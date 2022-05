Ausserrhoder Case Management hilft Personen beim Berufseinstieg

Berufsbildung Fehlende Unterstützung der Eltern, sprachliche Hürden, Suchtprobleme: Das Ausserrhoder Case Management hilft Jugendlichen mit Problemen beim Berufseinstieg Das Case Management Berufsbildung in Appenzell Ausserrhoden hilft, wenn Jugendliche Probleme beim Berufseinstieg haben. Nach einem Jahr zeigt sich, dass das Bauchgefühl die Verantwortlichen in einem Punkt getäuscht hatte. Ramona Koller Jetzt kommentieren 06.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Case Manager Thomas Ribi hilft unter anderem bei der Vermittlung zwischen Lehrbetrieben und Lernenden. Bild: Ramona Koller

Eine vom Bund vorgegebene Zielsetzung lautet, dass 95 Prozent aller Personen, die in der Schweiz wohnhaft sind, bis zum Erreichen des 25. Altersjahrs über einen Abschluss auf Sekundarstufe II verfügen sollen. Dieser kann über den Abschluss einer beruflichen Grundbildung oder einer weiterführenden Schule erlangt werden. Der Kanton Appenzell Ausserrhoden geht einen Schritt weiter und hat 96 Prozent als Ziel im Regierungsprogramm festgelegt. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde im April vergangenen Jahres mit dem Case Management Berufsbildung (CMBB) eine Anlaufstelle geschaffen.

Das CMBB werde involviert, wenn sich bei einer jugendlichen Person bei Übertritt von der Volksschule in die berufliche Grundbildung oder einem jungen Erwachsenen ohne Sek-II-Abschluss eine Mehrfachproblematik abzeichne. Diese kann durch Lernschwächen, sprachliche Probleme oder auch Suchtprobleme entstehen.

Thomas Ribi, Leiter der Abteilung Berufsbildung Appenzell Ausserrhoden, ist als Case Manager im Amt zuständig. Seit dem 1. Mai wird er von Nicole Harzenmoser, Leiterin Abteilung Beratung und Förderung am Berufsbildungszentrum Herisau, in der Erfüllung seiner Aufgaben unterstützt.

Eine zentrale Anlaufstelle

Das CMBB arbeitet zum einen mit den angehenden Lernenden, den Lehrpersonen und den Erziehungsberechtigten, zum anderen mit den sozialen Diensten wie dem Sozialamt sowie mit Berufsbeistandschaften oder Psychiaterinnen und Psychiatern und Programmen wie beispielsweise «Fit4job» oder «Rheinspringen» zusammen. «Die Lehrpersonen der Volksschule und Berufsberaterinnen und -berater stellen unser Angebot den jungen Personen vor», erklärt Ribi. Die Gespräche mit den Betroffenen und ihren Erziehungsberechtigten verlangen viel Einfühlungsvermögen. «Während einige dankbar für das Angebot sind, fühlen sich andere vor den Kopf gestossen, da sie die Problematik selbst nicht sehen oder unser Angebot als Einmischung wahrnehmen», so Ribi.

Vier Personen im prekären Status

Aktuell befinden sich 26 Personen im Fokus des CMBB. Eine Person absolviert aktuell eine berufliche Grundausbildung und ist somit in einem erfolgversprechenden Status und eine andere Person ist im Übergangsstatus. Zwei weitere Personen konnten an die Berufsberatung der IV übermittelt werden und für vier Personen gilt ein prekärer Status.

Als prekärer Status gilt, wenn eine Person eine geregelte Tagesstruktur unter 50 Prozent hat. Also beispielsweise erst nachmittags aufsteht und in den Tag hineinlebt. Ribi erklärt:

«Diese Personen benötigen besonders viel Aufmerksamkeit. Als erster Schritt muss eine geregelte Tagesstruktur geschaffen werden.»

Das CMBB hilft dabei, Betriebe für Schnuppertage zu finden und Bewerbungsunterlagen zu erstellen. Besonders bei Ersterem ist Ribi dankbar für die kurzen Wege in seiner Abteilung. Der Abteilung Berufsbildung sind durch ihre Arbeit in der Lehraufsicht sämtliche Lehrbetriebe mit ihren Ausbildungsmöglichkeiten bekannt. «Wir wissen, welche Betriebe für Anfragen des Case Management Berufsbildung offen sind», erklärt Ribi.

Weniger Migrantinnen und Migranten als gedacht

Eine Überraschung erlebte Ribi bei der Herkunft der Personen, die im Fokus des CMBB stehen oder von ihm begleitet werden. Der Bund teilt Personen, die ein Case Management Berufsbildung in Anspruch nehmen, nach ihrer Herkunft ein. Ribi erklärt:

«Unser Bauchgefühl war, dass Personen mit einem Migrationshintergrund von unserem Angebot Gebrauch machen würden. Das hat sich so nicht gezeigt.»

Neun Personen, welche mit dem CMBB in Kontakt stehen, sind im Ausland geboren und nicht eingebürgert. Zwei Personen sind in der Schweiz geboren und mit ausländischem Pass und 15 Personen sind in der Schweiz geborene Schweizerinnen und Schweizer. Ribi erklärt: «Uns wurden gerade zu Beginn von den sozialen Diensten Personen vermittelt, welche über 20 Jahre alt sind und keine berufliche Grundbildung oder weiterführende Schule absolviert haben. Diese Personen unterstützen wir nun auf ihrem Weg in die berufliche Grundbildung.»

In der Praxis sucht Ribi regelmässig den Kontakt zu den Personen, die im CMBB oder in dessen Fokus sind. Dabei sind deren Bedürfnisse ganz unterschiedlich. Während er beispielsweise mit einer Person in jedem Quartal einmal telefoniert, benötigt eine andere mehr Austausch. Die Personen erhalten Unterstützung in jenem Mass, wie sie es brauchen. «Bei einigen reicht das Wissen, das wir da sind, während wir bei anderen, beispielsweise nach der Auflösung eines Lehrvertrags, aktiv gemeinsam eine Anschlusslösung suchen», so Ribi.

Das CMBB des Kantons Appenzell Ausserrhoden befindet sich aktuell noch in der Projektphase, welche bis Ende 2023 dauert. «Das Bedürfnis ist bisher klar ausgewiesen», zieht Ribi ein erstes Fazit.

Appenzell Innerrhoden: Hohe Erfolgsquote

Auch der Kanton Appenzell Innerrhoden unterstützt Lernende mit einer Lehrauflösung oder einem Lehrbetriebswechsel im Rahmen des Case Management Berufsbildung. «Wir arbeiten dazu sehr eng mit den involvierten Berufsfachschulen in den Kantonen Appenzell Ausserrhoden und St.Gallen zusammen», erklärt Alfred Steingruber, Leiter des Amts für Berufsbildung Appenzell Innerrhoden. Jedes Jahr besuchten einige Jugendliche die Brücke AR in Herisau. Die Anzahl Beratungen im Case Management sei für den kleinen Kanton sehr volatil. «Das Mengengerüst für das klassische Case Management schwankt von fünf bis zehn Personen im Jahr. Wir begleiten die Personen sehr individuell und persönlich mit dem Ergebnis, dass wir praktisch für jeden einzelnen Fall eine passende Anschlusslösung finden», so Steingruber.

25 Personen seien im vergangenen Jahr von einer Lehrvertragsauflösung betroffen gewesen. Darin enthalten sind auch sechs Lernende, die eine Lehre mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis gestartet hätten und im Verlauf der Ausbildung auf das Niveau eidgenössisches Berufsattest (EBA) gewechselt hätten. Rund die Hälfte der Lernenden könne indes die Ausbildung in einem neuen Beruf oder auf EBA-Niveau weiterführen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen