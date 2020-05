Interview «Bei der Windenergie kann man sogar von Arbeitsverweigerung sprechen»: Der Präsident des Vereins Appenzeller Energie kritisiert die kantonale Energiepolitik Markus Rutsch, Präsident des Vereins Appenzeller Energie, schlägt einen Marshallplan zum Ausbau der erneuerbaren Energien vor. Im Interview äussert er sich kritisch zur Vorlage und verlangt unter anderem höhere Förderbeiträge. Jesko Calderara 14.05.2020, 05.00 Uhr

Nach Ansicht des Vereins Appenzeller Energie braucht es für die Förderung von erneubaren Wärmeerzeugern zinsgünstige Darlehen. Bild: Christian Beutler/Keystone

Die Reaktionen zur Teilrevision des Ausserrhoder Energiegesetzes fielen in der Vernehmlassung unterschiedlich aus. Sowohl Parteien als auch Umweltverbände äusserten teilweise harsche Kritik an der Vorlage. Diese sieht unter anderem Änderungen beim Ersatz von fossilen Heizungen in Altbauten, bei energieeffizienten Gebäudehüllen, bei Haustechnikanlagen sowie bei der erneuerbaren Wärme- und Stromproduktion in Neubauten vor. Dazu geäussert hat sich auch der Verein Appenzeller Energie. Dessen Präsident Markus Rutsch plädiert für die Einführung von Energiedarlehen und verlangt höhere Förderbeiträge.

Der Verein Appenzeller Energie schlägt für Ausserrhoden einen sogenannten Marshallplan Energie vor. Gibt es nicht schon genug Förderprogramme?

Markus Rutsch, Präsident des Vereins Appenzeller Energie. Bild: APZ

Markus Rutsch: Die bestehenden Förderprogramme funktionieren nach dem Prinzip «wer schon hat, dem wird gegeben». Ausserrhoden hat einen grossen Bestand an alten Häusern, die sich im Besitz von Pensionierten befinden. Viele von ihnen können sich energetisch sinnvolle Investitionen, wie etwa den Ersatz einer Ölheizung durch eine teurere Wärmepumpe, aufgrund fehlender finanzieller Mittel kaum leisten. Auch die Aufstockung der Hypothek ist in solchen Fällen nicht mehr möglich.

Wie könnten Energiedarlehen funktionieren?

Das Prinzip wäre gleich wie bei Studiendarlehen. Die Finanzierungen müssten in einem Zeitraum von fünf bis sieben Jahren mit einem festen Zinssatz zurückgezahlt werden.

Welche Summe müsste der Kanton Ihrer Ansicht nach für ein solches Programm in die Hand nehmen?

Wir schlagen zu Beginn einen einstelligen Millionenbetrag vor. Je nach Erfolg könnte dieser später aufgestockt werden.

Von einem Marshallplan würden doch vor allem Hausbesitzer ­profitieren, die Investitionen auch ohne staatliche Hilfe realisieren.

Um solche Mitnahmeeffekte zu verhindern, müsste der Zins dieser Energiedarlehen etwas über demjenigen für fünfjährige Festhypotheken der Raiffeisenbanken liegen.

Mit Ihrem Vorschlag wollen Sie das Gewerbe fördern. Gerade der Ausserrhoder Gewerbeverband hat sich zum Energiegesetz aber eher zurückhaltend geäussert. Sieht die Wirtschaft die Chancen der Energiewende zu wenig?

Das finde ich nicht. Der Gewerbeverband warnt in seiner Eingabe nur, dass zu hohe gesetzliche Anforderungen dazu führen würden, dass Immobilieneigentümer mit eingeschränkten finanziellen Mitteln auf Grund der hohen Folgeauflagen gänzlich auf Sanierungen von Altbauten verzichten könnten. Ich gehe davon aus, dass er unsere Idee eines Marshallplans Energie begrüssen würde.

Wo steht Appenzell Ausserrhoden zurzeit auf dem Weg in eine ­nachhaltige Energiezukunft?

Der Kanton hat wohl ein Energiekonzept 2017–2025 und einen Richtplan. Beide Instrumente sind wegen des Klimawandels und der sich abzeichnenden Stromknappheit aber zu wenig ambitiös. Zum Teil werden sie auch nicht umgesetzt. Bei der Windenergie etwa kann man sogar von Arbeitsverweigerung sprechen.

Das ist ein happiger Vorwurf.

Nehmen wir die im kantonalen Richtplan bezeichneten «Interessengebiete Windenergie» als Beispiel. Dort müsste der Kanton eine umfassende Interessenabwägung vornehmen, um diese definitiv als Windgebiete festzulegen. Nur so entsteht die für die Entwicklung von Windenergieprojekten notwendige Planungssicherheit. Ausserrhoden hat diese Arbeiten aber bis heute noch nicht in Angriff genommen.

Gegen Windenergieprojekte gibt es oft Widerstand, wie sich am­ ­gescheiterten Vorhaben in Oberegg zeigte. Macht es vor diesem Hintergrund Sinn, auf eine solch umstrittene Energiequelle zu setzen?

Das Projekt bei Oberegg ist meiner Ansicht nach nicht gescheitert. Anfang Dezember 2019 hat der Innerrhoder Grosse Rat mit 38 zu 9 Stimmen die Standeskommission beauftragt, für die Nutzung der Windenergie einen «griffigen» Gegenvorschlag auszuarbeiten, bei dem die Versorgungssicherheit höher gewichtet werden soll als der Landschaftsschutz.

Welchen Beitrag kann die ­Windenergie überhaupt zur ­Energieversorgung im Appenzellerland leisten?

Während die Solaranlagen im Sommerhalbjahr am meisten Energie liefern, ist es bei der Windenergie gerade umgekehrt. Aus Gründen der Versorgungssicherheit im Winter ist sie daher notwendig. Wenn Deutschland neben den AKWs auch noch, wie angekündigt, bis 2038 alle Kohlekraftwerke abstellt, werden wir während der Wintermonate nicht mehr einfach Strom importieren können.

Wie beurteilen Sie als Präsident des Vereins Appenzell Energie das teilrevidierte Energiegesetz?

Was die Vorschriften zum Bereich Heizung und zur Erzeugung von Warmwasser betrifft, finden wir den Entwurf gut. Er erlaubt pragmatische Lösungen. Bezüglich Erzeugung von erneuerbarer Energie ist die Teilrevision aber absolut ungenügend. Auch fehlt die Versorgungssicherheit als Ziel.

Welches sind aus Ihrer Sicht die grössten Schwachpunkte der Vorlage?

Wenn die Förderung von erneuerbaren Energien ungenügend ist und die Finanzierung fehlt, wird zu wenig umgesetzt.

In der Vernehmlassung gab es viel Kritik am Gesetzesartikel zur Vorbildfunktion der öffentlichen Hand. Wie könnte der Kanton diese stärker wahrnehmen?

Die Heizungen aller Liegenschaften des Kantons, der Ausserrhoder Gemeinden und der Pensionskasse müssten aus Sicht unseres Vereins endlich auf erneuerbare Energien umgestellt werden.

Dies scheint generell ein Problem zu sein. Gemäss einer Schätzung des Bundesamts für Energie werden zwei Drittel aller Ölheizungen wieder durch eine fossile Heizung ersetzt. Warum ist das so?

Das hängt wohl auch mit den Preisen zusammen. So kostet der Ersatz einer Ölheizung durch eine fossile Heizung ungefähr 15000 Franken. Demgegenüber sind die Investitionen bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe doppelt so hoch. Gar mit 60000 Franken muss man bei einer Erdwärme-Wärmepumpe rechnen. Dazu kommt, dass es für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe keine Förderbeiträge gibt, ausser in Zonen, wo Bohren nicht erlaubt ist.

In Appenzell Ausserrhoden werden 60 Prozent des Energieverbrauchs für Wärme eingesetzt. Was könnte der Gesetzgeber tun, um in diesem Bereich die Umstellung auf erneuerbare Energien zu beschleunigen?

Hilfreich wären höhere Förderbeiträge, die von uns vorgeschlagenen Energiedarlehen und die finanzielle Unterstützung von Luft-Wasser-Wärmepumpen.

Im Vernehmlassungsbeitrag fordern Sie, dass bis 2035 mindestens 40 Prozent des im Appenzellerland verbrauchten Stroms in der Region produziert werden. Ist ein solch starker Ausbau der erneuerbaren Energien realistisch?

Gemäss dem Energiekonzept 2017–2025 könnte in Ausserrhoden auf allen geeigneten Dachflächen mit Photovoltaikanlagen bis zu 60 Prozent des Strombedarfs «geerntet» werden. Aus den drei vorgesehenen Windgebieten kämen nochmals ungefähr 17 bis 20 Prozent dazu. Es ist demnach nur eine Frage des Wollens. Natürlich würde es auch helfen, wenn die SAK, die sich im Besitz der Kantone befindet, für die Rücklieferung von Strom aus Photovoltaikanlagen nicht nur 6.23 Rappen pro Kilowattstunden bezahlen würde. Das Elektrizitätswerk Appenzell beispielsweise vergütet 10 Rp./kWh. Hier könnte Ausserrhoden seinen Einfluss geltend machen.