und sei es auch nur, um einen Tee oder Kaffee zu trinken. Wir nehmen uns gerne Zeit für ein Gespräch.» Gerade in der Adventszeit fühlten sich viele Menschen einsam und seien froh um etwas Kontakt. «Wir sind da für jene, die es nicht einfach haben. Oder wir beantworten Fragen zur Geburt von Jesus und was das mit heute zu tun hat.» Sie würden allerdings nicht überrannt von Besuchern, sagt Frischknecht. «Es entspricht halt nicht der Art des Schweizers, einfach unangemeldet in ein anderes Haus zu gehen.»

