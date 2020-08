Bahnhofplatz Herisau, Bushof Heiden, Sanierung des Hallenbads in Speicher: So stehen die Chancen der wichtigsten Abstimmungen in diesem Jahr Im Herbst stehen in Appenzell Ausserrhoden bedeutende Urnengänge an. Einzelne Vorlagen könnten es bei den Stimmberechtigten schwer haben. Jesko Calderara und Astrid Zysset 08.08.2020, 05.00 Uhr

Die Neugestaltung des Herisauer Bahnhofareals kostet die Gemeinde rund 18,7 Millionen Franken. Visualisierung: PD

Neugestaltung des Herisauer Bahnhofplatzes, ein Bushof am Bahnhof Heiden oder die Sanierung des Hallenbads Speicher: Am 27. September entscheiden die Stimmberechtigten über diverse kommunale und kantonale Vorlagen. Im Folgenden eine Auswahl der wichtigsten Geschäfte und eine Einschätzung, wie stark sie zu reden geben könnten.

In der Hinterländer Gemeinde kommt am letzten Septembersonntag ein für den ganzen Kanton wichtiges Vorhaben zur Abstimmung. Das Projekt Bahnhofplatz mit Bushof kostet insgesamt rund 41 Millionen Franken, davon muss Herisau rund 18,7 Millionen Franken tragen. Trotz dieser hohen Summe ist weit und breit keine Gegnerschaft in Sicht. Der Gemeinderat, das Pro-Komitee und die Parteien weibeln seit Monaten für das Vorhaben. Die Chancen stehen gut, dass dieses Jahrhundertprojekt die Abstimmungshürde nimmt.

Das Hallenbad in Speicher ist sanierungsbedürftig. Bild: APZ

Das Hallenbad in Speicher hat das Ende seiner Lebensdauer erreicht. 1978 wurde es eröffnet. Für eine grundlegende Sanierung bräuchte es schätzungsweise sechs bis sieben Millionen Franken. Der Gemeinderat möchte nun in einer Grundsatzabstimmung am 27. September herausfinden, ob die Bevölkerung den Weiterbetrieb des Bades befürwortet. Im Edikt wird ein Ja propagiert, und ebenso im Dorf scheint der Rückhalt für das Hallenbad gross zu sein. Auch bei einer verhältnismässig grossen Ausgabe wie dieser ist ein Ja bei der Grundsatzabstimmung wahrscheinlich.

Ob in Teufen über den Projektierungskredit für eine Tunnellösung abgestimmt werden kann, ist zurzeit noch offen. Rund vier Millionen Franken dürften die Planungskosten betragen, um den Tunnel Bahnhof-Stofel auf die genau gleiche Bearbeitungstiefe wie die Doppelspur zu bringen. Nur dann sei gemäss Gemeinde eine Kosten-Nutzen-Abwägung zwischen Doppelspur und Tunnel auch wirklich zulässig. Wird der Projektierungskredit an der Urne abgelehnt, wird die Doppelspur weiterverfolgt. Eine Initiative forderte jedoch eine Abstimmung über die Doppelspur. Diese Initiative wurde von der Gemeinde für ungültig erklärt. Das Initiativkomitee legte daraufhin Beschwerde gegen den Entscheid des Gemeinderates ein. Wie der Rekurs beurteilt wird, ist noch offen.

Die Gemeindeverwaltung Speicher und die Sozialen Dienste Appenzeller Mittelland stossen an räumliche Grenzen. Aus diesem Grund soll das Gemeindehaus saniert wie auch die Liegenschaft Hauptstrasse 24 erworben werden. Zusätzlich wird eine Erweiterung der Parkplätze für die Mitarbeitenden angestrebt. Kosten insgesamt: Fünf Millionen Franken. Auch wenn die zusätzlichen Parkplätze in der Röhrenbrugg vielen Anwohnern ein Dorn im Auge sind, scheint das Projekt unbestritten. Der Verpflichtungskredit dürfte am 27. September durchgewunken werden.

So könnte es am Bahnhof Heiden dereinst aussehen. Bild: PD

Beim Bahnhof Heiden soll eine neue ÖV-Drehscheibe entstehen. Auch die Postautos sollen dorthin verlegt werden. Das vorliegende Projekt kostet total 8,2 Millionen Franken, wovon die Vorderländer Gemeinde brutto 3,5 Millionen (ohne Kantonsanteil) übernimmt. Die Abstimmung vom 27. September dürfte für den Gemeinderat nur schwer zu gewinnen zu sein. Wenn den Stimmberechtigten die Vorteile dieses komplexen Verkehrsprojekts nicht klar sind, werden sie sich wohl im Zweifelsfall eher für das Bestehende entscheiden. Abgesehen davon musste Heiden erst kürzlich ein Entlastungsprogramm schnüren. Erstaunlich: Obschon es nach dem letzten Infoanlass zur Zentrumsentwicklung Unmut über die mangelhafte Kommunikation gab, ist die öffentliche Versammlung zur Bushof-Abstimmung erst drei Wochen vor dem Abstimmungsdatum angesetzt. Damit wird die Zeit knapp, um Überzeugungsarbeit zu leisten.

Das Alterszentrum Rotenwies erstreckt sich heute über zwei Häuser. Ostwärts des heutigen Standorts soll nun ein Neubau entstehen. Die Anzahl der Pflegeplätze würde leicht erhöht (derzeit stehen 56 Plätze zur Verfügung), zusätzlich würden betreute Wohnungen erstellt. Im November entscheiden die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger über die erste Phase der Projektplanung. Ein Unterfangen, das an der Urne wahrscheinlich durchgewunken wird.

Die Zukunft des ehemaligen Altersheims «Ob dem Holz» ist noch immer ungewiss. Bild: PD

Der Gemeinderat Rehetobel lässt nichts anbrennen. Obschon die Abstimmung über den Verkauf des ehemaligen Altersheims «Ob dem Holz» erst am 29. November stattfindet, lädt er bereits am kommenden Mittwoch zu einer Infoveranstaltung ein. Mit gutem Grund. «Ob dem Holz» ist in Rehetobel ein emotionales Thema, wie die Diskussionen zum gescheiterten Sportsclinic-Projekt zeigten. Nun möchte Migg Eberle, der Besitzer des Gourmetrestaurants Gupf, das Gebäude als Personalhaus nutzen. Das könnte noch zu reden geben und bei Teilen der Bevölkerung einen Anti-Eberle-Effekt auslösen. Denn der umtriebige Unternehmer ist in der Vorderländer Gemeinde aktiv und hat erst gerade ein Hotel mit Restaurant eröffnet.

Steuerpolitik und Bahnhofkreisel Die Stimmberechtigten im Kanton entscheiden am 27. September über zwei Vorlagen. Es geht um einen Kredit für die Anpassung der kantonalen Strasseninfrastruktur am Bahnhof Herisau. Dort soll ein neuer Kreisel gebaut werden. Kostenpunkt: 17,2 Millionen Franken, wovon der Kanton rund 13,3 Millionen Franken übernimmt. Das Projekt ist eine Voraussetzung für die Neugestaltung des Bahnhofareals. Der Kantonsrat hat sich einstimmig dafür ausgesprochen. In der Volksabstimmung könnte es allenfalls Nein-Stimmen aus dem Vorderland geben. Dies aus Protest, weil die Bahnlinien in Frage gestellt wurden. Als zweites kommt eine Steuervorlage zur Abstimmung. (cal)