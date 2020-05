Coronalockerungen: Die Bergwirte im Alpstein öffnen die Betriebe und hoffen auf die Disziplin der Gäste Im Alpstein empfangen einige Berggasthäuser ab dem 11. Mai wieder Gäste. Corona bringt den Bergwirten einen herausfordernden Sommer. Einige reagieren mit kreativen Massnahmen. Yann Lengacher 10.05.2020, 15.47 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Im Berggasthaus Aescher kann diesen Sommer übernachtet werden. Urs Bucher (9. Mai 2019)

Die Lockerung der Coronamassnahmen fällt für die Bergwirte im Alpstein auf den Start der Hauptsaison. Von Mai bis Ende Oktober haben die Berggasthäuser normalerweise Saison – abhängig vom Wetter.

Regulärer Betrieb spätestens ab Auffahrt

Einige Bergwirte öffnen ihre Restaurants am Montag, 11. Mai. So zum Beispiel die Berggasthäuser Plattenbödeli, Scheidegg und Seealpsee.

Berggasthaus Seealpsee. Berggasthaus Meglisalp. Berggasthaus Bollenwees. Berggasthaus Plattenbödeli.

Andere warten noch etwas, bis sie den Betrieb wieder aufnehmen: Das Berggasthaus Mesmer öffnet erst kommendes Wochenende, das Berggasthaus Meglisalp beherbergt ab dem 20.Mai wieder Übernachtungsgäste. Spätestens an Auffahrt sollten die meisten Berggasthäuser den regulären Betrieb aufgenommen haben. Die Berggasthäuser starten somit einigermassen pünktlich in die Saison 2020. Einen gewöhnlichen Sommer werden die Betreiber und das Personal deswegen kaum erleben.

Hygienemassnahmen einhalten

Maximal vier Personen pro Tisch, regelmässiges Händewaschen für das Bedienungspersonal und mindestens zwei Meter Abstand zwischen den Gästegruppen: Dies sind einige der Auflagen aus dem Schutzkonzept von Gastrosuisse, die auch auf der Alp gelten. In Häusern, auf deren Terrassen sich in der Vergangenheit die Wanderer getummelt haben.

Thomas Manser, Präsident des Bergwirtevereins Alpstein. Bild: Karin Erni

«Ich hoffe, dass die Leute wie am Arbeitsplatz auch in ihrer Freizeit die Hygienemassnahmen befolgen und Verständnis für die Auflagen zeigen, die wir haben», sagt Thomas Manser, der Präsident des Bergwirtevereins Alpstein. Man sei ein Stück weit auf die Kunden angewiesen, um die Vorschriften einhalten und das Bedienungspersonal schützen zu können. Manser sagt:

«Es macht mehr Spass, wenn wir nicht von früh bis spät Polizist spielen müssen», sagt Manser, der Geschäftsführer im Berggasthaus Bollenwees ist.»

Weniger Personal, mehr Zimmer im Aescher

Gallus Knechtle, Pächter Berggasthaus Aescher. Bild: Urs Bucher (9. Mai 2019)

Dass die Anwendung des Gastronomie-Schutzkonzepts auch Kreativität erfordert, zeigt das Beispiel des Gasthauses Aescher. Dessen Pächter Gallus Knechtle und Melanie Gmünder arbeiten aufgrund der aktuellen Auflagen mit weniger Personal. So bleiben im Gasthaus am viel proklamierten schönsten Ort der Welt mehrere Räume leer. Den gewonnenen Platz will das Wirtepaar nun seinen Gästen zugänglich machen: «Wir vermieten neu Einzel-, Doppel und ein Familienzimmer für Übernachtungen», sagt Gallus Knechtle. Öffnen wird das Berggasthaus Aescher im Verlauf der Woche. Die letzten Umbauarbeiten am Gebäude werden dann schon abgeschlossen sein.

Nicht alle bekommen einen Tisch

Der Empfang und die Koordination der Kunden werden diesen Sommer wichtige Teile der Arbeit der Bergwirte sein. «Wir haben beschränkte Kapazitäten, und es werden nicht alle Platz in den Restaurants haben», sagt Thomas Manser. Die meisten Gäste der Berggasthäuser sind Wanderer und damit Laufkundschaft. Sie reservieren selten. Die Einführung eines Reservationskonzeptes würde das Problem der ausgereizten Kapazitäten nicht lösen. Oftmals bräuchten Wanderer mehr Zeit, um die Gasthäuser zu erreichen, als sie es bei der Reservation angeben. Ein Reservierungsplan funktioniere unter solchen Umständen nicht.

Trotz begrenztem Platz sollen sich aber alle Kunden verpflegen können. Manche Berggasthäuser werden deswegen Selbstbedienungsmöglichkeiten eröffnen. Gemäss Manser nur bei grossem Andrang:

«Wir wollen den Alpstein nicht in einen riesigen Take-away verwandeln. Die Kunden begrüssen wir lieber in unseren Restaurants.»

Bei allen Neuerungen bleibt eines gleich: Die Preise. Eine Preiserhöhung stehe für die Bergwirte im Alpstein ausser Frage. «Wir wollen den Gästen positiv in Erinnerung bleiben», sagt Manser.

Bergwirte verzeichnen wieder Buchungen

Gefragt, wie es in diesem Frühling um den Stand der Buchungen steht, geben viele Bergwirte eine ähnliche Antwort: Während des Shutdowns haben die Kunden kaum Zimmer reserviert, dafür habe es Stornierungen gegeben. Mittlerweile würden die Buchungszahlen wieder steigen. «Seit bekannt ist, dass die Restaurants öffnen dürfen, planen die Leute wieder», sagt Bergwirtepräsident Manser.

Die Bergbahnen sind wichtige Partner für die Bergwirte im Alpstein. Frühestens am 8. Juni dürfen sie ihren Betrieb aufnehmen. Bild: Urs Bucher

Ob der Sommer 2020 für die Berggasthäuser im Alpstein ein guter wird, hängt aber nicht nur an den Buchungen oder am Wetter. Das weiss Ruedi Zürcher, der Geschäftsführer des Berggasthauses Scheidegg:

«Es wird eine Rolle spielen, wie viele Personen die Bergbahnen transportieren dürfen.»

Wie manch andere Wirtschaft im Alpstein ist die Scheidegg über eine Luftseilbahn erreichbar. Das Gasthaus am Wanderweg unterhalb des Kronberggipfels.

Berggasthaus Scheidegg. Bild: APZ

Mindestens bis zum 8. Juni werden die Kronberg-Seilbahnen keine Kunden bringen: Frühestens dann wird der Bundesrat den Bergbahnen erlauben, den Betrieb unter Auflagen wiederaufzunehmen. Zumindest am Kronberg dürfte schon vorher der eine oder andere Wanderer zu erwarten sein: Die Jakobsbad-Kronberg AG wird das Gasthaus Kronberg ab dem 16. Mai bei guter Witterung an Feiertagen und Wochenenden öffnen – trotz geschlossener Seilbahn. Das Unternehmen rechnet damit, dass bei Sonnenschein Gäste den Berg hinauf wandern werden.

Hoffen auf die Schweizer Kunden

Wann die Grenzen zu den Nachbarländern wieder öffnen, stellt ebenfalls ein Erfolgsfaktor für die Berggasthäuser dar. Wenn auch ein untergeordneter: «Es macht sich bezahlt, dass wir uns in den vergangenen Jahren mehr auf die Schweizer als auf die ausländischen Kunden fokussiert haben», sagt Thomas Manser. Rund 80 Prozent der Kunden seien in den vergangenen Saisons aus dem Inland gekommen. Die Bergwirte hoffen, dass die Schweizer Kunden dem Alpstein trotz Corona die Treue halten. «Hoffentlich trauen sich die Leute trotz der speziellen Lage in die Restaurants», sagt Ruedi Zürcher.