Badi-Bilanz: So war der Sommer in den Appenzeller Freibädern

Badi-Bilanz Sprungwettbewerb, Gottesdienst und ein kontroverser Badi-Test: Ein Rückblick auf den Sommer in den Appenzeller Freibädern Die diesjährige Badi-Zeit neigt sich ihrem Ende zu. Badi-Mitarbeitende aus dem Appenzellerland erzählen Anekdoten aus dem Sommer 2022 und blicken auf die Saison zurück. Malena Widmer Jetzt kommentieren 27.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Diesen Sommer sprangen aussergewöhnlich viele Gäste in das kühle Nass der Appenzeller Freibäder. Bild: Tobias Hug

Es war ein heisser Sommer, viele suchten die Abkühlung in den Appenzeller Freibädern und genossen die Hitzetage auf den Liegewiesen. Doch wie war die Badesaison aus Sicht der Freibad-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter?

«Lange!», antwortet Heinz Bucher, Bademeister im Schwimmbad Rotenwies in Gais, lachend. Schon im Mai sei das Wetter heiss und schön gewesen und das blieb es mehr oder weniger den Sommer hindurch. «Das waren ganz schön viele Stunden, die wir dadurch in der Badi verbringen konnten. Jetzt, gegen Saisonende, ist deshalb eine gewisse Müdigkeit vorhanden», sagt er. Aber wie andere Bademeisterinnen und Bademeister aus dem Appenzellerland ist er der Ansicht: 2022 war ein Spitzensommer.

Appenzeller Badis sind zufrieden mit der Saison

«Besonders schön war es für mich, die Fortschritte der Kinder diesen Sommer zu beobachten und dabei zu sein, als sie schwimmen lernten», erzählt Erika Geiger. Normalerweise arbeitet sie als Hausabwartin in der Schule Walzenhausen, doch diesen Sommer half sie als Bademeisterin in der Badi Ledi aus: «Die Kinder haben sich richtig gefreut, dass jemand in der Badi arbeitet, den sie aus der Schule kennen. Und ich habe dadurch so viele schöne Wochen erlebt.» Sie bedauert, dass die Saison nun bald ein Ende findet.

Auch in Rehetobel ist man mit dem Sommer zufrieden. «Wir hatten quasi immer offen, weil das Wetter einfach so umwerfend war. Wir sind total glücklich mit der Saison», sagt Andrea Zürcher, Verantwortliche für Kommunikation im Schwimmbad Rehetobel.

Das aussergewöhnlich warme Wetter hat sich auch in den Wassertemperaturen gespiegelt. Hans-Jürg Nufer, Leiter der technischen Betriebe in der Badi Waldstatt, erzählt:

«Zu unseren Gästen zählt ein Rentner, der sagte immer: Wenn das Wasser 28 Grad warm sei, dann käme er auch. Und diesen Sommer haben wir es geschafft!»

Der Warmwasserliebhaber sei daraufhin tatsächlich schwimmen gekommen. Normalerweise betrage die Wassertemperatur zwischen 25 und 26 Grad in der Badi Waldstatt.

Gemäss den Badis Herisau und Waldstatt haben in diesem Hitzesommer mehr Gäste in die Freibäder gefunden als in anderen Saisons. In einigen der Appenzeller Badis wird sogar von einer Rekordsaison gesprochen. Ob er mit dem Sommer zufrieden sei, will Karl Inauen, leitender Bademeister der Appenzeller Badi, aber doch noch nicht sagen. «Erst wenn wir während der nächsten Wochen, der letzten vor Saisonschluss, weiterhin unfallfrei bleiben, sind wir rundum zufrieden», sagt er augenzwinkernd.

Die originellsten Badi-Anlässe

Die Freibad-Mitarbeitenden blicken alle auf besondere Anlässe zurück. Neben «Badi-Brunches» und Grillabenden kam es aber auch zu eher aussergewöhnlichen Ereignissen. In Herisau wurde ein Gottesdienst im Freibad abgehalten. Das ist gut bei den Gästen angekommen: An diesem Tag verzeichnete die Badi mit 1700 Gästen einen Besucherrekord.

Auch die Open-Air-Filmabende, die etwa in Waldstatt und Heiden stattfanden, seien von den Besucherinnen und Besuchern geschätzt worden. Werner Rüegg, Präsident des Schwimmbads Heiden, erinnert sich:

«Die Leinwand wurde bei uns direkt über dem Wasser angebracht, die Stimmung war einzigartig.»

Auch den Sprungturmwettbewerb, der in Heiden veranstaltet wurde, wird er so schnell nicht vergessen. Es ging darum, wer die grösste Wasserfontäne verursachen kann. «Es sind ein paar rechte Brocken angetreten und haben mit Sprüngen vom Fünfmeterturm für grosse Spritzer gesorgt. Aber auch jüngere Teilnehmer, Fünf- oder Sechsjährige, waren dabei und liessen sich nicht abschrecken. Sie sprangen vom Einmeterbrett und hatten ihren Spass, auch wenn ihre ‹Spritzerlis› etwas kleiner ausfielen», erzählt er.

Kontroverse Meinungen zum Badi-Test

Die Medienpräsenz der Freibäder in diesem Sommer wird von vielen Badi-Mitarbeitenden positiv hervorgehoben. Diese Zeitung führte vor einem Monat einen Badi-Test durch, bei dem mit Hilfe von Leserinnen- und Leserstimmen und einem Bewertungsschema die vermeintlich beste Appenzeller Badi gekürt wurde. Gewonnen hat die Badi Walzenhausen. Für Jogy Nagel, Betriebsleiter des Freibads in Walzenhausen, war der Badi-Test das «Tüpfchen auf dem i in dieser super Saison». Auch in Gais habe man sich darüber gefreut. Heinz Bucher meint: «Wir haben von unseren Gästen nach dem Badi-Test viele Komplimente und positive Rückmeldungen bekommen, die sie uns sonst vielleicht nicht gegeben hätten.»

Auch Karl Inauen von der Appenzeller Badi schätzt es, dass die Freibäder in den Medien thematisiert werden: «So gibt es vielleicht ein paar Leute, die deshalb eher einmal vorbeischauen.» Er steht dem Badi-Test an sich aber kritisch gegenüber: «Es ist doch gut, dass die Appenzeller Badis unterschiedlich sind. Das Vergleichen finde ich da schon ein bisschen schwierig.» Auch Hans-Jürg Nufer findet, dass der Badi-Test etwas hinke. Die Badi Waldstatt sei zum Beispiel sehr stolz auf ihr Kinderparadies. Das sei im Test aber nicht in die Bewertung eingeflossen. Auch in Heiden und Rehetobel sieht man den Badi-Test kritisch, durchaus mit ein bisschen Enttäuschung. Karl Inauen sagt dazu:

«Jede Badi hat ihren Reiz: Im Appenzellerland hat es etwas für jeden Geschmack. Das ist doch schön, dass man nach Lust und Laune die unterschiedlichen Angebote nutzen kann.»

Wer die Vielfältigkeit der Appenzeller Freibäder noch ein letztes Mal geniessen will, muss schnell die Badetasche packen und in die Flipflops schlüpfen: Die ersten Appenzeller Badis schliessen ihre Tore für dieses Jahr am 4. September.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen