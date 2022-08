Hansueli aus Schwellbrunn ist bei "Bauer, ledig, sucht..." dabei

In der Verkupplungsshow sind alleinstehende Schweizer Bauern auf der Suche nach der grossen Liebe. Die Sendung «Bauer, ledig, sucht …» geht nun in die 18. Runde. Die aktuelle Staffel startet am Donnerstag, 25. August. In dieser Ausgabe sind drei Appenzeller Bauern auf der Suche nach einer Hofdame: Neben Hansueli sind auch der 29-jährige Ramon und der 67-jährige Hans vor der Kamera, um sich zu verlieben. Donnerstagabends wird jeweils um 20.15 Uhr ausgestrahlt.