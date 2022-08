Lis Buser aus Herisau startet am historischen Bergsprint

Rennsport «Ich würde gerne wieder fahren, aber im Kopf stimmt es im Moment einfach nicht»: Herisauer Rennfahrerin fällt wichtige Entscheidung am Bergsprint in Walzenhausen 40 Jahre fährt Lis Buser aus Herisau bereits Rennen. Nach dem Tod ihres Lebenspartners ist sie unsicher, ob sie sich wieder hinters Lenkrad wagen soll oder nicht. Der Bergsprint in Walzenhausen soll über ihre Zukunft im Rennsport entscheiden. Astrid Zysset Jetzt kommentieren 19.08.2022, 05.00 Uhr

Mit ihrem 1976er Opel Kadett tritt Lis Buser am Bergsprint in Walzenhausen an. Bild: PD

Der Bergsprint in Walzenhausen ist für Lis Buser aus Schachen bei Herisau mehr als bloss ein Motorsportanlass. Für sie ist er richtungsweisend. Nach ihrer Teilnahme will sie entscheiden, ob sie sich auch künftig wieder hinter das Lenkrad ihres 1976er Opel Kadetts setzen will oder nicht. «Vielleicht packt mich das Fieber wieder, vielleicht lass ich es aber auch», so die 69-Jährige.

«Ich würde gerne wieder fahren, aber im Kopf stimmt es im Moment einfach nicht.»

Seit 40 Jahren betreibt Lis Buser Rennsport. 1982 fing sie mit ersten Slalomrennen an, zehn Jahre später folgten der Erwerb der Rennlizenz und die Teilnahmen an den ersten Berg- wie auch Rundstreckenrennen der Schweizer Meisterschaften. 15 Rennen absolvierte sie durchschnittlich pro Jahr. In jüngster Vergangenheit hat sie ihr Engagement aber verringert, fuhr nur noch ausgewählte Bergrennen. Nach der coronabedingten Pause hätte nun der Neuanfang und das Zelebrieren ihres 40-jährigen Rennjubiläums erfolgen sollen. Doch Ende März dieses Jahres verstarb ihr Lebensgefährte Rolf Ehrbar, der sie einst zum Rennsport führte und der 44 Jahre lang ihr Begleiter war. Seitdem ist nichts mehr, wie es mal war.

Eine der ersten Frauen im Rennsport

2007 nahm sie am allerersten Bergsprint in Walzenhausen teil. Die Startnummer von damals hat Lis Buser aufbewahrt. Bild: Astrid Zysset

Lange stand Buser am Streckenrand, während Rolf Ehrbar Rennen fuhr. Dann Anfang der 80er-Jahre trat sie als eine der ersten Frauen schweizweit in die Männerdomäne ein. Mit ihrem «Poschtiauto», dem Datsun Cherry 100A, ging sie an den Start. Ein Jahr später folgte der Erwerb eines Simca Rally 2.

Ein Renault Megane, ein Peugeot 106 Rally wie auch ein Renault Clio folgten, bis sie 2007 ihr Traumauto, den Opel Kadett, kaufte. Anfangs war er noch weiss/gelb. Da aber alle Firmenwagen des Pneuhauses Ehrbar gelb waren, sollte der Rennwagen Busers denen angeglichen werden. Ihr Lebenspartner wartete ihr Auto, checkte es vor jedem Rennen durch. Einzig das Motorentuning erfolgte in einer Fachwerkstatt in Bern.

Verschiedene Rennen in Europa bestritten

Das Paar bestritt Rennen in der Schweiz, in Italien, Frankreich, Deutschland, Tschechien und Österreich. Tage vorher reisten die beiden an. Ihr Markenzeichen: ein 12 Meter langes Postauto. Sie hatten es sich vor 26 Jahren gekauft, umgebaut und mit diesem jeweils die Anreise angetreten. Auch nach Walzenhausen will Buser nun mit dem «Poschi» fahren. «Rolf hätte das sicherlich gefreut.»

Vor jedem Rennen schritt das Paar die Strecken ab und merkte sich die Einlenk- und Bremspunkte. Die Rennen fanden meistens sonntags statt. Oftmals trat das Paar gegeneinander an, wenn auch Buser betont, dass sie mit 198 PS, den acht Ventilen ihres Kadetts und dessen fehlendem sequenziellem Getriebe ein deutlich schwächeres Auto hatte als der 260 PS starke Opel Kadett C ihres Lebensgefährten. Ehrbar hatte 2014 seine Rennkarriere beendet, verkaufte sein Auto und stand fortan am Pistenrand, wenn Buser sich hinters Lenkrad setzte.

Fünffacher Überschlag mit dem Peugeot

«Wir haben für den Rennsport gelebt», sagt die 69-Jährige. Sämtliches Ersparte steckte das Paar in die Aufbereitung der Wagen, Lizenzen und Startgelder. Beträchtliche Summen kamen da zusammen. Lis Buser arbeitete im Aussendienst, verkaufte Inserate und Produkte an Unternehmen. Ihr Hobby finanzierte sie immer selbst, Sponsoren gab es keine. Es war eine Leidenschaft, die Lis Buser wie auch ihrem Partner viel abverlangte. Ebenso körperlich. Eine Grundkonstitution mussten beide mitbringen. Lis Buser hält sich heute noch mit Schwimmen und einem täglichen Drei-Stunden-Marsch mit ihrem Hund fit.

Oldtimerrennen ohne Zeitmessung Bergsprint Walzenhausen Der historische Bergsprint in Walzenhausen findet in diesem Jahr zum sechsten Mal statt. 131 Autos und 34 Motorräder oder Seitenwagengespanne sind am Start. Im Fahrerlager können die Fahrzeuge hautnah besichtigt und mit dem Besitzer diskutiert werden. Erstmals wird das wertvollste Fahrzeug, Auto oder Motorrad, mit dem Ehrenpreis von Walzenhausen, dem Bergsprint-Zahnrad, ausgezeichnet. Gestartet wird am Samstag, um 8.30 Uhr. Die Ticketpreise für einen Erwachsenen betragen am Samstag 17, am Sonntag 20 Franken. Weitere Informationen unter bergsprint.ch. (asz)

Es ist aber auch ein Hobby mit Risiken. Dessen ist sich Lis Buser bewusst, erlebte sie doch auch schon ein paar «Abflüge» respektive Überschläge. Verletzt war sie jedoch nur einmal. 1996 auf dem Hockenheimring in Baden-Württemberg ging bei einem Überschlag das Fahrerfenster kaputt und das Auto landete auf ihrem Arm. Eine lange Narbe zeugt von diesem Unfall. Hat sie denn nie Angst gehabt? «Angst darf man nicht haben, aber Respekt», so Buser. Trotzdem denkt sie heute an ihre zwei Katzen und an ihren Hund. «Wer kümmert sich um sie, wenn mir war zustösst?»

Rückkehr hinters Lenkrad

Vor jedem Rennen ist Lis Buser angespannt. Alles muss perfekt vorbereitet sein. Nur dann kann sie mit der nötigen Konzentration ins Auto steigen. «Meistens bin ich schon eine Stunde vor Beginn im Overall», lächelt Buser. Doch beispielsweise die Reifen werden meist erst kurzfristig ausgewählt. Und hier sieht die Herisauerin denn auch eine Schwierigkeit für die künftigen Rennen. Ohne die Hilfe von Rolf ist sie auf ihre Rennfahrkollegen angewiesen.

Diese haben zwar ihre Unterstützung zugesichert, doch Minuten vor einem Rennen jene noch um einen Gefallen zu bitten, ist Buser nicht recht. Und alleine könne sie nach eigenen Angaben am Auto nicht viel ausrichten. «Technisch bin ich eine Niete», sagt sie. Trotzdem will sie es nun noch mal versuchen. Der Bergsprint in Walzenhausen erfolgt ohne Zeitmessung. Ideal für die 69-Jährige, um wieder einmal hinters Steuer ihres Traumautos zu sitzen. Und was denn die Zukunft bringt, wird sich nach dem Rennen zeigen.

