Verzögerung bei der Migros Speicher

BAUVORHABEN MIT VERSPÄTUNG Vor einem Jahr hätte die Eröffnung stattfinden sollen: Darum steht die Migros Speicher noch immer nicht Wann die Migros in Speicher eröffnen kann, ist ungewiss. Das Bauvorhaben zieht sich. Die Bauherrschaft sieht die Schuld bei der Gemeinde. Jene aber weist die Vorwürfe von sich. Astrid Zysset 06.07.2021, 12.00 Uhr

So soll die Migros Speicher einmal aussehen. Visualisierung: PD

Es ist ein Vorhaben, das sich schon lange hinzieht: An der Reutenenstrasse in Speicher soll eine Migros entstehen. Bauherr Urs Schläpfer respektive die Eduard Tanner AG reichte Ende 2017 ein entsprechendes Baugesuch ein. Die Eröffnung der Filiale war auf das Frühjahr 2020 geplant gewesen. Aber noch immer sind die Bagger nicht aufgefahren. An der Reutenenstrasse befindet sich nach wie vor der Industriebetrieb Schläpfers. In seinem Büro im Untergeschoss sitzt jener über den Plänen für den Neubau und grämt sich.

«Es dauert alles viel zu lange. Dass ein Bauvorhaben fünf bis sechs Jahre dauert, darf nicht der Regelfall sein.»

Das Bauprojekt sieht vor, im Erdgeschoss eine 430 Quadratmeter grosse Migros-Filiale zu erstellen. In diese investiert die Migros Ostschweiz rund 1,7 Millionen Franken. In den Obergeschossen sind 24 Mietwohnungen geplant. Die Industriehalle Schläpfers, in welcher seine Blattsticherweberei wie auch die Parkitect AG untergebracht sind, würde hierfür abgerissen. Schläpfer selbst ist der Meinung, dass das Projekt ein «Beitrag an die Attraktivität Speichers» sei.

Eine Sammeleinsprache ging ein

Doch den Anwohnern ist das Vorhaben ein Dorn im Auge. Eine Sammeleinsprache von elf Nachbarn ging ein. Gemäss dem Bauherrn betrafen 80 Prozent der Beanstandungen den befürchteten Mehrverkehr, 20 Prozent waren baurechtliche Mängel. Die erste offizielle Einspracheverhandlung fand am 27. April 2021 statt – Dreieinviertel Jahre später. Grund für die Verzögerung: Das Bauprojekt wurde sistiert. Die Reutenenstrasse, welche direkt vor der neuen Migros-Filiale vorbeiführt, soll saniert werden. Ein entsprechendes Projekt lag im November 2018 vor.

Schläpfer wurde geraten, mit seinem Bauvorhaben zuzuwarten, da die Einsprachen zum Migros-Bauprojekt grösstenteils die Strasse betreffen. Im Januar dieses Jahres wurde das Strassenprojekt schliesslich öffentlich aufgelegt. 2,5 Jahre, nachdem das Projekt ausgearbeitet wurde. Ob dieser Langwierigkeit stört sich Schläpfer. «Es geht alles viel zu lange», sagt er.

«Das Migros-Bauvorhaben liegt seit Ende 2017 vor. Weder konnten wir bauen, noch hätten wir aufgrund der Einsprachen zumindest mal die Rekursebene erreicht. Nichts von alledem ist geschehen.»

Er macht der Gemeinde Vorwürfe, sie würde nicht vorwärtsmachen. Denn gemäss Schläpfer hätte sie 2003, als der Kanton die Reutenenstrasse an die Gemeinde übertrug, die Auflage erhalten, sie zu sanieren. Und das sei ja schon 18 Jahre her.

Es gehe nicht immer so schnell, wie gewünscht

Paul König ist Gemeindepräsident von Speicher. Bild: PD

Gemeindepräsident Paul König weist den Vorwurf, dass die Gemeinde das Bauvorhaben verzögere, von sich. Aufgrund der Verhandlungen mit den Anstössern über Bodenabtretungen und Gesprächen mit dem Kanton, ob die Führung des Trottoirs durch die Landwirtschaftszone bewilligungsfähig sei, hätte sich das Projekt hingezogen. «Eine Vorlaufzeit von zwei bis drei Jahren für ein Strassenprojekt in dieser Grössenordnung ist normal», so König. Es gehe eben nicht immer so schnell, wie gewünscht.

Der Gemeindepräsident macht einen Vergleich mit der Sanierung der Kohlhalde, bei welcher ähnliche Zeithorizonte vonnöten seien. Und eine Auflage des Kantons aus dem Jahr 2003, dass die Strasse saniert werden muss, habe es nie gegeben. Nur eine Empfehlung. Auch heute weise die Reutenenstrasse keinen dringenden Sanierungsbedarf aus. Aufgrund der zusätzlichen Mietwohnungen, welche in Schläpfers Projekt enthalten sind, taxierte der Kanton die Strasse jedoch gemäss König nicht als ausreichend erschlossen. «Wir nehmen das gleich als Anlass, die Strasse auch noch sicherer zu machen.»

Migros hat Vertrag verlängert

Trotz aller Verzögerungen: Schläpfer wie auch die Migros halten am Projekt fest. Wie Migros-Mediensprecherin Silke Seichter bestätigt, wurde der Vertrag mit der Bauherrschaft erst kürzlich um zwei Jahre verlängert. Ist die Geduld seitens Migros noch nicht erschöpft? «Nein, das ist sie nicht. Speicher ist mit seiner wachsenden Bevölkerung ein Standort mit Zukunftspotenzial. Unser Ziel ist es weiterhin, eine gute Lösung zu finden, sodass wir für die ‹Migros-Kinder› in Speicher einen Supermarkt realisieren können», so Seichter.

Doch wann geht es nun weiter? Beim Strassenbauprojekt sind gemäss König vier Einsprachen eingegangen. Die Verhandlungen finden Mitte August statt, sodass an der Oktobersitzung des Gemeinderates die Ergebnisse jener Verhandlungen abschliessend beurteilt werden können. Der Entscheid wird anschliessend den Einsprechern mitgeteilt. Einen Monat hätten diese Zeit, Rekurs zu ergreifen.

«Im Oktober wissen wir also, ob wir mit der Sanierung beginnen können.» Und wann kommt die Migros? Schläpfer äussert sich optimistisch: Er rechnet mit einem Baubeginn im kommenden Jahr. Die Eröffnung der Migros-Filiale wäre dann wohl 2024. «Das wäre die beste Variante», sagt der Bauherr. «Wenn die Einsprachen weitergezogen werden, sieht es aber wieder anders aus.»