Nesa Schiller hat im OL die nationale Spitze erreicht

Talent aus Speicher Beim Laufen den Kopf brauchen: Nesa Schiller hat im Orientierungslauf in kurzer Zeit die nationale Spitze erreicht Nesa Schiller aus Speicher gilt als grosses OL-Talent. Die 14-Jährige betreibt den Sport erst seit 2019, hat aber bereits mehrere Medaillen an nationalen Wettkämpfen geholt. In diesem Jahr wurde sie erstmals Schweizer Meisterin. Lukas Pfiffner Jetzt kommentieren 26.11.2021, 05.00 Uhr

Nesa Schiller unterwegs auf dem Orientierungslauf in Welsikon vom Juni.

Kontakt mit Orientierungsläuferinnen und -läufern hatte sie früh. Trainerin Isabelle Hellmüller übte mit Jugendlichen der Sportlerschule in ihrem Wohnquartier in Speicher. Die 2. Primarklasse besuchte Nesa Schiller damals. Sie interessierte sich zwar für den Posten an der Laterne in der Nachbarschaft, ihre eigene sportliche Beschäftigung lag aber in der Leichtathletik bei der LA Speicher und im Alpin-Skifahren beim SC Bühler.

Unterdessen ist Nesa OL-Schweizer-Meisterin, 14 Jahre alt und besucht die 3. Klasse der Kantonsschule Trogen, Fachrichtung Mathematik. Sie sagt:

«Skifahren gehe ich manchmal noch an einem Wochenende zum Ausgleich.»

Und die Leichtathletik? Die betreibe sie nicht mehr. «Im 1000-m-Lauf war ich wohl nicht ganz schlecht. Aber man musste immer voll rennen – und mir fehlte dann, auch etwas mit dem Kopf zu machen.»

Der Orientierungslauf sei also genau das, was sie als Herausforderung, aber auch als Reiz erlebe. «Man nimmt einmal Tempo heraus, um die Landschaft oder die Karte zu studieren.» Stehen bleiben würden meist nur Anfänger, wie er einer sei, ergänzt Vater Thomas.

Schon rasch erfolgreich

Den Ausschlag, sich konkret dem OL zuzuwenden, gab ihr Götti. Er nahm sie an Orientierungsläufe in der Region Ostschweiz mit. «Wir machten an einem Familienlauf mit. Der hat mir so gut gefallen, dass ich mich für einen Einsteigerkurs in der OLGSGA angemeldet habe.» Das Kürzel steht für Orientierungslauf-Gruppe St.Gallen/Appenzell.

Ernsthaft betreibt sie die Sportart seit 2019. Schon im ersten Jahr sicherte sie sich an den Schweizer Meisterschaften im Team-OL Bronze, im Jahr darauf Silber über die Mitteldistanz, 2021 holte sie den Gesamtsieg an den internationalen Wettkämpfen in Arosa und eben im September ihr erstes SM-Gold: Über die Langdistanz (3,3 km) setzte sie sich in Marbach über 14 Posten gegen 43 Kontrahentinnen der Kategorie D14 durch und gewann mit 44 Sekunden Vorsprung auf die Zweitplatzierte den Titel. Über die Mitteldistanz (2,4 km, 10 Posten) holte Nesa Schiller mit 13 Sekunden Rückstand Silber.

Die OL-Saison dauert in der Regel von März bis November. Im Winter finden kaum herkömmliche Wettkämpfe statt, abgesehen von einem Stadt-OL in der Region Zürich. «Wir laufen aber übungshalber auch im Schnee, da geht es vor allem um die Technik. Es werden zudem Ski-Orientierungsläufe durchgeführt.» Das sei die Randsportart unter den Randsportarten; vielleicht probiere sie es auch einmal aus, sagt Nesa. Sie hofft, sich im nächsten oder übernächsten Jahr für die EYOC zu qualifizieren: Dies sind die OL-Jugend-Europameisterschaften. Im vergangenen Frühling hat sie diesbezügliche Testläufe absolviert und recht gut abgeschnitten. «Aber für eine Teilnahme war ich noch zu jung.»

Keine Strecke vergebens laufen

Die richtige Orientierung ist ihr auch im Privaten wichtig. Auf dem Handy hat sie die App des Bundesamtes für Landestopografie installiert. Sie wolle jeweils wissen, wo sie sei. «Eine Strecke vergebens zu laufen, ist nicht meine Sache.» Da könne es schon einmal vorkommen, dass sie sich auf der Schulreise bei der Lehrperson melde… Sie lacht, als sie dies erzählt, und zeigt in einem kleinen Behälter ihre OL-Ausrüstungsgegenstände. Dazu gehört eine Trillerpfeife. «Die hat man bei Läufen in alpinem Gebiet dabei – für Notfälle, damit man im Nebel oder in felsiger Gegend auf sich aufmerksam machen kann.»

Nesa Schiller trainiert in drei Organisationen. Klubtrainings mit der OLGSGA werden ergänzt durch Lauftrainings und Wo­chenend-Zusammenzüge mit dem Kader des nordostschweizerischen Verbandes. Zudem absolviert sie als Angehörige der Sportlerschule Appenzellerland Krafttrainings, Polysport-Einheiten sowie Kartentrainings – mit Isabelle Hellmüller. Nesa Schiller ist nun nicht mehr wie einige Jahre zuvor stille Beobachterin, sondern aufmerksame und motivierte Teilnehmerin.