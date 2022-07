Hirslanden Klinik am Rosenberg in Heiden mit Bauprojekt

Bauprojekt Weil die Infrastruktur teilweise veraltet ist: Hirslanden Klinik am Rosenberg in Heiden plant Erneuerung der Operationssäle Zwei der vier Operationssäle der Hirslanden-Privatklinikgruppe in Heiden sind in die Jahre gekommen und müssen ersetzt werden. Wann das Vorhaben umgesetzt wird, ist offen. Der interimistische Direktor äussert sich auch zu einem möglichen Interesse am Spital Heiden. Jesko Calderara 15.07.2022, 17.00 Uhr

Die beiden neuen Operationssäle der Hirslanden Klinik in Heiden werden auf der Westseite des Gebäudes, im Bild links, realisiert. Bild: Michel Canonica

Während öffentliche Spitäler in der Region Defizite schreiben und teilweise gar geschlossen werden, hegt die Hirslanden Klinik Am Rosenberg in Heiden Umbaupläne. Sie will am bestehenden Standort zwei Operationssäle erneuern. Grund dafür sind unter anderem die Spitalschliessungen in der Ostschweiz. «Dies habe dazu geführt, dass insbesondere die Notfallstation der Klinik Stephanshorn stärker ausgelastet ist», sagt Rolf Gilgen, interimistischer Direktor der Hirslanden-Kliniken Am Rosenberg und der Klinik Stephanshorn in St.Gallen, die zusammen mit dem Operationszentrum (OPERA) St.Gallen die Versorgungsregion Ostschweiz bilden. Die Privatklinikgruppe befinde sich in der Ostschweiz auf Wachstumskurs.

Am Standort in der Vorderländer Gemeinde gibt es Handlungsbedarf, weil die Infrastruktur teilweise veraltet ist. So sind zwei der vier bisherigen Operationssäle in die Jahre gekommen und nicht mehr für alle Eingriffe geeignet. Sie sollen deshalb durch zwei neue teilersetzt und ergänzt werden, wie Gilgen sagt. Darüber hinaus wird Platz geschaffen für zusätzliche Räumlichkeiten. Die Patienten hätten dadurch mehr Privatsphäre, sagt Gilgen. Zudem würden die Abläufe vereinfacht.

Abläufe werden vereinfacht

Wird das Bauprojekt wie geplant umgesetzt, verfügt die Hirlsanden-Klinik in Heiden künftig über die beiden bestehenden und zwei neue Operationssäle. Letztere werden auf der Westseite realisiert, angrenzend ans bestehende Klinikgebäude. Durch die Neugestaltung des OP-Bereichs werden gemäss Gilgen zudem die Abläufe hinter den Kulissen optimiert. Neue Arbeitsplätze werden durch das Vorhaben keine geschaffen. Die Klinik sei jedoch offen für neue Belegärzte und führt laufend Gespräche mit potenziellen Fachärzten, sagt der interimistische Direktor.

Während der Coronapandemie konnte die Hirslanden Klinik Am Rosenberg ihre Fallzahlen nach eigenen Angaben steigern. Der Umsatz legte sogar um vier Prozent zu. «Erfreulich ist auch der Zuwachs an privatversicherten Patienten», betont Gilgen. Die Klinik blicke seit dem Turnaround, der 2017/18 erfolgte, positiv in die Zukunft. Deshalb wurden kürzlich auch die Privatzimmer renoviert.

Spitalplanung soll abgewartet werden

Wann der Baustart für die neuen Operationssäle erfolgt, steht noch nicht fest. Im Mai ist das Baugesuch öffentlich aufgelegen, Einsprachen sind in dieser Zeit keine eingegangen. Sofern die Baubewilligung erteilt wird, ist diese zwei Jahre lang gültig. «Die Hirslanden-Gruppe möchte die politische Entwicklung bei der geplanten Spitalplanung der Ostschweizer Kantone abwarten», sagt Gilgen. Nach den Sommerferien sollen diesbezüglich erste Ergebnisse bekannt werden.

Abgesehen von der Erweiterung der Operationsmöglichkeiten gibt es Gerüchte, wonach sich die Hirslanden-Gruppe für das Spitalareal Heiden interessiert. «Hirslanden steht möglichen Optionen zur Weiterentwicklung des medizinischen Angebots grundsätzlich offen gegenüber und ist bereit, diese zu prüfen», sagt Gilgen dazu. Bezüglich des Spitalstandorts Heiden gebe es aktuell ausser der bereits kommunizierten Eröffnung eines Impfzentrums indessen keine konkreten Projekte.