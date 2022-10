Bauprojekt Erneuerung der Aussenhülle, Ersatz der Gasheizung: Mehrzweckanlage Walzenhausen soll für 7,8 Millionen Franken saniert werden Im November 2023 sollen die Stimmberechtigten über die letzte Etappe der MZA-Erneuerung abstimmen. Noch gibt es offene Fragen zur Bauphase. Jesko Calderara 20.10.2022, 05.00 Uhr

In der dritten Etappe der Sanierung der Mehrzweckanlage Walzenhausen wird unter anderem die Aussenhülle erneuert. Bild: Martina Basista

Die Mehrzweckanlage (MZA) ist in die Jahre gekommen. Aus diesem Grund soll das rund 40-jährige Gebäude in den nächsten Jahren saniert werden. Für die letzte Etappe wurde nun ein Vorprojekt ausgearbeitet, wie die Gemeinde in einer Medienmitteilung schreibt. Es beinhaltet schwerpunktmässig die Erneuerung der gesamten Aussenhülle, soweit notwendig der Gebäudeinnenräume, der Haustechnik, der Schulküche, der Elektro- und Wasserleitungen, den Ersatz der Gasheizung durch fossilfreie Energieträger, die Realisierung einer Fotovoltaikanlage, den teilweisen Ersatz von Mobilien und die Gesamtsanierung der Turnhalle.

Bereits 2013 hat die Gemeinde für das MZA einen Zustandsbericht und ein Sanierungskonzept erarbeitet. In den Jahren 2014 bis 2016 erfolgten die beiden ersten Sanierungsetappen mit Investitionen von rund vier Millionen Franken. Dabei wurden insbesondere der Foyerbereich der Turnhalle, die Bibliothek, die Liftanlage, die Gastroküche, die Erstellung der Galerie beziehungsweise des Verbindungsganges oberhalb des Foyers, die Erdbebenertüchtigung, die WC-Anlagen und Massnahmen im Bereich Brandschutz und Energie umgesetzt.

Neuer Lernraum geplant

Einhergehend mit der Sanierung und den Eingriffen in nahezu allen Räumen ergibt sich die Möglichkeit, die Schulräume zu optimieren. Das Dach der Schulküche ragt bis zum Boden. Gegen Norden und Süden gehe dadurch sehr viel Raumfläche verloren, gibt die Gemeinde zu bedenken. Die Aussenhülle inklusive Dach wird im Rahmen der Sanierung erneuert. Durch eine Verkürzung des Daches um rund 1,5 Meter entsteht ein vollwertiger Raum mit 155 und einer Galerie von ungefähr 80 Quadratmetern. Dieser soll in Zukunft den Lernraum der Oberstufe beheimaten.

Mit dem Singsaal verfügt die MZA über einen Raum von rund 100 Quadratmetern, welcher seit vielen Jahren stark unternutzt ist. Ein Blick in die Belegungspläne der letzten Jahre zeigt lediglich vereinzelte Nutzungen durch Vereine und Gruppierungen, heisst es in der Mitteilung. Für diese Aktivitäten, insbesondere auch für die öffentlichen Orientierungsversammlungen der Gemeinde, bieten sich die Bühne der MZA, das Vereinslokal oder weitere Räumlichkeiten der Schule als adäquaten Ersatz an. Der Gemeinderat schlägt vor, die Schulküche nicht nur zu erneuern, sondern auch in den heutigen Singsaal zu verlegen.

Abstimmung im November 2023

Der Gemeinderat hat unterdessen die Schlussrechnung des Architekturbüros Gisel + Partner AG für das Vorprojekt genehmigt. Sie beläuft sich auf 152’000 Franken und liegt somit rund 18’000 Franken unter der Offerte.

Die Kosten für die letzte Sanierungsetappe schätzt der Gemeinderat auf Basis des Vorprojekts auf rund 7,8 Millionen Franken. Dabei handelt es sich bei rund 90 Prozent um sogenannte gebundene Kosten. Eine Ausgabe gilt als gebunden, wenn die Behörden hinsichtlich ihrer Notwendigkeit, ihres Umfanges und ihres Zeitpunktes keine erhebliche Handlungsfreiheit haben. Dies gilt insbesondere für Sanierungen und zeitgemässe wie auch energetische Erneuerungen, welche der Erhaltung und dem Unterhalt eines Werkes dienen.

Turnhalle muss geschlossen werden

Nach erfolgter Vergabe der Architekturleistungen erfolgt bis Frühsommer 2023 die Ausarbeitung des Bauprojekts. Für November 2023 ist analog der ersten beiden Sanierungsetappen im Rahmen der Regelungen der Gemeindeordnung eine entsprechende Abstimmung vorgesehen. Falls diese positiv ausgeht, ist der Baustart der MAZ-Sanierung auf Juni 2024 vorgesehen. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Ende 2026 an.

Während der gesamten Bauphase muss gemäss Mitteilung mit Einschränkungen gerechnet werden. Aufgrund der umfangreichen Arbeiten sei es unumgänglich, gewisse Teilschliessungen vorzunehmen. Diese sind jeweils abhängig von den einzelnen Arbeiten und der Raumnutzung. Die Gemeinde wird nach eigenen Angaben bemüht sein, dieses Zeitfenster möglichst klein zu halten. Bereits heute steht fest, dass die Turnhalle von ungefähr März bis November 2026 nicht genutzt werden kann. Es ist der Gemeinde nicht möglich, einen umfassenden adäquaten und kostengünstigen provisorischen Turnhallenersatz anzubieten. Alle Nutzenden sind gebeten, sich frühzeitig Gedanken über Alternativen zu machen.