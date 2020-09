«Bei uns müssen die Pflegedienstleiter auch mal zu den Bewohnern ans Bett»: Wie aus dem Altersheim Boden in Trogen ein Pflegeheim wird In Trogen erfüllt das Wohn- und Pflegeheim nun die Anforderungen, um die höchste Pflegestufe anbieten zu können. Das Heim Boden definiert sich somit neu. Die Geschäftsführung schaut derweil bereits in die Zukunft und träumt von einer Besucher-Cafeteria. Astrid Zysset 22.09.2020, 05.00 Uhr

Simone Thoma, Gemeinderätin Trogen, Yvonne Greutmann, Geschäftsführerin, und Claudia Fichtner, Präsidentin der Betriebskommission. Bild: Astrid Zysset

Das Altersheim Boden in Trogen wird zum Wohn- und Pflegeheim. «Es ist ein langer Prozess, der hinter uns liegt», sagt Claudia Fichtner, Präsidentin der Betriebskommission. «Aber jetzt haben wir es geschafft.» Seit Anfang des Jahres kann das Boden, welches von den Gemeinden Trogen und Speicher gemeinsam betrieben wird, eine Pflegegarantie bieten. Der Leistungsauftrag erstreckt sich neu bis zur Pflegestufe zwölf. Vorgängig konnten Bewohnerinnen und Bewohner nur bis zur Stufe sieben betreut werden. Das hatte zur Konsequenz, dass Menschen, die plötzlich mehr Pflegebedarf benötigten, in ein Pflegeheim verlegt werden mussten. Fichtner sagt:

«Jetzt können all unsere Bewohnerinnen und Bewohner bei uns bleiben, auch wenn es ihnen eines Tages schlechter gehen sollte.»

Kürzlich wurde die neue Leistungserbringung im Rahmen eines kleinen Festes gefeiert. Vertreter der lokalen Behörden stiessen gemeinsam mit den 24 Bewohnerinnen und Bewohnern sowie dem Pflegepersonal auf die neue Ausrichtung an. Zugleich wurde das Logo enthüllt. Der Name «Wohn- und Pflegeheim Boden» ziert ab sofort den Eingangsbereich wie auch die Fassade Richtung Trogen.

Personalbestand wurde aufgestockt

Die grösste Herausforderung zum Erhalt der Pflegegarantie im Boden war die Sicherstellung, dass während 24 Stunden diplomiertes Pflegepersonal im Einsatz ist. Bauliche Anpassungen brauchte das um 1920 erstellte Haus keine. «Die Gänge waren ausreichend breit, um sie mit modernen Pflegebetten passieren zu können, und auch über einen Bettenlift verfügten wir bereits», so Geschäftsführerin Yvonne Greutmann.

Bauliche Anpassungen brauchte das um 1920 erstellte Haus keine, um die höchste Pflegestufe einführen zu können. Bild: APZ

Die Umstellung vom Nachtdienst zur -wache wurde bereits vor Jahren in die Wege geleitet. War einst ein Assistenzdienst im Einsatz, welcher zwischendurch auch etwas schlafen durfte und erst im Notfall aktiv wurde, arbeiten die Pflegekräfte mittlerweile die Nacht durch.

Neue Pflegedienstleiterin inklusive Stellvertreterin

Im Pflegeheim Boden wurde ein neues Kader eingesetzt. Nebst einer neuen Leitung in der Hauswirtschaft respektive «einem frischen Wind» in der Küche, so Fichtner, wurde eine neue Pflegedienstleiterin inklusive Stellvertreterin eingestellt. Die Lohnkosten sind dementsprechend gestiegen. Bislang wurde im Boden kostendeckend gewirtschaftet, die Defizitgarantien der beiden Gemeinden wurde kaum je beansprucht. Das könnte sich nun vorübergehend ändern.

Greutmann geht jedoch davon aus, dass, sobald sich das «Boden» als Pflegeheim etabliert hat und vermehrt Menschen mit einem höheren Pflegegrad aufgenommen werden, die Einnahmen auch wieder steigen werden. Zunehmend kommen nun Bewohner, die sich in höheren Pflegestufen befinden. Greutmann sagt:

«Aufgrund von Corona haben viele ältere Menschen mit einem Übertritt ins Heim noch zugewartet. Das sollte sich in naher Zukunft aber wieder normalisieren.»

Ein kleines, familiäres Pflegeheim

Das Altersheim Boden befindet sich oberhalb des Dorfes Trogen – mitten im Grünen. 25 Plätze bietet das Haus, 24 sind derzeit belegt. 25 Mitarbeitende respektive 18 Vollzeitstellen sind besetzt, um den Bedürfnissen der Bewohnerinnen und Bewohner gerecht zu werden.

Im Vergleich mit anderen Gemeinden ist das Boden ein eher kleines Heim. Doch das mache genau den Charme aus, so Greutmann. «Bei uns steht die Geselligkeit, das Familiäre im Vordergrund.» Auf der Suche nach der neuen Pflegedienstleitung sollte das genau jedoch zur Herausforderung werden. Greutmann sagt:

«Bei uns können sich die Pflegedienstleiter nicht nur auf das Administrative beschränken. Bei uns müssen sie auch mal zu den Bewohnerinnen und Bewohnern ans Bett.»

Viele Bewerber hätte das abgeschreckt und die Suche nach dem neuen Kader gestaltete sich langwierig. Doch Greutmann zeigt sich mit der heutigen Lösung hochzufrieden: «Die neue Leitung freut sich richtiggehend darauf, die Abläufe mitgestalten zu können. So etwas ist in einem kleinen Haus halt noch möglich.»

Nebst dem Personalausbau hat die Betriebskommission in den letzten Monaten auch in die EDV-Anlagen investiert. Allfällige bauliche Anpassungen werden nach und nach umgesetzt. Claudia Fichtner ergänzt:

«So träumen wir von einer Besucher-Cafeteria und einer Öffnung des Eingangsbereichs.»

Appenzell Ausserrhoden folgt dem nationalen Trend

27 Alters- und Pflegeheime gibt es in Appenzell Ausserrhoden, welche insgesamt 1096 Plätze anbieten. Der Kanton geht davon aus, dass diese Anzahl den Bedarf bis zum Jahr 2035 decken könnte. Die entscheidende Frage dabei ist: Treten ältere Menschen, die nicht oder wenig pflegebedürftig sind respektive Pflegestufe 0 bis 3 erfüllen, künftig noch in Alters- und Pflegeheime ein?

Ist dies der Fall, braucht es gemäss einer Berechnung des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums in 15 Jahren gemessen am Bevölkerungswachstum rund 1300 verfügbare Plätze. Bleiben diese Menschen vollumfänglich in den eigenen vier Wänden, würden nur noch rund 840 Pflegeplätze benötigt. Der Kanton hat sich in seiner Pflegeheimplanung 2017 auf einen Mittelwert festgelegt und will 1100 Plätze bis 2035 zur Verfügung stellen.

Andreas Tinner, Leiter des Ausserrhoder Sozialamts Bild: PD

Andreas Tinner, Leiter des Amtes für Soziales, erachtet diese Einschätzung als realitätsnah.

«Wir in Appenzell Ausserrhoden spüren ebenfalls den nationalen Trend, der besagt, dass der Eintritt ins Heim erst bei höherem Pflegebedarf erfolgt.»

Allerdings sei die Entwicklung noch nicht dermassen ausgeprägt wie in anderen Regionen der Schweiz. In Appenzell Ausserrhoden lag 2017 der Anteil der Bewohnerinnen und Bewohner, welche die Pflegestufen 0 bis 3 erfüllen, bei 44,8 Prozent. Im Jahr 2019 sank er auf 38,8 Prozent.

Nachfrage nach anderen Wohnformen steigt

Dem Trend folgend erhalten Spitexdienstleistungen wie auch viele Mischformen – sogenannte intermediäre Strukturen – wie Wohnungen in unmittelbarer Nähe zu einem Pflegeheim, welche die Option bieten, einzelne Leistungen bei Bedarf vom Heim zu beziehen, grossen Zuspruch. Zu Letzterem gehört auch, dass eine Alterswohnung allenfalls zum Pflegezimmer umfunktioniert werden kann. Dieses Konzept wird die Stiftung Altersbetreuung Herisau demnächst in ihrem Neubau Haus Tanneck anbieten.

Gais will bei ihrem Neubau diese Variante ebenfalls verankern. Und auch Tagesstrukturen für Demenzerkrankte werden vermehrt realisiert. «Es ist sinnvoll, das klassische Pflegeheim mit weiteren Dienstleistungen zu erweitern», so Andreas Tinner. Es brauche die gesamte Palette an Wohnformen und Dienstleistungen, um allen Bedürfnissen gerecht zu werden.

Eine kantonale Vorgabe ist das allerdings nicht. Es bleibt den Gemeinden selbst überlassen, wie sie den Bedürfnissen der älteren Bevölkerung begegnen und ihre Alters- und Pflegeheime gestalten wollen. Aufgrund der sich ändernden Wohnbedürfnisse und wirtschaftlicher Überlegungen wurde in den letzten Jahren jedoch vielerorts gebaut.

Kleinstes Pflegeheim im Kanton

Zusätzliche Wohnangebote wurden erstellt, Zimmer mit eigenen Nasszellen und Balkonen ergänzt. Als kleinstes Pflegeheim im Kanton gilt derzeit das Alters- und Pflegeheim Obergaden mit 16 Plätzen in Wald. Durchschnittlich weisen die einzelnen Betriebe in Appenzell Ausserrhoden zwischen 30 und 50 Plätze auf. Obenaus schlagen die Häuser Park und Waldegg in Herisau mit 157 Plätzen. Rund 90 Prozent der Ausserrhoder Pflegeheime sind derzeit zur Leistungserbringung über alle 12 Pflegestufen zugelassen.

Die Pflegeheime Dreilinden und Johannesbad in Herisau und das Seniorenwohnheim Brenden in Lutzenberg sind noch die einzigen Institutionen, welche diesen Standard nicht anbieten können. Ein solcher muss gemäss Auflage des Regierungsrates aber ab dem Jahr 2026 garantiert werden können. Andreas Tinner betont, dass in allen drei Häusern Massnahmen geplant sind. «Wir sind mit all unseren Heimen auf gutem Weg.» (asz)