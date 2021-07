Freiwillige pflegen den Wald auf der Schwägalp

Bergwaldprojekt «Die Arbeit macht einen Unterschied» – wie Freiwillige auf der Schwägalp den Wald pflegen Sebastian Lanker führt eine Gruppe von freiwilligen Helfern an, um den Wald auf der Schwägalp zu pflegen und neue Lebensräume für die einheimischen Tiere zu schaffen. Elia Fagetti 02.07.2021, 12.00 Uhr

Sebastian Lanker (rote Hose) unterstützt die Freiwilligen und beantwortet Fragen. Hier wird gerade die Mauer von Schäden repariert. Bilder: Elia Fagetti

An einer in den 50er-Jahren gebauten Trockenmauer auf der Schwägalp, welche Weide und Wald trennt, halten zwei Männer an. In der Ferne sieht man Menschen, welche die Mauer reparieren. Die zwei Männer sind Sebastian Lanker und Beat Fritsche. Lanker, Revierförster der Region Rorschach-Sitter, ist Projektleiter des Bergwaldprojekts in der Region Urnäsch und Fritsche, Abteilungsleiter Wald und Naturgefahren Kantons Appenzell Ausserrhoden, vertritt den Auftraggeber von Lanker. Fritsche erklärt aus der Sicht des Kantons, warum dieses Projekt wichtig ist:

«Hier oben auf der Schwägalp gibt es viele verschiedene Lebensräume für zahlreiche Arten von Lebewesen. Die Diversität dieser Lebensräume auszubauen und zu schützen, ist das Ziel.»

Konkret gehe es darum, hochwertigen Lebensraum zu schaffen. Und dies sei nur mit viel Hilfe zu bewältigen. Um zu überprüfen, ob die Massnahmen auch Wirkung zeigen, orientiere man sich am Auerhuhn. Diese Hühner gelten als Schirmart. Wenn diese Arten geeigneten Lebensraum vorfinden, dann profitieren andere Arten auch.

Sebastian Lanker, der seit 2007 beim Bergwaldprojekt dabei ist, hat zuerst als Gruppenleiter angefangen und wurde später zum Projektleiter für verschiedene Projekte in der ganzen Schweiz. Für ihn sind die Begegnungen mit den Freiwilligen ein grosser Teil der Freude:

«Die Zusammenarbeit mit forstlichen Laien interessiert mich und es macht Freude, mein Wissen über die ökologischen Zusammenhänge im Wald und in der Natur näherzubringen.»

Zudem sei die physische Arbeit im Wald ein Grundstein für das Verständnis der Abläufe und der gesellschaftlichen Ansprüche an die Wälder.

Dichte Wälder auflichten

Seit 2018 hat der Ausserrhoder Forstdienst in Zusammenarbeit mit dem Bergwaldprojekt im Bettenwald verschiedene Aufwertungen ausgeführt und Lichtungen geschaffen. Diese bietet den vorkommenden Schalenwildarten Nahrung und genügend Licht für eine artenreiche Bodenvegetation. Das ist wiederum wichtig für die Insektenfauna. Es entsteht ein kaskadenartiger Effekt, der sich positiv auf die Biodiversität auswirkt.

In der Ferne sieht man eine der Lichtungen im Bettenwald, welche 2018 vom Projekt geschaffen wurde.

Der Bettenwald liegt in der Wildruhezone südliches Appenzeller Hinterland und im Sonderwaldreservat Schwägalp. Ziel sei es hier, ruhige hochwertige Lebensräume für diverse Tierarten, wie beispielsweise das Auerhuhn, zu schaffen, erklärt Lanker. In erster Linie gehe es darum, die dichten Waldbestände aufzulichten, sodass sich Bodenvegetation und Waldverjüngung entwickeln können. So entstehen strukturreiche Wälder, welche den Tieren Nahrung und Deckung bieten.

Vorwiegend durch Spenden finanziert

Die Finanzierung des Projekts läuft über verschiedene Kanäle, beteiligt sind der WWF Appenzell – zusammen mit der Stiftung La Lommerlina – der Bund und der Kanton Appenzell Ausserrhoden. Die erwachsenen Freiwilligen arbeiten für Kost und Logis.

Ein Teil der Arbeit der Freiwilligen ist die Schlagräumung, das Zusammentragen der Äste, die von den gefällten und abtransportierten Bäumen übrig geblieben sind. Im steilen Gebiet ist der Transport des kleinen Geästs mit Maschinen schwierig und ineffizient, es bleibt darum im Wald. Deshalb wird es von den Freiwilligen zu Haufen zusammengetragen. Diese Haufen bilden ihrerseits neue Lebensräume für Tiere wie Nager. Auf den geräumten Flächen kann sich die Bodenvegetation zudem besser entwickeln.

Die Freiwilligen kommen hauptsächlich aus der Schweiz und Deutschland. Viele opfern hierfür eine Ferienwoche, doch das schmälert nicht deren Motivation. Die ehrenamtlichen Arbeiter sind am Hang beim Aufschichten von Geäst. Auf die Frage hin, warum sie mitmachen, antworten sie:

«Die Arbeit macht einen Unterschied.»

«Man lernt etwas Neues und kann Praxis und Theorie verknüpfen.»

«Ich kann Ferien machen und etwas Sinnvolles leisten.»

Das Basiscamp liegt unterhalb der Arbeitsstelle am Hang. Hier verpflegen sich die Freiwilligen in den Pausen.

Veränderung braucht Zeit

Fortschritt im Projekt erkenne man durch die Präsenz von Schirmarten. Im Fall von Urnäsch sei es das Auerhuhn, erklärt Lanker:

«Die Präsenz des Auerhuhns im Gebiet wird durch den Kanton Appenzell Ausserrhoden periodisch untersucht.»

Die Veränderungen im Wald gehen sehr langsam vor sich. Seit 2019 wurden diverse Auflichtungen vorgenommen. In diesen Waldbeständen entwickeln sich nun eine artenreiche Bodenvegetation und eine punktuelle Waldverjüngung. Bis sich die Lebensräume in einem optimalen Zustand befinden, dauert es aber noch ein paar Jahre. Der wichtigste und aufwendigste Grundstein dafür ist aber gelegt.