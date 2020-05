Bauarbeiten auf dem Hohen Kasten werden vorgezogen – die Seilbahn bleibt bis zu den Sommerferien geschlossen Die Kastenbahn zieht das Neubauprojekt des Schräglifts im verbreiterten Tunnel vor und nutzt so die coronabedingte Betriebsschliessung. Anstatt wie geplant per Ende Oktober die Seilbahn stillzulegen, wird die «tote Zeit» überbrückt. Die Seilbahn kann deshalb frühestens auf die Sommerferien eröffnet werden. 12.05.2020, 09.45 Uhr

Auf dem Hohen Kasten haben die Bauarbeiten für den neuen Schräglift begonnen. Bild: PD

(pd/lim) Um auf dem Weg zum Hohen Kasten das letzte Hindernis für Personen mit eingeschränkter Mobilität zu beheben, wird der bestehende Tunnel verbreitert und Platz gemacht für einen neuen Schräglift. In der Kabine des Schräglifts überwinden künftig 12 Personen die Steigung zwischen Bergstation bis zum Untergeschoss des Drehrestaurants innert einer Minute. Ausserdem wird der Materialtransport für das Drehrestaurant mit dem Schräglift bewerkstelligt.

Die Baubewilligung traf Anfang Mai ein. «Weil dieses Frühjahr viel Unsicherheit bezüglich Wiederaufnahme des Bahnbetriebs herrschte, entschloss sich der Verwaltungsrat, die erste Etappe der Bauarbeiten kurzerhand auf den Mai vorzuziehen», heisst es in der Medienmitteilung der Hoher Kasten Drehrestaurant und Seilbahn AG.

So soll der verbreitete Tunnel dereinst aussehen. Bild: PD

Je nach Bundesratsentscheid könne spätestens im Juni entschieden werden, wann die zweite Etappe gebaut wird. «Damit steht jetzt schon fest, dass die Seilbahn bis zu den Sommerferien mit Sicherheit geschlossen bleibt.»

Drehrestaurant öffnet mit reduziertem Betrieb

Anfang Mai wurden die grossen Baumaschinen, die zu gross für die Seilbahn Kabinen sind, per Helikopter auf den Hohen Kasten transportiert. Die Bauarbeiten an der ersten Etappe werden aufgenommen. Insgesamt investiert das Unternehmen knapp 2,7 Millionen Franken in das Projekt.

Baumaschinen werden auf den Berg transportiert. Bild: PD

Das Drehrestaurant Hoher Kasten wird den Betrieb trotz geschlossenem Seilbahnbetrieb nun im reduzierten Rahmen aufnehmen. Es öffnet an Wochenenden sowie an Feiertagen seine Türen, allerdings nur bei sonnigem Wetter. Unter Einhaltung der Abstandsregelungen stehen bei einer Tischbesetzung von vier Personen maximal 60 Sitzplätze zur Verfügung.

Der Selbstbedienungsbereich kann aufgrund der Hygienemassnahmen vorläufig nicht geöffnet werden. «Leider darf auch das beliebte Frühstücksbuffet derzeit wegen der Abstandsregeln nicht angeboten werden», heisst es weiter. Bis Ende Juni mussten sämtliche Anlässe abgesagt werden. Aktuelle Informationen zu den definitiven Öffnungszeiten sind auf der Website zu finden.