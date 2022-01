Bauprojekt Grünes Licht für Arealentwicklung Bahnhof Urnäsch: Gemeinderat stellt Kredit von 60'000 Franken zur Verfügung Wie es mit der Arealentwicklung Bahnhof Urnäsch genau weitergehen soll, war lange Zeit unklar. Mit dem Investitionskredit des Gemeinderats soll sich das nun ändern. Die Realisierung der Arealentwicklung wird in mehreren Schritten erfolgen und soll die Umgebung beim Bahnhof attraktiver erscheinen lassen. Felicitas Markoff 28.01.2022, 18.00 Uhr

Der Bahnhof Urnäsch: Der Kiosk ist seit mehreren Jahren geschlossen. Bilder: PD

Das Bahnhofareal in Urnäsch ist seit 2016 immer wieder ein Thema. Denn schon damals wurde über eine Arealentwicklung diskutiert. Das Vorhaben wurde zu diesem Zeitpunkt aber nicht weiterverfolgt. Bei der Erarbeitung des Legislaturprogramms 2020–2023 im November 2019 wurde der Gemeinderat am Tag der Begegnung mit der Bevölkerung erneut mit diesem Thema konfrontiert. Die Rückmeldungen aus der Bevölkerung wurden beim Gemeinderat hinterlegt.

Nach langem Warten soll das Projekt nun in Angriff genommen werden. Der Gemeinderat hat in der Dezember-Sitzung den von der Stimmbevölkerung mit dem Vorschlag 2021 genehmigten Investitionskredit für die Arealentwicklung beim Bahnhof Urnäsch in der Höhe von 60'000 Franken freigegeben. Über die Ziele der Bahnhofarealentwicklung sagt Gemeindepräsident Peter Kürsteiner:

«In Zukunft soll das Bahnhofareal eine Zentrumsfunktion mit entsprechendem Angebot übernehmen.»

Mit diesem Projekt soll das Entwicklungspotenzial über das gesamte Areal aufgezeigt werden.

Gemeindepräsident blickt optimistisch in die Zukunft

In der Zwischenzeit wurden in Urnäsch der Kiosk, die Post und der Polizeiposten geschlossen. Dadurch hat das Bahnhofareal zusätzlich an Attraktivität verloren. «Der Handlungsbedarf für eine ortsbauliche Entwicklung des Bahnhofareals und die damit verbundene Freigabe des erforderlichen Kredits ist zweifellos ausgewiesen», schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung. Peter Kürsteiner ist davon überzeugt, dass zeitgemässe Angebote in entsprechenden Räumlichkeiten eine gute Chance haben werden. Als Beispiel nennt er die Gelateria, welche im letzten Frühjahr eröffnet wurde.

Das Bahnhofareal soll aufgewertet werden.

Was aber auf dem Bahnhofareal in Zukunft genau entstehen könnte, ist derzeit noch offen. Kürsteiner sagt: «Es sind noch keine konkreten Ideen vorhanden. Um zu Ideen zu gelangen, wird die Arealentwicklung angestossen.» Und was wünscht sich eigentlich die Urnäscher Bevölkerung? Der Gemeindepräsident sagt:

«Das Bahnhofareal soll wiederbelebt werden und als Visitenkarte für Urnäsch stehen.»

Peter Kürsteiner, Gemeindepräsident Urnäsch. Bild: PD

Ortsbauliche Studie dient als Grundlage für weiteres Vorgehen

Wie die Gemeinde Urnäsch mitteilt, soll in einem ersten Schritt ein Workshop mit der Unterstützung einer externen fachlichen Begleitung stattfinden. Sie soll dabei helfen, die ortsbaulichen Anforderungen zu diskutieren und festzulegen. Gestützt auf das Ergebnis wird in einem zweiten Schritt eine ortsbauliche Studie erarbeitet, die als Grundlage für eine Zonenplananpassung, einen Masterplan oder einen Sondernutzungsplan dient.

Weil die Arealentwicklung als Visitenkarte von Urnäsch stehen soll, seien erhöhte ortsbauliche Anforderungen notwendig. Der Gemeindepräsident sagt: «Es soll eine Gesamtschau über das gesamte Areal entstehen und die verschiedenen Entwicklungspotenziale aufzeigen.» Die grösste Herausforderung bei der Arealentwicklung sei es, die ortsbaulichen sowie raumplanerischen Anforderungen erfüllen zu können und unter einen Hut zu bringen.

Gesamtüberbauungsprojekt mit Potenzial

Gestützt auf das Raumplanungsgesetzt biete das Bahnhofareal riesiges Potenzial für die geforderte Siedlungsentwicklung gegen innen, wie die Gemeinde Urnäsch mitteilt. Mit angemessenen Verdichtungsmassnahmen können brachliegende Flächen einer passenden Nutzung zugeführt werden.

Das Ziel der Arealentwicklung ist, dass die Grundeigentümer, wie die Appenzeller Bahnen, die Gemeinde Urnäsch und Private, gemeinsam mit den Behörden diesen anspruchsvollen Prozess durchlaufen. Unter der Berücksichtigung des öffentlichen Interesses soll ein zukunftsgerichtetes und genehmigungsfähiges Gesamtüberbauungsprojekt für ein attraktives Bahnhofareal vorliegen. Dieses Projekt soll in mehreren Schritten umgesetzt werden und das Interesse der Investoren wecken.