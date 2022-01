Schülerin unzufrieden mit Massnahmen an BBZ Herisau

Berufsbildungszentrum «Einige haben sich schon mehrfach angesteckt»: Schülerin unzufrieden mit Coronamassnahmen an BBZ Herisau Durchmischte Klassen, Gruppenarbeiten ohne Abstände und keine Kontrolle der Maskenpflicht: Eine Schülerin wirft dem Berufsbildungszentrum Herisau vor, die Lernenden nicht genügend zu schützen. Der Rektor beschwichtigt. Ramona Koller Jetzt kommentieren 28.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Werden am Berufsbildungszentrum Herisau die Massnahmen nicht richtig umgesetzt? Bild: pd

Eine Schülerin des Berufsbildungszentrums (BBZ) Herisau ist unzufrieden mit der Einhaltung der Coronamassnahmen. «Es stecken sich immer wieder Schülerinnen und Schüler an, einige sogar mehrfach», sagt die Lernende, die anonym bleiben möchte. «Am liebsten würde ich nicht mehr am Unterricht teilnehmen.» Sie sei kein Einzelfall, betont sie. So wie ihr gehe es einigen anderen der 920 Lernenden am BBZ.

Stand 20. Januar hätten sich 13 der Lernenden in Isolation und vier in Quarantäne befunden, wie Hanspeter Schläpfer, Rektor Berufsbildungszentrum Herisau, erklärt. In den vergangenen zwölf Monaten seien auf 1000 Personen am BBZ, Mitarbeitende eingeschlossen, 174 positive Fälle gezählt worden.

Maskenpflicht und Abstandsregeln

Die Schülerin stört sich unter anderem daran, dass nicht überprüft wird, ob die Lernenden die Maske richtig tragen und dass die Abstände nicht überall eingehalten werden. «Bei Gruppenarbeiten sitzen wir nahe zusammen. Auch klassendurchmischte Arbeiten wurden durchgeführt. Das können einige von uns nicht verstehen», sagt die Lernende. Eine Mitschülerin pflichtet ihr bei. «Die Massnahmen werden nicht richtig umgesetzt. Das beginnt schon, wenn die Seifen- und die Desinfektionsmittelspender auf dem WC nicht rechtzeitig nachgefüllt werden», sagt sie gegenüber der «Appenzeller Zeitung».

Schläpfer verweist auf das Schutzkonzept, welches auf den Vorgaben von Bund und Kanton basiere und von letzterem überprüft werde. Die Schulzimmer seien für den Plenumsunterricht so eingerichtet, dass ein Abstand von 1,5 Metern gewährleistet werden könne. Zudem gelte eine umfassende Maskenpflicht an der ganzen Schule.

Die Lehrpersonen und Mitarbeitenden würden Lernende bei Verfehlungen ansprechen. Man appelliere aber auch an die Selbstverantwortung und die gegenseitige Ermunterung zum Einhalten der Regeln, erklärt Schläpfer. Und weiter:

Hanspeter Schläpfer, Schulleiter BBZ Herisau, Berufsbildungszentrum, Herisau. pd

«Alle Lernenden jederzeit zu überwachen, ob sie die Maske auch perfekt über der Nase tragen, ist sehr aufwendig und nicht durchweg möglich.»

Die Lernende weist darauf hin, dass nicht nur die Schüler in der Pflicht seien, sondern auch Lehrpersonen. Zudem: «Wir müssen nach den einzelnen Fächern die Klassenzimmer wechseln. Und das, ohne dass zwischendrin ausreichend gelüftet wird», erklärt die Schülerin.

Lüften mit geschlossenen Fenstern

Schläpfer weist darauf hin, dass die Wechsel teilweise durch die wegen des Abstands von 1,5 Metern in der Kapazität reduzierten Schulzimmern nötig werden. Bezüglich des Lüftens verweist Schläpfer auf die baulichen Eigenschaften des BBZ. Das Schulhaus verfüge über eine überwachte Lüftung nach Minergie-Standard, welche den CO 2 -Gehalt misst und die Lüftung regelt. «Die Werte sind sehr gut, gar besser als in regelmässig über die Fenster gelüfteten Schulzimmern», sagt Schläpfer.

Angesprochen auf die Gruppenarbeiten und die Durchmischung der Klassen macht Schläpfer pädagogische Gründe geltend. Trotz aller Schutzmassnahmen wolle man einen methodisch-didaktisch zielführenden Unterricht sicherstellen, der die Lernenden gut auf die Qualifikationsverfahren vorbereite. Dazu würden auch Gruppen- oder Partnerarbeiten gehören. Schläpfer räumt ein: «Nicht bei allen Gruppenarbeiten können die Abstände eingehalten werden, wie wir es zum Beispiel auch aus dem Bus kennen. Umso wichtiger ist dann das Maskentragen.»

Ein weiterer Grund für die Durchführung der Arbeiten in der Gruppe sei die psychische Gesundheit der Lernenden. Diese solle intakt bleiben und gleichzeitig die Pandemie eingedämmt werden. «Wir bemühen uns mit aller Sorgfalt, diese Gratwanderung zu bewältigen», so Schläpfer.

Präsenzunterricht und Homeoffice

Die Schülerin und ihre Kollegen können nicht nachvollziehen, dass in der aktuellen Situation Präsenzunterricht durchgeführt werde. «Arbeiten müssen wir von zu Hause aus, aber mit zig anderen Lernenden im Klassenzimmer sitzen. Das erscheint mir nicht richtig», sagt die Schülerin.

Einen bis zwei Tage verbringen die Lernenden am BBZ. Der Präsenzunterricht wird indes vom Kanton vorgegeben. «Was wir sehr unterstützen», stellt Schläpfer klar. Lernerfolg bedeute nicht nur Input, sondern benötige auch viel Interaktion. «Diese ist beim Fernunterricht kaum vorhanden», so Schläpfer. Gleichzeitig leide die Altersgruppe, welche den Unterricht im BBZ besucht, unter den reduzierten sozialen Kontakten. «Präsenzunterricht ist somit auch ein Beitrag an die psychische Gesundheit der Lernenden», erklärt Schläpfer.

Auf repetitive Tests verzichtet das BBZ, da diese in Anbetracht der wenigen Schultage der einzelnen Lernenden nur eingeschränkt Sinn ergeben würden. Ausnahmen würden mögliche Ausbruchtestungen gemäss Vorgaben des Kantons bilden. Mitarbeitende und Lernende mit Symptomen müssen sich individuell testen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen