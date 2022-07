Innerrhoder ist bester Boden-Parkettleger

Berufsbildung Diplomfeier Boden-Parkettleger: Innerrhoder ist bester Absolvent Kürzlich durften acht angehende Boden-Parkettleger am Mattenhof in Flawil ihren Lehrabschluss feiern. Unter der Leitung des Chefexperten René Raschle wurden die Fähigkeitszeugnisse verliehen. Ein Innerrhoder bekam als bester Absolvent eine Auszeichnung. 12.07.2022, 15.00 Uhr

Als bester Lehrabgänger ausgezeichnet: Lukas Fässler. Bilder:PD

Nach einem gemütlichen Apéro hiess René Raschle kürzlich alle Anwesenden bei der Diplomfeier der Boden-Parkettleger herzlich willkommen und gratulierte den Absolventen zum erfolgreichen Abschluss. Er eröffnete seine Ansprache in Anlehnung an Goethes Zitat und meinte: «Erfolg hat drei Buchstaben – TUN.» Es sei wichtig, immer am Ball zu bleiben und sich weiterzuentwickeln, denn gut ausgebildete Fachkräfte seien auf dem Arbeitsmarkt gefragt.