Badi Herisau feiert 61-jähriges Bestehen

Badi-Fäscht «Eine lustige Jubiläumszahl»: In Herisau wurde vergangenen Samstag das 61-jährige Bestehen der Badi gefeiert Das «Badi-Fäscht» auf dem Sonnenberg in Herisau zog ältere und jüngere Badefreudige an. Grund dafür dürfte nicht zuletzt das vielversprechende Programm gewesen sein. Lilli Schreiber Aktualisiert 22.08.2021, 17.00 Uhr

Zwischen den einzelnen Attraktionen suchten viele an diesem sonnigen Augusttag eine Abkühlung in einem der Pools der Badi Herisau. Bild: Lilli Schreiber

Auf dem Sonnenberg wurden am vergangenen Samstag 61 Jahre Badi Herisau gefeiert. Zu Ehren des Jubiläums gab es nebst dem Badebetrieb auch zahlreiche Attraktionen für die Freibadgängerinnen und Freibadgänger. Die Freude über die Durchführung des bereits für letztes Jahr geplanten «Badi-Fäschts» war sowohl bei den Organisatorinnen und Organisatoren als auch bei den vielen Besucherinnen und Besuchern gross.

Bereits am frühen Vormittag des sonnigen Augusttages gesellten sich die ersten Familien zu den Frühschwimmerinnen und Frühschwimmern. Man erwarte über den ganzen Tag verteilt bis zu 1000 Gäste, berichtete eine Angestellte am Einlass der Badi. Gleichzeitig könnten sich 500 Badefreudige im Schwimmbad aufhalten. Die beschränkten Besucherzahlen sind dem Schutzkonzept rund um Covid-19 geschuldet.

«Das soll die gute Stimmung jedoch nicht trüben», sagte Juliana Schildknecht, Marketingbeauftragte im Sportzentrum Herisau. Auf dem Sonnenberg freue man sich darüber, dass das «Badi-Fäscht» überhaupt wieder stattfinden könne. Die Kontaktdatenaufnahme am Kassenhäuschen der Badi diente gleichzeitig der Teilnahme an einem Gewinnspiel, an dem es unter anderem Saisonabos der Badi sowie Kursbesuche im Sportzentrum Herisau zu gewinnen gab.

Bei den beiden Hauptorganisatorinnen Kathrin Weber und Juliana Schildknecht war die Freude über das Stattfinden des «Badi-Fäschts» gross. Bild: Lilli Schreiber

Unsicherheiten prägten die Vorbereitungsphase

Lange war den beiden Hauptorganisatorinnen des «Badi-Fäschts», Juliana Schildknecht und der Abteilungsleiterin für Sport, Kathrin Weber, nicht klar, ob das Jubiläum überhaupt wie geplant gefeiert werden könne. In der Vorbereitung seien die Organisatorinnen von vielen Faktoren abhängig gewesen, so vor allem auch vom Wetter, berichtet Weber. «Den definitiven Entscheid für ein Stattfinden des ‹Badi-Fäschts› haben wir erst vergangenen Mittwoch gefällt», sagte die Bereichsleiterin Sport. Das Programm wurde von Schildknecht und Weber allerdings bereits vor dem definitiven Entscheid zusammengestellt.

In Sachen Vielseitigkeit steht das Attraktionsprogramm aber in nichts nach. Von einer Outdoor-Spieleecke für die kleineren Badegäste, organisiert von Kalumbickerli, über Zumba- und Massageangebote bis hin zu einem spielerischen Wettkampf im Differenzschwimmen mit einer anschliessenden Preisverleihung war wohl für jeden und jede etwas dabei. Zu gewinnen gab es Preise wie Eintritte für den Seilpark am Fusse des Kronbergs oder einen Eintritt ins Maestrani's Chocolarium für die ganze Familie. Das Spiel-und-Spass-Programm des 61-Jahr-Jubiläums war kostenfrei und erstreckte sich über den ganzen Tag.

Flamenco-Show, Paella und Tapas

«Mein persönliches Highlight am ‹Badi-Fäscht› ist die Flamenco-Tanzshow mit der renommierten Flamencotänzerin Bettina Castaño», sagte Juliana Schildknecht. Ganz im Zeichen des andalusischen Tanzes war auch die Verpflegung im Badirestaurant spanisch abgestimmt. Nebst frisch zubereiteter Paella konnten sich die Gäste mit verschiedenen Tapas und Sangria verpflegen.

Für einen kurzen Rundgang durch die 151-jährige Vergangenheit der Freibadkultur in Herisau sorgte Gemeindepräsident Max Eugster am Vormittag in einer kurzen Ansprache. In seiner Rede ist immer wieder das Wort «Treffpunkt» zu hören. Eugster, sowie viele andere Herisauerinnen und Herisauer verbinden wichtige Teile ihrer Kindheit mit der Badi auf dem Sonnenberg.

Der Gemeindepräsident hält die Bedeutung eines Freibads für ein Dorf wie Herisau für enorm wichtig. Immer wieder werde auch auf die «lustige Jubiläumszahl» aufmerksam gemacht. Ob man in Zukunft wieder zu einem runden Geburtstag der Badi feiern werde oder ob man covidbedingt fortan ungerade jubiliere, sei noch offen, teilt Kathrin Weber mit. Ihr gefalle das aussergewöhnliche Jubiläum jedenfalls genauso gut.