bauprojekt Appenzell soll eine Allmend erhalten: Im Mai entscheiden die Stimmbürger über einen Kredit für die Umgestaltung des Zielplatzes Die Grünfläche beim Ziel in Appenzell diente lange als Spielfeld für den lokalen Fussballverein. Nun soll dort eine Begegnungszone entstehen, welche auch für Veranstaltungen genutzt werden könnte. Die Kosten belaufen sich laut Bezirksrat auf rund eineinhalb Millionen Franken. Claudio Weder 12.01.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

So könnte der Zielplatz in Appenzell ab 2022 aussehen. Visualisierungen: PD/Nipkow Landschaftsarchitektur

Nur das ehemalige Klubhaus des FC Appenzell erinnert noch an Zeiten, in denen auf dem Zielplatz in Appenzell Fussball gespielt wurde. Als im Jahr 2019 die neue Sportanlage Schaies in Betrieb genommen wurde, hat die Rasenfläche in unmittelbarer Nähe zum Dorfzentrum ihre Funktion als Sportplatz verloren. Was mit dem Grundstück, das im Besitz des Bezirks Appenzell ist, geschehen soll, war bis anhin ungewiss. Die Ideen reichten von einem Kongresshaus, einer Tiefgarage bis hin zum Botta-Bad.

Franz Fässler, Bezirkshauptmann Appenzell.

Bild: Benjamin Manser

Nun hat der Bezirksrat erstmals seine Pläne für eine kommende Nutzung vorgestellt: Auf der Fläche soll eine Naherholungszone entstehen.

«Wir wollen den Platz als Freiraum für die gesamte Bevölkerung nutzen», sagt Bezirkshauptmann Franz Fässler.

Der Platz soll unterschiedlich genutzt werden können: So besteht die Möglichkeit, den Platz durch einen Spielplatz, eine Grillstelle, einen kleinen Fitnesspark, einen Steig zur Sitter oder einen Zugang zum Hallenbad aufzuwerten. Ebenso soll der Platz – einer Allmend gleich – auch für grössere Veranstaltungen zur Verfügung stehen. «Als Vorgabe nehmen wir die Zahlen und Masse der Gewerbemesse, da diese an Grösse und Infrastruktur zu den grössten Events im Kanton gehört», sagt Fässler.

Aber nicht nur die Gewerbemesse könnte in Zukunft auf dem Zielplatz stattfinden: «Durch die Umgestaltung werden Möglichkeiten für neue oder grössere Veranstaltungen in Appenzell geschaffen.» Fässler denkt hierbei etwa an Veranstaltungen wie die Chilbi, einen Zirkus oder ein Jodlerfest.



Eröffnung auf Anfang 2022 geplant

Für eine Vorstudie hat der Bezirksrat Appenzell den Zürcher Landschaftsarchitekten Beat Nipkow engagiert. Dieser hat eine erste Skizze erstellt und diese den Anwohnern an einer Information im vergangenen Frühling vorgestellt. «Die Nachbarn haben sich durchweg positiv zum Ansinnen des Bezirksrates geäussert», sagt Fässler. Aktuell befinde man sich am Ende der Planungsphase. Danach soll das definitive Bauprojekt ausgearbeitet und dem Stimmvolk an der Bezirksgemeinde am 2. Mai zur Abstimmung vorgelegt werden.

Die Kosten des Projekts schätzt Fässler auf rund eineinhalb Millionen Franken. «Wird der Kredit angenommen, werden wir unmittelbar nach der Bezirksgemeinde die Baueingabe machen, sodass noch im Frühherbst mit den ersten Arbeiten begonnen werden kann.» Die Eröffnung der neuen Begegnungszone ist auf Anfang 2022 geplant.

Der neue Zielplatz soll der gesamten Bevölkerung zur Verfügung stehen.

Ein weiteres Projekt betrifft das Klubhaus des FC Appenzell, das sich ebenfalls im Besitz des Bezirks Appenzell befindet und seit bald zwei Jahren leer steht. «Eine Bedürfnisabklärung hat ergeben, dass die WC-Anlagen erneuert werden müssen und ein Unterhaltsraum für die Putzleute wie auch eine Zubringerleitung für IT-Anlagen erstellt werden sollen.» Die entstehende IT-Infrastruktur soll das Durchführen von Veranstaltungen auf dem Zielplatz erleichtern. Allfällige weitere Nutzungen werden gemäss Fässler im Bezirksrat diskutiert.

Parkplatz soll erweitert werden

Zudem soll der Parkplatz im Ziel um rund 20 Plätze vergrössert werden. Dabei sollen auch Parkplätze für Elektroautos entstehen. «Die Vergrösserung des Parkplatzes führt unter anderem zu einer Entlastung des Landsgemeindeplatzes wie auch zur Minderung der Diskussion um die Tiefgarage», sagt Fässler. Für die Neugestaltung der Parkplätze muss der gesamte Bereich im Ziel auf ein Niveau angehoben werden. Die nördliche Ausfahrt soll aufgehoben und die Werkleitungen den Bedürfnissen angepasst werden.

Gemäss Fässler könnte der umgestaltete Zielplatz letztlich einen Nutzen für den ganzen Kanton erbringen.

«Eine Naherholungszone mitten im Dorf wirkt sich positiv auf die Attraktivität des Dorfes als Wohnort aus.»

Zudem würden die Veranstaltungen wiederum Besucher in die Region bringen, welche durch ihren Konsum in den nahe liegenden Gasthäusern, Unterkünften und im Detailhandel die Wertschöpfung steigern. Nicht zuletzt wirke sich ein breites, lebhaftes kulturelles Angebot attraktiv auf Zuzüger und bereits im Kanton wohnhafte Personen aus. Fässler ist überzeugt, dass die Möglichkeit, grössere Veranstaltungen mitten in Appenzell durchzuführen, auch von der Eventbranche und dem Gewerbe positiv aufgenommen würden.