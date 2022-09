Vier Goldmedaillen an den SwissSkills für das Appenzellerland

Berufsmeisterschaft «Sie gehören zur Elite der Schweizer Berufsbildung»: Vier Goldmedaillen und zwei Schweizer-Meister-Titel gehen an den Swiss Skills ins Appenzellerland Während vier Wettkampftagen haben über 1000 junge Fachkräfte an 87 Berufswettkämpfen in Bern teilgenommen. Von 43 Ostschweizer Medaillen gingen acht Stück ins Appenzellerland. Die vier Erstplatzierten erzählen von den Wettkämpfen, starker Konkurrenz und von ihren Zukunftsplänen. Tobias Hug Jetzt kommentieren 16.09.2022, 05.00 Uhr

Fleischfachmann Maurus Inauen freut sich über den ersten Platz. Bild: Stefan Wermuth

Nach vier intensiven und begeisternden Wettkampftagen gingen die Swiss Skills 2022 auf dem Gelände der Bernexpo am vergangenen Sonntag zu Ende. 279 Teilnehmende durften von Bundesrat Guy Parmelin in Bern eine Medaille entgegennehmen. Dieser zeigte sich in seiner Ansprache stolz auf die Teilnehmenden und gratulierte allen Gewinnenden persönlich.

«Sie gehören zur Elite der Schweizer Berufsbildung», rief der begeisterte Wirtschaftsminister den Berufstalenten zu. 43 Medaillengewinnerinnen und -gewinner kommen aus der Ostschweiz. Das Appenzellerland ist mit insgesamt acht Medaillen sowie zwei Schweizer-Meister-Titeln würdig vertreten. Die vier Erstplatzierten aus den Appenzeller Kantonen erzählen von ihren Erlebnissen an den Wettkämpfen, dem Umgang mit starker Konkurrenz sowie ihren Zukunftsplänen.

Alexandra Höhener aus Teufen hat ihre Ausbildung als Malerin im Betrieb von Beat Rüthemann in St.Gallen gemacht. An die Swiss Skills 2022 ging sie mit Anspannung und Vorfreude. «Mein Ziel war es, mindestens im guten Mittelfeld mitzumischen», sagt die Goldmedaillengewinnerin und gleichzeitig neue Schweizer Meisterin bescheiden.

Für den grossen Wettkampf habe sie sich unter anderem mit Aufgabenstellungen von den Swiss Skills 2018 vorbereitet. «Die Aufgaben an den Wettkämpfen waren anders als diejenigen aus unserer Lehrabschlussprüfung», sagt Höhener. Eine Aufgabenstellung war den Teilnehmenden bekannt, der Rest musste ohne Vorbereitung gelöst werden. Für die Aufgabe mit Vorbereitungszeit mussten die Malerinnen und Maler ein grosses Edelweiss in freier Technik malen.

Alexandra Höhener. Bild: Stefan Wermuth

Aus dem Publikum kam für Alexandra Höhener viel Unterstützung und Rückhalt. Sie sagt: «Meine Familie, Freunde und mein Betrieb standen geschlossen hinter mir.» Auch mit den anderen zwölf teilnehmenden Malerinnen und Malern sei die Stimmung sehr angenehm gewesen. «Der Austausch mit ihnen half mir, mich während der Pausen wieder etwas aufzulockern.» Sie sei ein sehr selbstkritischer Mensch, sagt Höhener und ergänzt:

«Man muss konzentriert bleiben, da man ständig seine eigenen Fehler sieht und gleichzeitig unter Zeitdruck steht. Aber Fehler passieren allen am Wettkampf und ändern kannst du es eh nicht mehr.»

Trotz grosser Freude über die Erstplatzierung begann der Montagmorgen nach der Siegerehrung bereits wieder mit Alltagsarbeiten im Malerbetrieb. «Ja, die letzten Tage waren anstrengend», sagt die Schweizer Meisterin und lacht. «Wir haben vom Mittwoch bis Samstag an den Wettkämpfen durchgearbeitet und haben uns am Sonntag noch die Messe angesehen. Jetzt stehe ich schon wieder auf der Baustelle und lasse das coole Erlebnis noch nachwirken.»

Der Möglichkeit an einer Teilnahme bei der World Skills Competition 2024 steht die 20-Jährige gelassen gegenüber: «Ich müsste mich noch über die Wettkämpfe und die optimale Vorbereitung informieren, fände es aber auf alle Fälle cool.»

Auch der 19-jährige Markus Schmid aus Schwellbrunn darf sich über seine Goldmedaille und den Schweizer-Meister-Titel als Koch freuen. Er sagt: «Es war ein unglaubliches Erlebnis. Ich empfehle allen, dort teilzunehmen. Auch wenn man vielleicht nicht gewinnt – alle, die ihre Chance auf eine Teilnahme nutzen, sind Sieger.»

Schmid hat diesen Sommer seine Ausbildung als Koch im Gesundheitszentrum Appenzell Innerrhoden abgeschlossen und gleich im August die Zusatzlehre als Fleischfachmann bei der Appenzeller Metzgerei Fässler begonnen.

Markus Schmid. Bild: Stefan Wermuth

An den Swiss Skills war er bereits morgens um 6 Uhr an seinem Arbeitsplatz in der Halle, da die Köchinnen und Köche um 7 Uhr mit den Wettkämpfen beginnen. Er erinnert sich an das Gefühl zu dieser frühen Stunde:

«Am Anfang ist man voller Adrenalin, doch sobald man begonnen hat, kommt der Flow beim Arbeiten und die Aufregung legt sich.»

Auch er verstand sich gut mit der Konkurrenz. «Es war eine gute Stimmung in einem tollen Team. Nebst unseren eigenen Wettkämpfen haben wir auch untereinander zugeschaut, gelernt und mitgefiebert. Trotzdem bleibt es die Konkurrenz», so Schmid. Doch davon liess er sich nicht beeindrucken. Er sagte sich: «Jetzt gibst du Gas und zeigst, was du kannst.»

Für die diesjährigen Meisterschaften hat er sich klar den ersten Platz zum Ziel gesetzt. Sein jetziger Betrieb hat ihn tatkräftig darin unterstützt, indem man ihm mehrere Nachmittage zum Trainieren freigab. Zudem wurde er von Jan Schmid vom Hotel Hof Weissbad begleitet und unterstützt, welcher Teammitglied in der Schweizer Junioren-Kochnationalmannschaft ist. Die Tage seien emotional anstrengend gewesen, erinnert sich Schmid.

«Mal fühlt man sich gut, plötzlich ärgert man sich über seine Fehler, und die Zeit drängt. Somit war es eine Riesenerleichterung, als ich hörte, dass ich auf dem ersten Platz bin.»

Entsprechend gross war die Freude in seinem beruflichen und privaten Umfeld. Schmid sagt: «Alle im Betrieb haben mir gratuliert. Im Restaurant meiner Eltern gab es sogar einen Überraschungsempfang für mich.» Seine mögliche Teilnahme an der World Skills Competition 2024 bestätigt er bestimmt: «Ich bin sicher ein Kandidat. Mein Coach ist Daniel Inauen, der Chefexperte Küche an den Swiss Skills. Er wird mich nun zwei Jahre bis zu diesem Wettkampf begleiten.»

Nadia Koller aus Appenzell hat für die Branche der Bäckerinnen, Konditoren und Confiseurinnen Gold geholt. Der Wettkampf an sich war für die 19-Jährige cool, aber auch sehr stressig.

Sie sagt: «Am Morgen war es in der Halle ohne Publikum noch ruhiger und entspannter. Mit der wachsenden Anzahl an Besuchenden stieg auch der eigene Stresspegel. Da ist es anstrengend, immer Höchstleistungen abzurufen. Trotzdem konnte ich das Arbeiten dort sehr geniessen.» Ein Problem gab es jedoch:

«Die Halle war nicht klimatisiert, weshalb es sehr warm wurde. Aus diesem Grund wurde das Arbeiten mit der wärmeempfindlichen Kuvertüre schwierig für uns.»

Nadia Koller. Bild: Michael Zanghellini

Während der Wettkampftage seien viele Schulklassen und Familien gekommen, um den jungen Fachkräften bei der Arbeit zuzuschauen, erzählt Koller. Trotz dieses Andrangs behielt sie einen kühlen Kopf und konnte die Anforderungen erfüllen. Rückblickend sagt sie: «Es gab nur eine kleine Absperrung zwischen dem Zuschauerbereich und meiner Arbeitsfläche, sodass mir die Besucher teilweise fast auf dem Tisch sassen. Doch man muss sich weiter konzentrieren und eine innere Ruhe finden, da die Zeit läuft.»

Auch in ihrer Branche war die Stimmung unter den Konkurrentinnen und Konkurrenten gut. Von den elf besten Schweizer Bäckern, Konditorinnen und Confiseuren hätte sie die Goldmedaille allen gegönnt. Koller sagt:

«Wir haben uns viel untereinander besprochen. So etwa bei der Wahl der Zutaten, da das Resultat auch geschmacklich bewertet wurde. Alle konnten super Leistungen abrufen.»

Die bewerteten Produkte aus Kollers Wettkampfkategorie waren unter anderem eine Torte aus fünf verschiedenen Komponenten, zwei verschiedene Sorten Pralinés sowie ein grosses Schaustück von 50 Zentimetern Breite und 80–120 Zentimetern Höhe, wobei Letzteres vorbereitet werden konnte.

Mit der Goldmedaille habe sie nicht gerechnet, sagt Koller. Sie sagt: «Ich habe mich sehr darauf gefreut, zu zeigen, was ich kann. Mein Ziel war es einfach, mein Programm zeitlich und gut durchzubringen. Als ich sah, dass alle meine hergestellten Produkte gut herausgekommen sind, hatte ich noch mehr Freude.» So sei es bei der Siegerehrung eine riesige Überraschung und Erleichterung gewesen, als ihr erster Platz verkündet wurde.

Für ihre Wettkampfvorbereitung habe sie Zeit von ihrem Betrieb, der Läderach AG, erhalten, sagt Koller und ergänzt:

«Auch privat habe ich nach dem Arbeiten noch trainiert. Ausserdem habe ich Ideen im Internet gesucht, mich mit Fachleuten ausgetauscht und letztlich mit Rezepten experimentiert, bis diese perfekt waren.»

Über eine Vorbereitung und Teilnahme an der World Skills Competition 2024 macht sie sich im Moment noch keinen Kopf. «Ich arbeite bereits wieder und möchte jetzt erst mal die Swiss Skills verdauen. Es wäre sicher cool, an der Weltmeisterschaft teilzunehmen. Dort braucht es aber noch einiges mehr als bei den Swiss Skills.»

Für die Fleischfachleute hat Maurus Inauen aus Appenzell eine Goldmedaille geholt. Seine Anmeldung für die Swiss Skills erfolgte relativ kurzfristig: «Das Anmeldeformular habe ich erst vor fünf Wochen erhalten. Mein Coach hat auch schon bei diesen Wettkämpfen mitgemacht und mich klar zur Teilnahme ermutigt», erzählt der 18-jährige Fleischfachmann.

Zurzeit macht er eine Zusatzausbildung zum Koch. Auf die Meisterschaften in Bern hat er sich in seinem alten Lehrbetrieb sowie in der Metzgerei seines Vaters vorbereitet.

Maurus Inauen. Bild: Manu Friederich

Die Gruppe der Fleischfachleute verstand sich laut Inauen sehr gut. Er sagt:

«Auf dem Wettkampfplatz waren wir Gegner, aber abseits davon haben wir uns sehr gut verstanden und hielten zusammen. Es waren bis am Schluss alles Kollegen, welche man teilweise schon von überbetrieblichen Kursen aus der Ausbildung kannte.» Zwischen den Wettkämpfen konnte auch in fachlicher Hinsicht voneinander profitiert werden:

«Wir haben viel über unser Handwerk gefachsimpelt und uns ausgetauscht.»

Die Wettkämpfe selber empfand er als sehr spannend und bereichernd: «Am Donnerstagmorgen ging es los und man konnte sich mit jedem Tag mehr in Wettkampfstimmung bringen. Vor Beginn war ich jeweils extrem nervös, besonders am Samstagmorgen. Da hat man schon einen Grossteil hinter sich und kennt die eigene Leistungsbilanz ungefähr. Nach abgeschlossenen Wettkämpfen war ich jeweils sehr erleichtert, konnte das Geschehene ablegen und mich auf die nächsten Aufgaben einstellen.»

Die Vorbereitung am eigenen Arbeitsstand habe ihm sehr geholfen, sich zu konzentrieren und die Nervosität abzulegen, sagt Inauen und ergänzt:

«Ich bin privat im Schwingsport aktiv und kenne diese Art mentale Vorbereitung von den sportlichen Wettkämpfen.»

Das Publikum hat Inauen während des Arbeitens möglichst ausgeblendet. Er sagt: «Während der Wettkämpfe war es ein Gefühlsbad und ich war sehr konzentriert. Danach konnte ich mich mit den vielen Bekannten im Publikum unterhalten, was ich sehr geschätzt habe.» Das hervorragende Endresultat hat er sich zugetraut: «Ich habe gemerkt, dass ich gut dabei bin und ohne Aussetzer oder Blackout das zeigen konnte, was ich geübt habe.»

Nach diesen intensiven Tagen kann Maurus Inauen diese Woche etwas Freizeit geniessen. Er sagt: «Ich freue mich darauf, mich beim Fischen etwas zu erholen.» Die Frage nach der Teilnahme an der World Skills Competition 2024 muss er verneinen, da die Branche der Fleischfachleute dort nicht vertreten ist. Er sagt jedoch: «An den Euro Skills ist eine Teilnahme möglich. Da dieser Wettkampf noch in der Zukunft liegt, werde ich zuerst meine Zusatzlehre als Koch abschliessen und mich dann entscheiden.»

