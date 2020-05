Berggasthaus Seealpsee darf endlich wieder öffnen – Gäste erwartet eine neue technische Spielerei Das Team des Gastgebers Daniel Parpan freut sich über die Eröffnung. Allerdings gilt es, die Coronamassnahmen zu beachten. Das kann aber auch kreativ umgesetzt werden, etwa mit einer digitalen Speisekarte. Janine Bollhalder 11.05.2020, 18.35 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Die Anzahl Sitzgelegenheiten ist zu Gunsten des erforderlichen Abstands um die Hälfte reduziert worden. Janine Bollhalder

«Die Stimmung ist gut», sagt Daniel Parpan, seit sechs Jahren Inhaber des Berggasthauses Seealpsee. Das Hotel und Restaurant liegt eingebettet im Alpsteingebiet und thront wie eine kleine Insel über dem gleichnamigen See. Seit der Lockerungen der Coronamassnahmen dürfen auch hier wieder Gäste empfangen werden. Einige seien an diesem frühen Montagvormittag bereits eingekehrt, hauptsächlich Stammkunden.

Gastgeber Daniel Parpan

Karin Erni

Die Gaststube mit den holzigen Tischen und Stühlen ist leerer als für gewöhnlich. «Wir haben sowohl drinnen, als auch auf der Terrasse die Sitzgelegenheiten um die Hälfte reduziert», sagt Parpan. Zwei Meter Abstand zwischen den Tischen – das gehört zum Schutzkonzept, das von den Bergwirten im Alpstein erarbeitet wurde.

Am Eingang und auf dem Serviertresen stehen Pumpfläschchen mit Desinfektionsmittel. Gereinigt werde häufiger als normal, Toiletten, Zimmer, Tische. Auf eigenen Wunsch können die Servicemitarbeiter eine Schutzmaske tragen. Komplizierter sei die Umsetzung der Schutzmassnahmen beim Buffett gewesen. Hinsichtlich der Gemeinschaftsduschen für die Übernachtungsgäste appelliert der Gastgeber an die Eigenverantwortung

Essensangebot direkt aufs Smartphone

Zaubert die Speisekarte direkt aufs Smartphone: ein QR-Code. Janine Bollhalder

Besonders innovativ zeigt sich das Berggasthaus Seealpsee in Sachen Speisekarte: «Ein IT-Unternehmen aus Appenzell hat übers Wochenende eine Funktion entwickelt, die es dem Gast erlaubt, die Speisekarte auf seinem Handy aufzurufen», sagt Daniel Parpan. Es handelt sich um einen QR-Code, den der Gast mit der Handykamera scannen kann und der sogleich die Verbindung zum Speiseangebot macht.

Eine moderne Spielerei, die den Mehraufwand der Karten-Reinigung mindert. Parpan freut sich über die neue Funktion, behält sie aber im Auge: «Nicht jeder hat ein Handy, das fähig ist, mittels des Codes auf die Speisekarte zu schliessen.» Deshalb sei die herkömmliche Speisekarte bei Bedarf immer noch verfügbar.

«Wir nehmen eine grosse Nachfrage wahr»

Trotz der Schutzmassnahmen, die «schon schwierig umzusetzen waren», ist der Gasthausbesitzer nicht angespannt:

«Wir freuen uns, dass es jetzt losgehen kann.»

Das Berggasthaus Seealpsee bietet seinen Gästen einen Panoramablick über den gleichnamigen See. Janine Bollhalder

Normalerweise werde im April eröffnet, die ersten schönen Frühlingstage bringen besonders viele Gäste. Diese sind aufgrund der Coronakrise nun aber ausgefallen. «Wir haben nichts machen können», sagt Parpan. Dem Berggasthaus war es verboten, einen Take-away Service anzubieten. So sollte verhindert werden, dass sich Menschenansammlungen bilden.

Dafür haben die ausserordentlich geschlossenen Tage den Bergasthausbesitzern die Möglichkeit gegeben, die neuen Teammitglieder ausführlich einzuarbeiten. «Die Mitarbeiter sind teils branchenfremd, sie sind nur für die Saison hier», sagt Parpan. 15 sind es an der Zahl, die in diesem Jahr die wanderfreudigen Gäste empfangen. Die Saison dauere meist bis im November, dann steige die Lawinengefahr an.

Die Kühe sind entspannt. Auf die Coronamassnahmen wird unterwegs hingewiesen. Wanderer werden unterwegs darauf hingewiesen, ihren Abfall nicht liegen zu lassen.

Die nächsten Tage sollen Schnee bringen. «Wir sind wettererprobt», sagt Parpan locker. Klimatische Kapriolen sind für ihn und sein Team nichts Spezielles. Die Coronasituation hingegen sei schon ein Aussnahmezustand. Ob nun, nach der Lockdown-Zeit, ein enormer Gäste-Ansturm zu erwarten sei? Daniel Parpan bestätigt:



«Wir nehmen eine grosse Nachfrage wahr.»

Eine Vermutung, wie sich die Gäste weiterhin verhalten werden, lässt sich der Gastgeber allerdings nicht entlocken. Falls es aber einen grossen Andrang auf das Restaurant geben werde, habe Parpan die Idee eines Take-aways im Hinterkopf. Das wäre zu diesem Zeitpunkt erlaubt.

Freiwillige sorgen für Ordnung

Vor «Littering» – ein Wort, das Daniel Parpan nicht mag – fürchtet sich der 49-Jährige nicht. «Das ist nicht so ein grosses Problem», sagt er. Natürlich gäbe es Gäste, welche nach dem Picknick ihren Abfall nicht wieder mitnehmen. Eine kleine Gruppe Freiwilliger sorgt für Ordnung rund um den Seealpsee. Dazu gehören die Teams der Berggasthäuser Seealpsee und Forelle, dem Bezirk Schwende sowie die lokalen Bauern.

Man muss sie im Gebüsch fast suchen: eine Red Bull-Dose. Littering ist aber kein grosses Problem im Gebiet des Seealpsees.

Janine Bollhalder

Abfalleimer unterwegs gibt es nicht mehr – gemäss Parpan ist das Absicht: «Alles Mögliche wurde entsorgt – sogar Einweggrills.» Der Gastgeber fügt an:

«Wir wünschen uns, dass die Gäste das wieder mitnehmen, was sie von Zuhause den Weg hier hinauf mitgenommen haben.»