Walzenhausen im Baditest zum attraktivsten Freibad gewählt

Baditest «Ein Geheimtipp», «Top Gastronomie», «Da passt einfach alles»: Leserschaft kürt Ledi Walzenhausen zur attraktivsten Badi im Appenzellerland Die Siegerin des Baditests der «Appenzeller Zeitung» steht fest: Mit zehn Stimmen Abstand zur Zweitplatzierten konnte sich die Badi Ledi in Walzenhausen den Sieg sichern. Ramona Koller 03.08.2022

Kein Rummel, top Gastronomie – die Badi Ledi ist ein Geheimtipp. Bild: Tobias Hug

Die Freude im Schwimmbad Ledi in Walzenhausen ist gross. Vor einer Woche veröffentlichte die «Appenzeller Zeitung» den grossen Baditest. Alle acht Freibäder im Appenzellerland wurden darin in fünf Kategorien bewertet. Aus den drei Favoriten der Redaktion konnte die Leserschaft schliesslich ihre Gewinnerin wählen, und entschied sich für das Freibad Ledi in Walzenhausen.

«Damit hätten wir nicht gerechnet. Aber es freut uns natürlich sehr», sagt Jogy Nagel, Kioskleiter in der Badi Walzenhausen, als er vom Sieg erfährt. Zehn Stimmen mehr als die zweitplatzierte Badi Sonnenberg in Herisau konnte sich das Freibad sichern. 43 Leserinnen und Leser finden Walzenhausen die attraktivste Badi im Appenzellerland. Gais konnte sich 19 Stimmen sichern.

Das Freibad Ledi Walzenhausen verfügt über ein 33-Meter-Schwimmbecken mit abgetrenntem Nichtschwimmerbereich und ein Kinderplanschbecken. Für Action stehen eine 1- und 3-Meter-Sprungturmanlage und eine 35-Meter-Wasserrutschbahn bereit.

Der hintere Teil der Badi Ledi bietet Platz für spielerische Aktivitäten. Bild: Tobias Hug

Kulinarisches Angebot überzeugt

Besonders das kulinarische Angebot überzeugte die Tester der Redaktion. Tatar, Bowls und vegane Lasagne waren am Testtag auf der Karte zu finden. Montags bis freitags gibt es jeweils auch ein Mittagsmenu. In der Küche steht neben Jogy Nagel auch Hilfskoch Andreas Eugster, der früher im «Bären» in Widnau wirtete. «Mir gefällt es hier», sagt er. Die Gäste seien immer nett und freundlich.

Auch die Leserinnen und Leser schätzen das gastronomische Angebot, aber auch die Ruhe. So schreibt ein Abstimmender: «Klein, aber fein. Kein riesen Rummel, kein ohrenbetäubender Lärm, top Gastronomie und Personal.» Eine Leserin aus Walzenhausen schreibt: «Da passt einfach alles. Wann immer möglich bin zum Schwimmen und im Restaurant in der Badi.» Als «Geheimtipp» bezeichnet sie ein anderer Leser:

«Selten überfüllt, super Essen, vor allem die Bowls und die selber gemachten Chicken-Nuggets.»

Andreas Egger bereitet das Mittagsmenu für die Badigäste frisch zu. Bild: Tobias Hug

Zwei Bademeisterinnen ergänzen das Team um die Gastronomen. Am Eingang der Badi liegt eine Telefonliste mit vielen Nummern, die zeigt: Die Badi Ledi Walzenhausen ist ein Gemeinschaftswerk mit einigen Beteiligten. Wahlkampf für die Abstimmung habe man nicht gross betrieben. Zwei Mal habe man den Wettbewerb auf Facebook gezeigt. «Wir sind dankbar für jede Stimme, die für uns eingegangen ist. Das ehrt uns natürlich sehr», so Nagel.

Seit 1934 wird in der Ledi gebadet

Die Schwimmbadanlage in der Ledi in Walzenhausen besteht seit 1934, wie der Lokalhistoriker Peter Eggenberger anlässlich des 80-Jahre-Jubiläums in einem Artikel in der «Appenzeller Zeitung» schrieb. Ende der 1920er-Jahre begannen sich fortschrittliche Kreise in Walzenhausen mit der Verwirklichung einer Badeanstalt zu befassen, von der sich nicht zuletzt ein touristischer Aufschwung erhofft wurde. Schon bald konkretisierte sich die Schwimmbad-Idee, zumal in Heiden bereits 1932 eine Badi eröffnet worden war. 1933 waren die Vorarbeiten im Weiler Ledi abgeschlossen und der Wasserbezug aus dem nahen Ledibach (Griffelbach) war gesichert. Das Bauvorhaben ermöglichte die Beschäftigung vieler Erwerbsloser, die als Folge der anhaltenden Stickereikrise ihre Arbeit verloren hatten. Im Sommer 1934 nahm die idyllisch gelegene Anlage den Betrieb auf. Die Kosten betrugen rund 180'000 Franken. Ab Beginn erfreute sich das in eine sanfte Mulde eingebettete Schwimmbad bei Einheimischen, Ausflüglern und Feriengästen grosser Beliebtheit. 1988 wurde die Badi umfassend erneuert, und dank einer Spende konnte die Anlage 2007 mit einer Rutschbahn weiter aufgewertet werden.

Gewinnerinnen und Gewinner des Wettbewerbs Im Rahmen des Wettbewerbs verloste die «Appenzeller Zeitung» unter allen Teilnehmenden fünf Tickets für die Kronberg Luftseilbahn. Die glücklichen Gewinner sind: Fabian Niederer, Elsbeth Diener, Martha Nef, Andreas Rechsteiner und Heidi Heggli. Wir gratulieren ganz herzlich und wünschen viel Spass auf dem Kronberg.

