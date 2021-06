Jenjira Stadelmann ist zweifache Schweizer Meisterin im Badminton

An drei nationalen und internationalen Turnieren hat der BC Trogen-Speicher mit Siegen und Medaillenplätzen geglänzt. Jenjira Stadelmann gewinnt an den Elite-Schweizer-Meisterschaften in Brig Gold im Einzel und zusammen mit Aline Müller auch im Doppel.

07.06.2021, 15.00 Uhr