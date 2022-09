Bauernmarkt und Alpabfahrt in Urnäsch

Bauernmarkt «Diesen Samstag wird man in Urnäsch Kultur und Tradition pur haben»: Im Dorf des Jahres stehen der Bauernmarkt und die Alpabfahrt an In Urnäsch wird am 17. September viel los sein. Nicht nur die Alpabfahrt, auch der beliebte Bauernmarkt lockt Besucherinnen und Besucher in das Appenzeller Dorf. Am Bauernmarkt kommt es in diesem Jahr zu einem Novum: Das Urnäscher Zentrum für Handwerk und Kunst «9107» wird Teil desselben sein. Malena Widmer Jetzt kommentieren 15.09.2022, 18.00 Uhr

Am diesjährigen Urnäscher Bauernmarkt präsentieren unter anderem Mitglieder von «9107» ihr Handwerk. Bild: PD

«Wir wollen einen Einblick in unsere Kultur und unsere Bräuche schaffen», so Jakob Gülünay, Medienverantwortlicher von «9107». Die Organisation ist im Jahr 2018 mit dem Ziel entstanden, Urnäscher Handwerkenden sowie Kunstschaffenden eine Plattform zu bieten, auf der sie ihr Schaffen präsentieren und ihr Wissen weitergeben können.

Jakob Gülünay ist Medienverantwortlicher des Zentrums für Handwerk und Kunst «9107». Bild: PD

Viele der Handwerkenden praktizieren die traditionellen Arbeitsweisen als Hobby oder Nebenerwerb. Mit der Organisation «9107 »soll ihr Fortbestand gesichert und unterstützt werden und dem Handwerk soll wieder ein höherer Stellenwert zukommen.

Über 20 Handwerkende am Bauernmarkt

Umgesetzt werden die Ziele von «9107» unter anderem am Urnäscher Bauernmarkt diesen Samstag. Dort werden dieses Jahr zusätzlich zu dem vielfältigen Marktangebot über 20 Mitglieder der Organisation ihr Handwerk zeigen. So wird etwa gemalt, geschmiedet, geschnitzt und geschindelt. Interessierte Besucherinnen und Besucher können auch selbst Hand anlegen: Es wird nicht nur gezeigt, wie Schindeln gespaltet werden, es wird auch gleich die Möglichkeit geboten, die traditionellen Arbeitsweise selbst auszuprobieren. Gülünay erklärt:

«Das Handwerk soll erlebbar gemacht werden.»

Am Bauernmarkt wird eingeladen, sich an den verschiedenen Ständen mit den Handwerkerinnen und Handwerkern auszutauschen. Die Urnäscher verkaufen ihre selbst gefertigten Produkte auch. Der Zugang zum Bauernmarkt und den Ständen der Handwerker ist aber kostenfrei.

Selber Pantlimesser schmieden

Für diejenigen, welche am Bauernmarkt die Handwerklust gepackt hat, gibt es die Möglichkeit, direkt vor Ort einen Kurs zu buchen. Die Mitglieder von «9107» vermitteln nämlich auch ausserhalb des Bauernmarktes ihr Handwerk: Sie bieten diverse Kurse an, bei denen sie zeigen, wie man traditionelle Produkte herstellt.

So kann etwa gelernt werden, wie man Edelweisshemden selber näht, ein Pantlimesser schmiedet oder ein Vesperplättli herstellt. Diese Möglichkeiten bieten sie Schulklassen, Gruppen, aber auch Einzelpersonen an. Jakob Gülünay ist überzeugt, dass sich die Arbeitsweisen und Bräuche so in der Region längerfristig wieder etablieren werden.

Alpabfahrt am Tag des Bauernmarktes

«Diesen Samstag wird man in Urnäsch Kultur und Tradition pur haben», so Gülünay. Zum einen lockt der grosse Bauernmarkt mit insgesamt über 50 Ständen. Zum anderen werden neben dem Bauernmarkt in Urnäsch an diesem Tag auch Alpabfahrten erwartet. Die Rückkehr der Bauern und Sennen mit ihren Tieren zieht jeweils viele Besucherinnen und Besucher an.

Das Buebechörli sorgt an dem Tag für musikalische Unterhaltung und in Festwirtschaften wird ein breites Verpflegungsangebot geboten. Die Jüngsten können sich zudem bei Ponyreiten, Spielständen und Säulirennen vergnügen. Gülünay freut sich auf den Tag und darauf, dass «9107» dabei sein wird an dem Traditionsanlass: «Ich hoffe, dass viele kommen und sich inspirieren lassen werden.»

