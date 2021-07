BBZ Herisau: Alle KV-Lernenden haben 2021 die Prüfungen bestanden

BBZ Herisau «Grösstes Glück war, dass Sie ins BBZ zur Schule gehen konnten». Der diesjährige Jahrgang der Kaufleute schliesst mit einer Traumquote ab 63 Lernende traten zu den Schlussprüfungen an. Davon haben 63 bestanden. Das BBZ in Herisau kann sich bei den diesjährigen Abschlüssen über eine Quote von 100 Prozent freuen. Damian Allenspach 08.07.2021, 15.43 Uhr

Abgeschlossen auf «Eidgenössischem Rang». Diese vier Glücklichen dürfen sich über ihre Noten und eine Chilly's Flasche freuen. Bild: Damian Allenspach

Ein «kleiner aber feiner Anlass». So hat der Rektor Hanspeter Schläpfer die Feier beschrieben, welche am Mittwoch über die Bühne ging. Mit einer kleinen zeitlichen Verzögerung konnte Corina Arpagaus, Mitglied der Schulleitung, den Abend starten. Sie zeigte sich erfreut, dass alle, welche die Prüfungen absolviert auch bestanden haben. «100 Prozent ist eine geniale Zahl», verkündet sie stolz.

Auch Rektor Hanspeter Schläpfer hat nur Gutes über seine Absolventinnen und Absolventen zu berichten. Für ihn ist klar, die Lernenden brauchten während dieser Zeit: Talent, Fleiss und Glück. Das eine Fach liegt einem besser als das andere. Die Fächer, die einem nicht liegen, kann man mit Fleiss wieder wett machen. «Und bei der Wahl des Ausbildungsbetriebes und des BBZ als Schule ist auch grosses Glück im Spiel», sagt er und schmunzelt.

Nach der Schulleitung durften auch die Lehrer noch einige Worte verlieren. Erwin Gubser machte den Start, wobei er keine grosse Lust zum Reden verspürte:

«Genug geredet die letzen drei Jahre. Jetzt gibt es eine Übung. Schliessen Sie die Augen, gehen Sie in die Knie und spüren Sie den Boden.»

Lehrperson Nadine Widmer gab eine Geschichte mit dem Titel «Was ist das Leben» zum Besten, in der Tiere aus ihrer Sicht erzählen, was das Leben für sie eigentlich ist. Dabei hat der Adler eine ganz andere Sicht auf die Welt als der Maulwurf. Die Moral: Jedes Leben ist eine einzigartige Geschichte.

Jeannot Müller durfte als nächster seine Gedanken an die Lernenden richten. Er erzählt von einem Projekt, welches er mit einigen Schülern über die Jahre hinweg verfolgt hat. Zwei Niederländer wollen zu Fuss nach Tibet in eineinhalb Jahren. Unterwegs merkten Sie aber, dass die Zeit sie stresst, deswegen änderten sie ihren Plan, was vollkommen in Ordnung sei. «Man darf seine Ziele auf dem Weg ändern», ist er sich sicher. Sein letztes Wort ist auf Französisch mit entsprechender Handbewegung: «Santé».

Voll in Bewegung: Klassenlehrer Thomas Lutz gibt beim Fotografieren alles. Bild: Damian Allenspach

Nach der Diplomübergabe durfte bei Klassenlehrer Thomas Lutz noch für ein Abschlussfoto vor verschiedenfarbigen Hintergründen posiert werden. Mit der Übergabe endete der offizielle Teil der Feier. Vor dem Eingang warteten nämlich bereits diverse Apéro-Häppchen darauf, probiert zu werden.