Baukultur Umsichtige Weiterentwicklung anstelle starrer Verdichtung: Ist Ausserrhoden auf dem Weg zur eigenen Architektursprache? Das Projekt «Bauen im Dorf» der Ausserrhoder Kulturstiftung hatte zum Ziel, die traditionelle Appenzeller Bauweise auf ihr Zukunftspotenzial hin zu befragen. Ausgangsthese war, dass die Entwicklung der hiesigen Baukultur im 19. Jahrhundert stehen geblieben ist und visionäre Bauprojekte fehlen. Was hat sich seither getan? Ein Rückblick auf die vergangenen zehn Jahre. Claudio Weder 28.12.2020, 05.00 Uhr

Alt neben Neu: Das Wohnhaus an der Alten Steig in Herisau ist ein positives Beispiel für zukunftsgerichtetes Bauen im Dorfzentrum. Bild: Michel Canonica

Appenzell Ausserrhoden verfügt über die älteste Bausubstanz der Schweiz. Rund die Hälfte aller Häuser im Kanton sind mehr als hundert Jahre alt. Freilich haben diese Bauten über Jahrhunderte hinweg die Dorfbilder und Landschaften geprägt. Doch heute offenbart sich bei genauerem Hinsehen immer mehr, dass die Entwicklung der hiesigen Baukultur – obwohl sich diese in ihrer Geschichte immer neu den Bedürfnissen angepasst hat – im 19. Jahrhundert stehen geblieben ist.

Dass visionäre Bauprojekte fehlen, haben nicht nur Architektinnen und Architekten erkannt, sondern auch die Mitglieder der Ausserrhoder Kulturstiftung. Das Projekt «Bauen im Dorf» im Jahr 2010 war ein Versuch, diese Stagnation zu überwinden: Sechs Architekturbüros wurden eingeladen, um mit exemplarischen Modellen das Zukunftspotenzial der traditionellen Appenzeller Bauweise auszuloten – mit dem Ziel, eine Diskussion in der Bevölkerung anzuregen.



«Bauen im Dorf» hat einen «Rutsch» ausgelöst

Fredi Altherr, ehemaliger Denkmalpfleger AR. Bild: PD

«Das Erfreuliche ist, dass es funktioniert hat», stellt der Architekt und ehemalige Ausserrhoder Denkmalpfleger Fredi Altherr fest, der in seiner Freizeit in der Projektgruppe mitarbeitete. Die Ausstellung im Volkskundemuseum Stein sowie das Rahmenprogramm seien auf reges Interesse gestossen. «Es ist gelungen, der Bevölkerung positive ‹Bilder› zur Verfügung zu stellen und damit eine Diskussionsgrundlage zu schaffen.»

Auch in baulicher Hinsicht hat das Projekt laut Altherr für einen «Rutsch» gesorgt:

«In den letzten zehn Jahren ist in Ausserrhoden eine beachtliche Zahl an Neubauprojekten entstanden, welche ohne ‹Bauen im Dorf› niemals so entworfen und dann auch bewilligt worden wären.»

Als Beispiel nennt Altherr das neue Wohnhaus an der Alten Steig in Herisau, welches sich formal an den Entwurf des Architekturbüros Mazzapokora eines sechsgeschossigen Holzbaus im Schwellbrunner Dorfkern anlehnt. Aber auch in Bühler, Speicher, Trogen, Gais oder Wolfhalden seien in der Vergangenheit Neubauten entstanden oder bewilligt worden, wobei «Bauen im Dorf» als Inspirationsquelle gedient habe, sagt Altherr. Positiv würden vor allem Einzelbauten auffallen. Rund 20 bis 30 Beispiele könnte Altherr aufzählen. Allerdings lasse die architektonische Qualität von grösseren Überbauungen und ihre Einbettung ins ortsbauliche Gefüge nach wie vor zu wünschen übrig.

Mehr Sensibilität und Dialogbereitschaft gefordert

Eine ähnliche Bilanz zieht die in Speicher aufgewachsene und in Zürich lebende Architektin Rahel Lämmler, die das Projekt «Bauen im Dorf» leitete.

«Auf der Ebene von kleinmassstäblichen Einzelobjekten ist eine sehr erfreuliche Entwicklung feststellbar.»

Grössere Überbauungen ausserhalb der Zentren würden sich jedoch oftmals nicht ins Landschaftsbild einfügen. «Der Einbezug des Freiraums scheint vergessen gegangen zu sein.» Für solche anspruchsvolle Aufgaben seien Studienaufträge oder Wettbewerbe bewährte Verfahren.

Verändert haben sich in den vergangenen Jahren die gesetzlichen Grundlagen. Das revidierte nationale Raumplanungsgesetz, das seit 2014 in Kraft ist, schreibt die Siedlungsentwicklung nach innen vor. Seither sind die Kantone und Gemeinden daran, ihre raumplanerischen Grundlagen zu überarbeiten. Der Kanton Appenzell Ausserrhoden hat 2017 den kantonalen Richtplan und 2018 das Baugesetz überarbeitet. 2019 hat der Kanton zudem eine Broschüre zur Innenentwicklung im Siedlungsgebiet herausgegeben, die sich an Gemeindebehörden, Bauverwaltungen sowie an Planungs- und Architekturbüros richtet. «Mit einem Gesetz allein kann man aber die Baukultur nicht in die Zukunft überführen», sagt Rahel Lämmler. Um eine typisch appenzellische Baukultur für jede Typologie und Massstäblichkeit zu fördern, brauche es weiterhin Sensibilität und Dialogbereitschaft – und zwar auf allen Ebenen.

Profitgedanke dominiert, Bauqualität leidet

Am Projekt «Bauen im Dorf» beteiligt war auch der Gaiser Architekt Thomas Künzle. Wenn er auf die vergangenen zehn Jahre zurückblickt, ist ihm vor allem eines aufgefallen: «Die Bautätigkeit hat extrem zugenommen – vor allem in den Dorfzentren, was mitunter aus der angestrebten Siedlungsentwicklung nach innen hervorgeht.» Demgegenüber habe sich die Qualität der Bauten jedoch kaum verbessert. «Beim Bauen mit uninspirierter Mehrausnützung im Einheitsbrei wird zu sehr nach Profiten gestrebt, worunter letztlich die architektonische Qualität leidet.»

Künzle könnte aus fast jedem Ausserrhoder Dorf ein gutes Beispiel aufzählen, wo sich ein neuer Einzelbau spannungsvoll in die bestehende Siedlungsstruktur integriere. Doch:

«Viele der zu eilig entworfenen und erstellten Neubauten sind gesichtslos, beliebig austauschbar und könnten mit ihren Lärm- und Sichtschutzfassaden überall stehen.»

Stattdessen, so sagt Künzle, sollten die Gebäude untereinander Beziehungen stiften und Differenzen stärken, denn sie verändern unter anderem den öffentlichen Strassen- und Begegnungsraum. «Das Gemeinschaftliche darf nicht vernachlässigt werden und die sozialen Beziehungen sollen nicht einfach in die Privaträume verbannt werden.»

Künzle macht sich Sorgen um die Ausserrhoder Dorfkerne. «Es braucht nicht eine Verdichtung überall, sondern eine umsichtige Weiterentwicklung am richtigen Ort.» Hierfür sei es nützlich, in Ensembles zu denken. Damit eine moderate Verdichtung in den traditionellen Dorfstrukturen gelingen kann, brauche es fachliche Expertisen. Und schliesslich sei es auch an der Zeit zu überlegen, ob die Ausnützungsziffern, die Bauhöhen und die Grenzabstände im Baugesetz noch zielführend sind oder ob hier nicht alte Regeln zu Gunsten besserer, freierer Vorschriften fallen sollen.

Letztlich müsse auch die Bevölkerung noch mehr sensibilisiert werden, findet Künzle. Zum Beispiel in Form von geführten Dorfspaziergängen oder Podiumsdiskussionen.

«Es fehlt das Bewusstsein, dass jeder, der etwas baulich verändert, mitverantwortlich ist für den charakteristischen Siedlungsraum.»

Bauen sei schliesslich keine private, sondern eine öffentliche Angelegenheit.

Dies findet auch Fredi Altherr. Immerhin, so lautet sein Fazit, habe man mit «Bauen im Dorf» einen guten Anfang machen können. Um gerade auch Architekturbüros, Bauherrschaften und Baubehörden weiterhin für charaktervolles und zeitgenössisches Bauen in den Dorfkernen zu motivieren, schlägt er vor, das Projekt «Bauen im Dorf» zu wiederholen.