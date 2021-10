Baustellen Verzögerte Bauprojekte und Vorbereitungen auf den neuen Kreisel – wieso in Herisau aktuell so viel gebaut wird Das Bauvorkommen auf Herisauer Strassen ist derzeit überdurchschnittlich hoch. Diese Baustellen werden, wo immer möglich, so abgestimmt, dass die Durchlässigkeit für den Verkehr gewährleistet ist. Ramona Koller Jetzt kommentieren 21.10.2021, 05.00 Uhr

Guido Lüchinger, Gemeindeingenieur Herisau. Bild: PD

Zahlreiche Bagger, Lader und Raupen sieht und sah man in den vergangenen Monaten auf Herisauer Strassen. Die vermehrte Bautätigkeit ist kein Zufall, zumindest nicht nur, erklärt Guido Lüchinger, Gemeindeingenieur und Abteilungsleiter Tiefbau der Gemeinde Herisau. Zum einen seien da die Baustellen, die im Rahmen der Vorbereitung auf das grosse Bauvorhaben am Bahnhof abgeschlossen werden müssen.

Voraussichtlich im März 2022 wird der Kanton mit dem Bau des Knotens Bahnhofstrasse/Güterstrasse beginnen. «Für die Bauarbeiten müssen zwei hochfrequentierte Strassen gesperrt werden. Die anderen Strassen müssen derweil möglichst offen bleiben», erklärt Lüchinger. Auf der Güterstrasse bei der Bahnhofeinfahrt aus Richtung Winkeln wird aktuell die Starkstromleitung der Axpo umgelegt. Auch dies geschieht im Hinblick auf das Bauvorhaben Verkehrsknoten. Die Durchfahrt durch das Bahnhofareal ist deshalb erschwert.

Die Durchfahrt durch das Bahnhofsgelände ist wegen der Baustelle an der Güterstrasse erschwert. Bild: rak

Eine weitere wichtige Strasse, die während der Bauarbeiten am Verkehrsknoten offen bleiben muss, ist die Poststrasse. In den vergangenen Monaten wurden hier Kanalisationsarbeiten verrichtet und der Verkehr wird einspurig geführt. Seit Beginn des Monats ist ausserdem die Schmiedgasse, ebenfalls wegen Kanalisationsarbeiten, gesperrt. «Wann immer möglich planen wir so, dass die Durchlässigkeit, wenn auch mit Einschränkungen und Umwegen, gewährleistet ist», erklärt Lüchinger. Dasselbe gilt für die Kasernenstrasse, wo im November eine Bushaltestelle umgebaut wird und es deshalb zu Verkehrseinschränkungen kommen wird.

Die Schmiedgasse ist derzeit gesperrt. Bild: rak

Anders sieht es bei der Anpassung des Vorplatzes der Post und der Bus- und Postautohaltestelle aus. «Es ist ein grosses Anliegen, dass sich die Situation vor der Post sicherheitstechnisch schnellstmöglich verbessert», erklärt der Gemeindeingenieur. Die beiden Projekte, Poststrasse und Postplatz, seien vorgezogen worden. Der Postplatz zum einen aus den erwähnten sicherheitstechnischen Gründen und zum anderen, weil die Haltestelle bis 2023 den Anforderungen des neuen Behindertengleichstellungsgesetzes entsprechen muss.

Bei der Poststrasse handelt es sich um eine Kantonsstrasse, weshalb der Kanton für das Bauprojekt zuständig ist. Die Kanalisation hingegen musste in diesem Jahr noch verlegt werden, damit das geplante private Bauprojekt Sandbüel, das in den nächsten Monaten zur Auflage kommen soll, nicht unnötig blockiert wird. Lüchinger erklärt:

«Hätten wir die Bauprojekte jetzt nicht umgesetzt, hätten sie um zwei Jahre verschoben werden müssen.»

Die Baustelle vor der Post wurde aus sicherheitsrelevanten Gründen vorgezogen. Bild: rak

Verzögerungen wiederum sind der Grund, weshalb aktuell rund um die Migros, zeitgleich mit den Vorbereitungsprojekten für den Verkehrsknoten, viel gebaut wird. Der Baustart wurde aufgrund von diversen Einsprachen verzögert. «Mit solchen Verzögerungen müssen wir leider rechnen», erklärt Lüchinger. Der Verkehr auf der Oberdorfstrasse Höhe Migros-Neubau wird bis im Frühling im Einbahnverkehr geführt.

Die Gossauerstrasse vom Coop bis Höhe Grub bleibt hingegen bis Anfang Dezember gesperrt. Grund ist die zweite Etappe der Pflästerung. Dieses Projekt wurde aufgrund von Einsprachen mit drei Jahren Verspätung im Jahr 2020 begonnen. «Die Strasse war sehr baufällig. Wir mussten die Realisierung deshalb sofort in Angriff nehmen, als wir grünes Licht erhielten», erklärt Lüchinger.

Auf der Oberdorfstrasse hinter der Migros gilt derzeit Einbahnverkehr. Bild: rak

Weitere Baustellen, wie jene an der Sonnenbergstrasse oder an der Tobelackerstrasse wurden nötig, da Strassen saniert werden müssen, wenn sie Mängel aufweisen oder nicht mehr den heutigen Anforderungen entsprechen. Selbiges gilt auch für die Eggstrasse und die Sturzeneggstrasse, welche kommendes Jahr saniert beziehungsweise ausgebaut werden sollen. «Die Wahrnehmung von Bauprojekten auf Gemeindegebiet wird auch in den kommenden Jahren hoch bleiben. Nicht nur wegen des Bahnhofs und der Migros», erklärt Lüchinger. Reklamationen wegen der erhöhten Tätigkeit erhalte die Gemeinde nur selten.

«Wir stossen allgemein auf viel Verständnis. Das freut uns natürlich.»

Man hoffe, vor dem Wintereinbruch, respektive bevor der Schnee fällt, alle Bauarbeiten abgeschlossen zu haben. «In milden Wintern kann man theoretisch durchgängig bauen. Sobald der Bodenfrost einsetzt, wird es allerdings schwierig und die Qualität der Arbeit leidet», so der Gemeindeingenieur. Im Normalfall rechne man eine Baupause von Mitte Dezember bis Mitte Februar ein.