BBZ Herisau Eine kreative Fleissarbeit: Angehende Forstwarte präsentieren ihre Herbarien an vier Abenden im BBZ Herisau als Vernissage Durch die Coronapandemie kann die Präsentation der Herbarien nicht im gewohnten Rahmen stattfinden. Um die vielseitigen Arbeiten der Lehrlinge trotzdem für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen, veranstaltet das BBZ Herisau an vier Abenden im März und April eine Vernissage. Lilli Schreiber Aktualisiert 26.03.2021, 17.25 Uhr

Die Schüler des BBZ gestalteten ihre Herbarien auf ganz individuelle Weise. Insgesamt müssen mindestens 120 Pflanzenteile fürs Herbarium gesammelt werden. Bild: Lilli Schreiber

Trotz der gegenwärtigen Situation ist die jährliche Vernissage der Herbarien am BBZ Herisau an diesem Abend, 25. März, gut besucht. Wegen Corona finden die Präsentationen der Schüler nicht im gewohnten Rahmen statt, sondern verteilt auf vier Abende unter der Woche mit kleineren Besuchergruppen. Drei der Lernenden sind auch anwesend, um über ihre Arbeiten Auskunft zu geben.

Unter den Gästen sind Mitarbeiter des Forstbetriebs, Lehrlingsausbildner und Eltern, sowie ein Vertreter des Ausserrhoder Oberforstamts. Die Forstberufsschüler des BBZ Herisau haben während 20 Monaten eine Botanik-Arbeit über die Baum- und Straucharten in ihrem jeweiligen Forstbetrieb erstellt. Der Bewertung zufolge können sich die Herbarien wirklich sehen lassen. Das Notenspektrum liegt zwischen 5,5 und 6, wobei einige der Arbeiten auch die Anforderungen für die Maximalnote übertreffen, sagt Gerhard Ziegler, Lehrperson und Leiter des Fachbereiches Forstberufe.

Kreativität wird belohnt

Die Vorgaben für das Herbarium sind von der Schule bewusst offen gehalten. «Wir haben in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass die Schüler kreativer sind, wenn man den Auftrag freier gestaltet», sagt Ziegler. Die Herbarien werden nun schon das 26. Jahr in Folge in Form einer Vernissage ausgestellt. «Die Vernissagen stossen sowohl bei den Besuchern als auch bei unseren Lernenden immer auf grossen Anklang», berichtet Ziegler.

Die Ausstellung für die Öffentlichkeit gebe den Schülern eine zusätzliche Motivation, sich bei der Gestaltung ihrer Arbeiten besonders Mühe zu geben. Auch wenn die Note sich zum grössten Teil auf die inhaltliche botanische Richtigkeit beschränke, so entscheide im Anschluss daran eine Fachjury über die optische Aufbereitung des Herbariums.

Auch in diesem Jahr dürfen die Besucher als Laienjuroren ihre Stimme per Wahlzettel für jenes Herbarium abgeben, das ihnen optisch am besten gefällt. Nach Auswertung dieser Stimmen wird dem Gewinner mit dem schönsten Herbarium am 8. April ein Preis verliehen. Einer der Sponsoren ist seit der ersten Veranstaltung, die Appenzeller Kantonalbank. Man wolle die Jugendlichen nicht nur für ihre botanisch korrekte Leistung bewerten, sondern auch ihre Kreativität belohnen, sagt Ziegler.

Unterstützung von der Familie

Normalerweise findet am Tag der Ausstellungen ein Kurzvortrag über die Entstehung und den Lerneffekt eines jeden Schülers bei der Erstellung seines Herbariums statt. Der Kurzvortrag fällt dieses Jahr aufgrund von Corona aus. Michel Steger trauert dem Ausbleiben dieses Kurzvortrags allerdings nicht nach.



Michel Steger ist Forstwart im zweiten Lehrjahr bei der Rheintaler Forst AG und Schüler am Berufsbildungszentrum in Herisau. Bild: Lilli Schreiber

Der 17-jährige Forstwart in Ausbildung hat für sein Herbarium einen Baum aus Birkenholz gefertigt, an den er die verlangten drei Teile des jeweiligen Baumes angebracht hat. Alles hat er übersichtlich beschriftet und somit für sein Herbarium auch eine glatte Sechs bekommen. Michel erklärt, dass man fürs Herbarium jeweils fünf obligatorische Nadel- und Blattbäume sammeln müsse, der Rest gestalte sich je nach Angebot der jeweiligen Forstregion individuell. Michel achtete beim Sammeln der einzelnen Teile stets darauf, das Holz und die Zweige bereits gefällter Bäume zu verwenden, um keinen noch lebenden Baum zu beschädigen.

Für seine Arbeit habe Michel seine ganze Familie eingespannt. Die Schwester, eine ausgebildete Malerin, habe den Baum gemalt, die Eltern hier und da mitgeholfen, wenn Michel gerade unter Zeitdruck war. Alles in allem hat Michel durch die Arbeit an seinem Herbarium viel über die heimische Botanik gelernt. Für nachfolgende Lernende empfiehlt Michel den Zeitaufwand fürs Herbarium keinesfalls zu unterschätzen.