Heimatschutz AR äussert sich kritisch zum Ärztehaus in Gais

Bauprojekt Der Neubau wirkt «wie bestellt und nicht abgeholt»: Heimatschutz Appenzell Ausserrhoden äussert sich kritisch zum geplanten Ärztehaus in Gais Beim Bahnhof in Gais soll ein Neubau für die Alpstein Clinik entstehen. Der Heimatschutz Appenzell Ausserrhoden findet den geplanten Baukörper jedoch zu massig. Die Bauherrin, die Arbaga AG, weist die Kritik zurück. Astrid Zysset 26.07.2022, 11.59 Uhr

Das geplante Ärztehaus (rot) in Gais käme auf dem Bahnhofsgelände zu stehen. Bild: PD

Das geplante Ärztehaus am Bahnhof in Gais weist eine stattliche Grösse auf. Der Heimatschutz Appenzell Ausserrhoden hat gemäss eigenen Angaben zahlreiche Meldungen von empörten Gaisern erhalten und wurde aufgefordert, er solle sich zum Bauvorhaben äussern. «Es wurde von vielen als zu unverhältnismässig taxiert», sagt Thomas Künzle, Architekt in Gais und Vorstandsmitglied des Ausserrhoder Heimatschutzes. Die Visiere auf dem Bahnhofsgelände umreissen die Grösse des Gebäudes; ein quadratischer Fussabdruck mit 12,5 Meter Gebäudehöhe, darauf ein mit Spitzgauben bestücktes markantes Mansardflachdach mit einer Firsthöhe von 21 Metern.

Das Projekt lag bis Ende Juni auf. Innert Frist gingen bei der Gemeinde 17 Einsprachen ein. Wie Bauverwalter Ueli Fritsche angibt, versuche der Gesuchsteller nun, mit den Einsprechern eine Einigung zu erzielen. Der Heimatschutz selbst hat keine Einsprache eingereicht. Er sei nur ausserhalb der Bauzonen zu einer solchen berechtigt und das geplante Ärztehaus liegt in der Kernzone. Allerdings äusserte er sich in Form eines sogenannten kritischen Hinweises zum Bauprojekt. Und diesem ist zu entnehmen, dass das vorgesehene Volumen des Baukörpers an diesem Ort problematisch sei. Dieses wie auch die Stellung werden vom Heimatschutz kritisiert. «Auf etwas anderes wollen wir gar nicht eingehen, da dies die augenfälligsten Punkte sind und vieles wie die Gebäudehülle und deren Materialisierung gemäss Baugesuch noch nicht definiert sind», so Künzle.

Thomas Künzle, Architekt in Gais und Vorstandsmitglied des Ausserrhoder Heimatschutzes. Bild: PD

Neubau passe nicht in bestehende Struktur

Der Gaiser Architekt macht weiter deutlich, dass seitens des Heimatschutzes Bestrebungen zur Innenverdichtung ausdrücklich begrüsst werden. Man möchte die Eigenart und Schönheit der Dörfer zwar erhalten, unterstütze jedoch auch qualitatives Weiterbauen mit identitätsstiftender Architektur.«Aber innerhalb der gewachsenen Dorfstruktur ist es umso wichtiger, dass bauliche Eingriffe sensibel und umsichtig vorgenommen werden.» Die Appenzeller Dörfer gelten mehrheitlich als Strassendörfer, die Häuser gliedern sich in ähnlicher Form und Grösse «wie eine Perlenkette», so Künzle, der zum Dorfkern führenden Hauptachse entlang. Die Architektur von Grossbauten müssten sich dem charakteristischen Siedlungsbild anpassen. Das geplante Ärztehaus am Bahnhof Gais tue dies nicht, so Künzle. Er zitiert den Artikel 17 des Baureglements der Gemeinde Gais, der besagt, dass erhöhte Gestaltungsanforderungen für Bauten geschichtlich wertvoller Stätten und für solche, die das Orts-, Landschafts- oder Strassenbild prägen, bestehen. Artikel 5 verlangt weiter, dass innerhalb der Kernzone Bauvorhaben mit der Umgebung abgestimmt werden müssen.

Das Bahnhofsgebäude drohe zu verblassen

Als positives und anschauliches Beispiel mit vergleichbaren Gebäudehöhen gelte hier etwa gemäss Künzle der Gaiser Dorfplatz. Die Häuser sind unterschiedlich gross, der dortige neue «Ochsen» – 1796 als Kurhaus gebaut – sei in puncto Gebäudehöhe mit dem Ärztehaus vergleichbar. Nur sei das Gebäude dort nicht störend, da der Baukörper sich harmonisch in das Gesamtbild des Zentrums einfügt. «Die Häuser korrespondieren auf wunderbare Art und Weise miteinander, säumen den Platz und stehlen niemandem die Aussicht oder die Sonne.» Am Bahnhofplatz sei dies anders. Der geplante Neubaus wirke im muldenförmigen Gelände «wie bestellt und nicht abgeholt», so Künzle. Der Massstabssprung zu den umliegenden Gebäuden sei zu gross. Mit einem Gesamtvolumen von 9140 Kubikmetern sei der geplante Bau dreimal grösser als die umliegenden rund zwölf Meter hohen ortstypischen Bürgerhäuser. Auch das bisher markante Bahnhofsgebäude und das nahe gelegene Schulhaus drohe gemäss Heimatschutz neben dem Neubau zu verblassen.

Die Visiere am Bahnhof stehen bereits. Bild: Astrid Zysset

Bauherr weist Kritik von sich

Eine Kritik, die Randolph Koller, Verwaltungsratspräsident der Arbaga AG, entschieden von sich weist. Er hat zusammen mit G&A Architekten AG und mit der Alpstein Clinic die Pläne für den Neubau entworfen. Von einem zu massigen Volumen will er nichts wissen. «Wenn man das Gebäude objektiv betrachtet, ist es nicht zu gross, sondern fügt sich harmonisch in die bestehende Struktur und Landschaft ein», so Koller. Es entspreche zudem den Bauvorschriften, das Baugesuch sei in Absprache mit der Gemeinde und dem Kanton eingereicht worden. Und die direkten Nachbarn hätten sich mit dem Projekt einverstanden gezeigt, so Koller weiter. Die 17 Einsprachen seien vor allem von der Nordseite erfolgt, da die Aussicht auf die Alpsteinkette vom geplanten Ärztehaus tangiert wird.

Dass der Heimatschutz sich kritisch zum Bauprojekt äussert, nimmt der Verwaltungsratspräsident der Arbaga AG mit Bedauern zur Kenntnis. «Das ist kontraproduktiv für die Klinik.» Denn mit dem Neubau würden einst bis zu 90 Arbeitsplätze generiert werden.

Heimatschutz fordert Quartieranalyse

Wie die Ideallösung beim Bahnhof aussehen könnte, müsse ergründet und weiter erarbeitet werden, ergänzt Künzle. Er spricht von einer Quartieranalyse, die man vor Jahren schon verpasst habe zu machen. Mit dieser hätten die ersten neueren Bauten in diesem Baufeld zwischen Langgasse und Bahngeleise aufeinander abgestimmt werden können. So aber bleibe das Gebiet westlich vom Bahnhof ein Stückwerk. «Auch wenn das geplante Ärztehaus sicherlich Qualitäten aufweist, so ist es doch zu massiv für den heterogenen Ort am Bahnhof.» Eine Quartieranalyse dürfte gemäss Künzle helfen, um die bestehenden Mängel im Ortsgefüge zu beheben. So könne beispielsweise der nördlich benachbarte, eingeschossige Garagenbau auch in die Planung miteinbezogen werden.

Mehr gestalterische Freiheit im südlichen Bereich Für das Bahnhofareal Gais ergeben sich in den nächsten Jahren wesentliche Änderungen. Mit dem Bau eines neuen Unterhaltszentrums der Appenzeller Bahnen in Appenzell kann das derzeitige Gebäude, welches sich südlich des geplanten Ärztehauses über dem Bahngeleise befindet, aufgelöst und einer neuen Nutzung zugeführt werden. Im Rahmen des Projektes «Bauen und Wohnen» wurde ein Masterplan zur künftigen Neunutzung entwickelt. Weil dieses Areal isoliert vom dorfbaulich sensiblen Gebiet steht, kann sich hier der Heimatschutz eine kompaktere Bauweise mit höheren Bauten vorstellen; ein Satellitenquartier, wo das verdichtete Weiterbauen im Dorf umgesetzt werden könnte. (pd)